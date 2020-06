Lai realizētu krāpšanu, uzņēmuma pārstāvji saturiski viltoja un izmantoja saturiski viltotus dokumentus, kuros iekļāva patiesībai neatbilstošas ziņas par elektroenerģijas ražošanas uzsākšanu koģenerācijā koģenerācijas elektrostacijās.

2017. gada novembrī Valsts policija uzsāka izmeklēšanu par iespējamu krāpšanas faktu pret septiņiem uzņēmumiem, kuri pēc dokumentiem bija izbūvējuši koģenerācijas elektrostacijas un ieguvuši tiesības desmit gadu periodā saņemt valsts garantētus naudas līdzekļus lielā apmērā, kas paredzēti no elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK).

Pārbaudot minēto uzņēmumu izbūvētās koģenerācijas elektrostacijas dabā, tika konstatēts, ka tās nepastāv un uzņēmumi nav uzsākuši koģenerācijas procesā elektrības ražošanu. Līdz ar ko minētajiem uzņēmumiem nebija tiesības saņemt valsts garantētu atbalstu desmit gadu periodā no OIK.

Izmeklēšanas laikā tika veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības un ekspertīzes, iegūstot pierādījumus par minēto krāpšanu lielā apmērā un dokumentu saturisku viltošanu, ar kuriem bija apliecināts koģenerācijas elektrostaciju izbūve.

Lai iegūtu tiesības uz valsts garantētu atbalstu no OIK, septiņu uzņēmumu pārstāvji, maldinot AS “Sadales tīkls”, ka ir izbūvētas koģenerācijas elektrostacijas, AS “Sadales tīklam” pieslēdza nezināmu elektrības avotu 72 stundu koģenerācijas elektrostacijas testēšanai.

Testētais nezināmas izcelsmes elektrības avots ražoja tikai 10 kW jaudu 2 MW jaudas vietā. Pēc elektrības avota pieslēguma testēšanas pabeigšanas, elektrības avots tika aizvests.

Savukārt Ekonomikas ministrijai tika iesniegts uzņēmuma pārstāvju sagatavots saturiski viltots apliecinājums, ka koģenerācijas elektrostacijas ir izbūvētas un uzsākušas elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas procesā, kas bija par pamatu Ekonomikas ministrijas tiesību izsniegšanai komersantiem desmit gadu periodā saņemt valsts garantētu atbalstu no OIK.

Kriminālprocesā par aizdomās turētām tika atzītas trīs personas pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas un 275. panta otrās daļas.

Iegūstot pietiekošu pierādījumu kopumu un veicot visas nepieciešamās kriminālprocesa izmeklēšanas darbības, šī gada 8. jūnijā tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu Vidzemes tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.