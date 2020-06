LETA

Svarīga informācija "PrivatBank" klientiem: nākamnedēļ tiks ierobežoti pakalpojumi

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Nākamnedēļ AS "PrivatBank" pāries uz jaunu bankas informāciju tehnoloģiju (IT) sistēmu, līdz ar to būs ierobežota iespēja veikt maksājumus un izņemt naudas līdzekļus bankomātā, informē "PrivatBank" Mārketinga un komunikācijas departamenta vadītāja Jūlija Zeile.