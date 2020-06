Ārkārtējā situācija Latvijā beigusies. Ko atkal drīkstam, bet kas joprojām aizliegts?

Valdība vakar lēmusi par vairāku Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu mīkstināšanu pēc ārkārtējās situācijas beigšanās 9.jūnijā.

Pulcēties atļauts lielākam cilvēku skaitam

Līdz jūnija beigām pasākumos iekštelpās varēs pulcēties ne vairāk kā 100, bet ārā - ne vairāk kā 300 cilvēku.

Pulcēšanās ierobežojumu prasības neattiecas uz izstāžu, kultūras, organizētu sporta treniņu vai nodarbību norises vietām, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietām, piemēram, dzelzceļa stacijas, autoostas, lidosta un tamlīdzīgi, kā arī uz dabas takām, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums.

Foto: Ministru kabinets

Pasākumu organizatoram katrā vietā un gadījumā ir jāizvērtē iespēja ievērot divu metru distanci, pasākuma norises laiks, vieta un piekļuves apstākļi, norisē iesaistīto personu skaits un veselības stāvoklis. Pasākumu organizators būs atbildīgs par pamatprincipu ievērošanu pakalpojuma organizēšanas vietā.

Gaidāms, ka no 1.jūlija pulcēties drīkstēs vēl lielāks cilvēku skaits - iekštelpās līdz pat 500, bet ārā - līdz 1000 cilvēkiem.

Foto: Ministru kabinets

Pagarināts publisko iestāžu darba laiks

Kultūras, sporta, izklaides, sabiedriskās ēdināšanas un reliģiskās darbības veikšanas vietas darbu drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst.6.30 un beigt ne vēlāk kā plkst.24, izņemot brīvdabas kino demonstrācijas pasākumus, kuri jābeidz ne vēlāk kā plkst.2.

Foto: Ministru kabinets

Veselības ministre Ilze Viņķele norādījusi, ka jūnija beigās, epidemioloģiskajai situācijai nemainoties vai uzlabojoties, pašreizējie darbalaika ierobežojumi varētu tikt pārskatīti.

Sabiedriskajā transportā joprojām jālieto mutes un deguna aizsegu

Ņemot vērā, ka sabiedriskajā transportlīdzeklī nav iespējams garantēt divu metru distances ievērošanu, transportlīdzeklī arī turpmāk nepieciešams lietot mutes un deguna aizsegus.

Foto: Ministru kabinets

Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, prasība lietot mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā transportā tiks pārskatīta.

Atļautas bērnu nometnes

Līdz 31.augustam bērnu nometnēs bērnu skaits grupā drīkstēs būt ne vairāk kā 30 dalībnieki . Ja to pieļauj attiecīgās nometnes norises vietas kapacitāte - tad vienlaikus var norisināties vairāku grupu aktivitātes.

Pirmsskolas izglītības iestādes atsāk darbu ierastajā režīmā.

Foto: Ministru kabinets

Savukārt pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās līdz 31.augustam maksimālais personu skaits grupā ir 50.

Foto: Ministru kabinets

Atļautas mācību konsultācijas

Līdz 2020.gada 31.jūlijam mācību procesa norise klātienē izglītības iestādēs nenotiek un mācības tiek nodrošinātas attālināti, tomēr šajā laikā klātienē atļauts īstenot izglītības procesu pirmsskolas izglītības programmās, konsultācijas izglītības iestādē izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem.

Foto: Ministru kabinets

Tāpat klātienē atļauts rīkot valsts pārbaudījumus, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norise, un valsts pārbaudījumus augstākās izglītības iestādē augstākās izglītības ieguvei, ja tos nav iespējams veikt attālināti.

Klātienē atļauti arī profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kuras norise paredzēta skolā, un attiecīgo pārbaudījumu norisi, ja to nav iespējams veikt attālināti. Taču īstenojot šādas norises, jānodrošina, ka tās fiziski nepārklājas ar citām noteiktajām aktivitātēm vienas izglītības iestādes telpās.

Uz izlaidumiem attiecas iepriekš minētie pulcēšanās ierobežojumi.

Organizētos sporta treniņos ļauts piedalīties līdz 30 personām

Sporta treniņa norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 30 personas , taču, ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas kapacitāte, tad vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs.

Foto: Ministru kabinets

Tāpat noteikts, ka uz vienu personu tiek nodrošināti ne mazāk kā četri kvadrātmetri no sporta nodarbības norises vietas platības.

Treniņiem nepastāv vecuma ierobežojums, sporta treniņu un sacensību laikā sportisti un sporta darbinieki var neievērot divu metru distanci. Šis nosacījums ir attiecināms arī uz amatieru sportu.

Sporta pasākumi līdz 31.jūlijam iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka par 1000 kvadrātmetriem, norisināsies bez skatītājiem, proti, bez personām, kas nav tieši iesaistītas sporta pasākuma organizēšanā un norisē.

Atļauti tūrisma braucieni uz Covid-19 mazāk skartajām valstīm

Privātus un tūroperatoru rīkotus tūrisma braucienus turpmāk brīvi varēs organizēt uz valstīm , kur ir zema Covid-19 izplatība, vienlaikus ievērojot visas drošības prasības.

Noteikumos paredzēts, ka starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu neveiks, kā arī ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām valstīm , kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.

Starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem vairs nav nepieciešama SM atļauja

Turpmāk starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu tiek veikti uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm , kurā reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas nerada nopietnus sabiedrības veselības apdraudējumus.

Vienlaikus MK noteikumi atļauj starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu, pasažieru pārvadājumus (ne vairāk par pieciem pasažieriem) ar privātajiem transportlīdzekļiem un biznesa lidojumus, pasažieru pārvadājumus (ne vairāk par pieciem pasažieriem) ar privātajiem un atpūtas, kuģošanas līdzekļiem, neregulāros pasažieru pārvadājumus, pasažieriem šķērsojot Latviju tranzītā.

102 Foto Sabiedriskajā transportā un pieturvietās sejas maskas lieto negribīgi +98 Skatīties vairāk

Tāpat MK noteikumi atļauj starptautiskos pasažieru pārvadājumus neregulāros pasažieru pārvadājumus, kuri ir speciāli organizēti darbinieku nogādāšanai un darbu pienākumu veikšanai, kā arī pārvadājumus, kuros darbinieku pārvadāšana tiek veikta, pamatojoties uz darba devēja pārvadātajam iesniegtu darbinieku sarakstu.

Ēstuvēm jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju

Sabiedriskās ēdināšanas vietās būs jānodrošina ne mazāk kā četri kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju, kā arī pagarināts ēdināšanas iestāžu atļautais darba laiks - darbu varēs sākt no plkst.6.30 un beigt plkst.2.

Visi citi iepriekš ieviestie ierobežojumi tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem tiek atcelti.

Foto: Ministru kabinets

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam sabiedriskās ēdināšanas vietā papildu būs jānodrošina, ka tiek ievērota divu metru distance starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena.

Iekštelpās pie viena galdiņa nevarēs atrasties vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, savukārt ārā pie viena galdiņa nevarēs atrasties vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.

Valsts apmaksātus Covid-19 testus var veikt ikviens

No 10. līdz 30.jūnijam valsts apmaksātu testu var saņemt ikviens pat bez saslimšanas simptomiem.

Lai pieteiktos Covid-19 analīžu veikšanai ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz 20, bet sestdienās laikā no plkst.9 līdz 15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz 12.

Foto: Ministru kabinets

Ja cilvēkam nav saslimšanas simptomu, uz paraugu ņemšanas punktu var ierasties arī ar velosipēdu, kājām vai, lietojot masku, ar sabiedrisko transportu. Ja cilvēkam ir saslimšanas simptomi, Veselības ministrija tomēr iesaka vispirms sazināties ar savu ģimenes ārstu, kurš varēs konsultēt arī par nepieciešamo ārstēšanu un nosūtīt uz Covid-19 testu.

Foto: Ministru kabinets

Jau ziņots, ka ārkārtējās situācijas laikā tika ieviesta virkne ierobežojumu, kuri, beidzoties ārkārtējai situācijai, tikuši iestrādāti attiecīgajos noteikumos un likumos.

Ārkārtējā situācija ilgusi gandrīz 3 mēnešus

Ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai Latvijā, divreiz to pagarinot, ilgusi no 13. marta līdz 9.jūnijam. Tās laikā izsludināti vairāki stingri ierobežojumi, tostarp pārtraukti starptautiskie pasažieru pārvadājumi, ieviestas attālinātās mācības skolās un augstākās izglītības iestādēs, apturēta vairāku pakalpojumu sniegšana, aizliegti publiskie pasākumi un piketi, noteikta stingra epidemioloģisko noteikumu ievērošana.

Administratīvo pārkāpumu kodekss par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredz naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 5000 eiro. Administratīvā atbildība par Covid-19 dēļ noteikto ierobežojumu pārkāpšanu ir spēkā arī pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Latvijā kopumā pandēmijas laikā ir veikti 120 052 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1089 personas, bet 26 mirušas.

Finanšu ministrs Jānis Reirs paziņojis, ka Covid-19 pandēmijas radītā krīze valsts ekonomisko situāciju nav padarījusi tik sliktu kā sākotnēji prognozēts. Ministrs norādīja, ka Valsts kasē joprojām ir pieejami brīvi līdzekļi 2,9 miljardu eiro apmērā.

"Mēs esam nedaudz labākā situācijā, nekā prognozēts, jo prognozes tika veidotas marta sākumā, kad vērās ciet tādi reģioni un ekonomikas kā Itālija un Spānija. Turklāt mēs nevarējām paredzēt ierobežojumu apjomu," skaidroja Reirs, brīdinot par vīrusa ietekmi uz ekonomiku arī turpmāk.

27.martā Valsts ieņēmumu dienests (VID) sāka izmaksāt dīkstāves pabalstus to uzņēmumu strādājošajiem, kurus negatīvi ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze. Marta beigās VID tika piešķirti 102 miljoni eiro, lai sāktu dīkstāves pabalstu izmaksu. Līdz šim VID izmaksājis dīkstāves pabalstus kopumā vairāk nekā 41 miljona eiro apmērā.

25 Foto Rīgas Centrāltirgus 29. aprīlī neliecina par ārkārtējo situāciju Latvijā +21 Skatīties vairāk

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati (NVA), jaunreģistrēto bezdarbnieku skaits samazinās - ja aprīlī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 15 826 cilvēkiem, tad no 1. līdz 27.maijam - 7713. Arī reģistrēto vakanču skaits palielinās, ja aprīlī darba devēji NVA bija reģistrējuši aptuveni 4500 vakanču, tad no 1. līdz 29.maijam - aptuveni 5800.

Kopumā Covid-19 radīto negatīvo seku mazināšanai valsts lēmusi atvēlēt ap četriem miljardiem eiro. Līdz šim no šīs summas valsts piešķīrusi finansējumu dažādām ministrijām un iestādēm 820,075 miljonu eiro apmērā.

No 29.maija ir pieejama Latvijā izstrādātā brīvprātīgā kontaktu fiksēšanas lietotne "Apturi Covid".

Saistītās ziņas Covid-19 nedaudz atkāpjas: eksperts nosauc vietas, kur nedrīkst zaudēt modrību Lietas, kas pēc pandēmijas kļūs lētākas Infektologs Dumpis atklāj, kur inficēšanās ar Covid-19 notiek visbiežāk, un nosauc visriskantākos veidus

Situācija pasaulē

Pasaules veselības organizācija (PVO) Covid-19 pandēmiju izsludinājusi 30.janvārī, pēc tam, kad Covid-19 nāves gadījumu skaits Ķīnā sasniedzis 170 cilvēkus.

Visā pasaulē līdz šim ar Covid-19 pēc oficiālajiem datiem inficējušies vairāk nekā 7 miljoni cilvēku. Ar infekciju miruši vairāk nekā 408 tūkstoši Covid-19 pacientu.

Vissmagāk skartas ASV, kur ar infekciju miris 111 491 cilvēks. ASV seko Brazīlija ar 37 tūkstošiem upuru un Krievija ar 6 tūkstošiem mirušo.

Kamēr lielākā daļa valstu sāk ievērojami atvieglot iepriekš noteiktos ierobežojumus un atsāk starptautiskos pārvadājumus, pirmdien PVO norādījusi, ka globālā mērogā koronavīrusa pandēmijas situācija pasliktinās. "Pēdējo desmit dienu laikā deviņās vietās ziņots par vairāk nekā 100 000 gadījumu. Vakar tika ziņots par vairāk nekā 136 000 gadījumu - tas līdz šim ir lielākais skaits vienas dienas laikā," norādīja PVO vadītājs Tedross Adhanoms Gebreiesuss.

Teju 75% svētdienas gadījumu apstiprināti desmit valstīs - pamatā Amerikā un Dienvidāzijā, norādīja Tedross. Valstīs, kur situācija uzlabojas, "lielākais drauds ir bezrūpība", sacīja PVO vadītājs.