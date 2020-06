Ceļojumu eksperts: kuras ir post-pandēmijas ceļošanai drošas valstis?

Katram no mums sava attieksme pret Covid-19. Kādu neuztrauc vīruss un iespēja saslimt, bet nervozē specifiskie pāvietošanās apgrūtinājumi un kontroles. Citu neuztrauc dažādie ierobežojumi un masku nēsāšanas prasības, bet bažas raisa iespēja iestrēgt svešā valstī, negaidītas karantīnas dēļ. Visiem bail par sava laika un naudas nelietderīgu ieguldījumu, ja galamērķa izsapņotie prieki var būt post-pandēmijas tramīgās situācijas un stingro noteikumu sabojāti.

Lielas bailes var sadalīt mazākos riskos, kurus katru var argumentēti analizēt un ar profesionālu palīdzību samazināt. Iespēja inficēties ar Covid-19 no vietējiem iedzīvotājiem – Grieķijā mazāka kā Zviedrijā. Risks inficēties ar Covid-19 no citiem ceļotājiem – Parīzē lielāks kā Pomerānijā. Veselības sistēmas kvalitāte tomēr nonākot slimnīcā – Omānā labāk kā Brazīlijā.

Ceļojumu drošības riski nav saistīti tikai ar vīrusu un veselību, bet arī ar vīrusu un tā iespaidu uz konkrētajām valdībām. To spēju adekvāti reaģēt, ieviešot saprotamus pārvietošanās ierobežojumus un risinot Pandēmijas seku iespējamās sociālās un politiskās krīzes. Novēršot vai mazinot dažāda tipa potenciālos konfliktus konkrētajās valstīs – streikus, demonstrācijas, nemierus. Tas kā Polija un Indija martā uzvedās ar savu robežu slēgšanu, rosina to iekļaut augstāka ceļojumu riska kategorijā. Daudzu Dienvidamerikas valstu pagājušo 12 mēnešu pirmsrevolucionārās situācijas šobrīd gaidīt gaida nemiernieku veselības uzlabošanos, lai ar augstu varbūtību uzliesmotu no jauna. ASV nespēja konsekventi un inteliģenti vadīt valstī notiekošo, viennozīmīgi liek to uzskatīt par paaugstināta riska galamērķi, pat ja šogad mums būs atvērta iebraukšana.

Šobrīd pasaulē nepastāv vienota pieeja rekomendācijām ceļotājiem. Katra valsts savus ieteikumus veido pēc saviem uzstādījumiem. Vēl jo vairāk to sarežģī nežēlīgi liels un strauji mainīgs informācijas apjoms, kura ticamība bieži ir diskutabla. Katram ceļojumu profesionālim jāveido sava post-pandēmijas ceļojumu drošības skala. No visām pieejamiem datu apkopojumiem par analītiskāko personīgi uzskatu “Deep Knowledge Group” Covid-19 drošības un risku izvērtējumu, par uzticamu statistiku Džona Hopkinsa Unversitātes skaitļus un par uzskatāmāko bāzes informāciju – “Worldometers”, kuras ņemu par pamatu savām rekomendācijām. Vispārīgie secinājumi un pasaules uzticamo mēdiju informācijas ikdienas monitorings jāpapildina ar tūrisma industrijas specifisko jautājumu pārbaudi, noteikti ņemot vērā konkrēto laika periodu un galamērķu atvēršanās datumus starptautiskajam tūrismam. Daudz tālāk par šī gada rudeni secinājumus un prognozes šobrīd izteikt būtu pārsteidzīgi. Ieskatam dažu valstu situācija ar personīgiem komentāriem.

Covid-19 riska līmeņi tuvākajam pusgadam:

Zems

Grieķija (mums atvērta) – Latvijais līdzīgi pandēmijas rezultāti un ļoti sagatavota tūrisma industrija

Japāna (potenciāli atvērta no augusta) – pragmatiska risku vadība un efektīva kontrole

Botsvana, Zambija un Namībija (potenciāli atvērtas no augusta) – Āfrikas Safari pirmrindnieces ar visu kvalitatīvu

Vidējs

Francija (mums atvērta) – vēla reakcija, vāja disciplīna

Argentīna (potenciāli atvērta no Septembra) – stingra kontrole, vidēja statistika

Tanzānija (atvērta visiem) – neuzticama statistika, bet salīdzinoši zemi riski Safari un pludmales maršrutos

Augsts

Zviedrija (mums atvērta) – riskants izredzētības eksperiments

Meksika (atvērta visiem) – vēli iesākta un agri atcelta karantīna ar dienvidnieku atslābumu komplektā

Brazīlija (potenciāli atvērta no augusta) – valsts vadības nespēja

Konfliktu riska līmeņi:

Zems

Grieķija, Japāna, Zviedrija – moderna vai klasiska, bet demokrātija

Botsvana, Zambija un Namībija – Āfrikas Safari pirmrindnieces daudzās jomās

Tanzānija – Safari un pludmales maršrutos viss saulaini

Vidējs

Francija – revolucionāra pieredze cauri gadsimtiem un aktīvas arodbiedrības

Argentīna – valsts vēlme pārspīlēti regulēt un kontrolēt neveicina sabiedrības mieru

Meksika – reģioni konfliktē ar federālo valdību

Augsts

Brazīlija – valsts vadības neprognozējamība

Risku analīze un mainīgās situācijas monitorēšana vienmēr ir veicama individuāli, dažādiem maršrutiem un ceļojumu konceptiem. Situācija galvaspilsētās vai populāros kūrortos ir grūtāk kontrolējama vai tas būtu Eiropā, Āfrikā vai Mongolijā. Attiecīgi arī Safari, Omānas vai Butānas kalni, privāta ekspedīcija Gobi tuksnesī vai pie Komodo drakoniem ir drošāki maršruti par kulturālu lielpilsētu vai laisku lielkūrortu apmeklējumu.

Ar drošu ceļošanu kā ar drošu seksu. Aizsarglīdzekļus un paņēmienus var un vajag lietot, bet nevajadzētu pazaudēt mīlestību. Mīlestību uz gala mērķi. Mīlestību uz procesu. Mīlestību uz pozitīviem piedzīvojumiem, profesionāli saplānotā lieliskā un drošā ceļojumā.

Aldis Kušķis, ceļojumu konsultants

www.stagings.com