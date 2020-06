LU profesors un fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs RīgaTV 24 raidījumā "ASAP" gan noraida elektrības pārrāvuma saistību ar šo dabas parādību. Profesors arī norāda, ka lodveida zibens ir reta parādība, kuru izmērīt izdevies tikai pirms 5 gadiem, taču joprojām to apvij vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Tomēr Kaščejevs zina, ka šīs parādības klātbūtnē labāk neveikt straujas kustības un ieteicams atrasties pēc iespējas tālāk no tās. Tāpat ieteikums negaisu laikā turēt logus ciet - tas pasargās ne tikai no šīs parādības, bet arī no lietus un krusas.

