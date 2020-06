Pēdējo gadu laikā Latvijā apzagtas vismaz 10 noliktavas, cietušie uzņēmumi apvienojušies cīņā pret organizēto noziedzību

Kopā apvienojušies septiņi Latvijas uzņēmumi un tiek aicināti atsaukties arī citi, kuri pēdējo gadu laikā pieredzējuši liela apmēra zādzības. Cietušo uzņēmumu starpā ir IT produktu vairumtirgotāji AS “ELKO Grupa”, SIA “CMNO Logica”, SIA “EURO DK“, IT produktu mazumtirgotājs SIA “BalticData”, IT produktu ražotājs SIA “Mikrotīkls”, elektromateriālu tirgotājs SIA “SLO Latvia” un transporta un loģistikas pakalpojumu sniedzējs SIA “Beweship Latvia”.

“Kamēr mēs katrs atsevišķi risinām savu problēmu, mēs neredzam kopbildi un esam bezspēcīgi. Tas ir kā ar trejgalvu pūķi, kuram nocirstās galvas vietā ataug trīs citas. Jācīnās ar pūķi, ne galvu. Tikai tad, kad paši publiski sākām runāt par notikumu mūsu noliktavā, mūs sasniedza ziņas, ka neesam pirmie un vienīgie. Iegūtā informācija liek domāt par zināmām sakritībām, kas varētu palīdzēt atklāt noziegumus, kā arī nodrošināties pret līdzīgiem gadījumiem nākotnē,” Svens Dinsdorfs, ELKO Grupa direktors.

Lielāko daļu noziegumu vieno fakts, ka noliktava atradusies nomaļā vietā un ielaušanās notikusi vairākos posmos. Sākotnēji tiek veikta apsardzes testēšana, mēģinot uzlauzt, piemēram, vārtus. Otrajā reizē zagļi iekļūst ēkā darba laikā un sabojā kameras un sensorus. Visbeidzot notiek pati ielaušanās un zādzība. Visos gadījumos noziegums ir bijis rūpīgi izplānots; zagļi rīkojušies mērķtiecīgi, precīzi pārzinājuši apsardzes sistēmu un konkrētu produktu atrašanās vietu.

Uzņēmumi kopā ar partneriem: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Amerikas Tirdzniecības padomi Latvijā, Latvijas Datortehnoloģiju asociāciju un Latvijas eksportētāju asociāciju “The Red Jackets”, apņēmušies neklusēt un atklāti pārrunāt un diskutēt par situāciju tirgū, pastāvošajiem riskiem un iespējamajiem risinājumiem. Tiek gatavotas arī oficiālas vēstules valdības pārstāvjiem ar mērķi aktualizēt organizētās noziedzības nodarījumu un ietekmi uz tautsaimniecību, kā arī pievērst atbildīgo valsts institūciju augstāko amatpersonu uzmanību minētajām kopsakarībām atsevišķu lietu apstākļos.