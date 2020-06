Kā trīs lielākos izaicinājumus savā amata pilnvaru laikā Bičkovičs nosaucis krīžu seku pārvarēšanu, proti, ekonomisko krīzi 2008.gadā un Covid-19 krīzi 2020.gadā, AT reorganizāciju, likvidējot tiesu palātas un paliekot tikai kasācijas instancei, un Tieslietu padomes izveidošanu un attīstīšanu.

Bičkoviča pilnvaru laikā AT sastāvs nomainījies par 73% un darbu sākuši 17 jauni tiesneši. Mainījušies astoņi departamentu un četri tiesu palātu priekšsēdētāji. AT priekšsēdētājs sadarbojies ar 10 apgabaltiesu priekšsēdētājiem, četriem Satversmes tiesas priekšsēdētājiem, diviem ģenerālprokuroriem, četriem Valsts prezidentiem. Tieslietu ministri mainījušies deviņas reizes, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāji - septiņas. Ar visiem veidota sadarbība, lai AT būtu mūsdienīga un neatkarīga tiesa, kurai ir autoritāte sabiedrībā, izteicies Bičkovičs.

Amata pilnvaru noslēguma pasākumā, klātesot senatoriem, AT struktūrvienību vadītājiem un tieslietu sistēmas sadarbības partneriem, Bičkovičs turpināja tradīciju, ko savulaik iedibināja pirmais atjaunotās AT priekšsēdētājs Gvido Zemrībo - nodeva AT priekšsēdētāja zvaniņu, kas tiek nodots nākamajam priekšsēdētājam. Zemrībo to 1994.gadā nodeva Andrim Guļānam, kurš to tālāk 2008.gadā nodeva Bičkovičam, bet tagad zvaniņš nonāca nākamā AT priekšsēdētāja Aigara Strupiša rokās.

"Lai tas nav ne glābējzvans, ne trauksmes zvans, bet gan zvans pēc domubiedriem," savam pēctecim vēlēja Bičkovičs. Strupišs, saņemot simbolisko AT priekšsēdētāja amata relikviju, apliecinājis, ka tāds arī ir viņa darba stratēģiskais mērķis - strādāt kopā departamentiem, tiesām un tiesu sistēmai, jo tikai tā tiesu vara būšot "spēcīga un spoža".

Jau vēstīts, ka šodien AT priekšsēdētāja amatā stājas Strupišs. Saeima Strupišu amatā apstiprināja 21.maijā. Par Strupiša iecelšanu minētajā amatā nobalsoja 91 parlamentārietis.

Strupišs ir AT tiesnesis kopš 2014.gada, bet Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs - kopš 2018.gada. Viņš ir bijis Disciplinārtiesas priekšsēdētājs, bet pašlaik ir Tieslietu padomes loceklis.