Trešdien tiks rīkota pirmā tiešsaistes protesta akcija Latvijā

Tiešsaistes protesta akcija būs vērojama "Facebook" grupā – Medemciema iedzīvotāju protesta akcija. Lai piesaistītu apkārtējo uzmanību, protesta akcija tiks translēta no Medemciema krustojuma pie veikala, kur, iepriekš piesakoties, tiek aicināti piedalīties krustojuma lietotāji, izsakot savu viedokli par to, kā krustojuma slēgšana ietekmēs viņu turpmāko dzīvi. Protesta akciju atbalsta arī Olaines novada pašvaldība, un tiešsaistē savu viedokli sniegs Olaines novada priekšsēdētājs Andris Bergs.

Medemciema krustojums uz Jelgavas šosejas, kur šī gada pavasarī VAS "Latvijas Valsts ceļi" plāno veikt pārbūvi, likvidējot kreiso pagriezienu no Medemciema uz Jelgavu, kā arī kreiso pagriezienu no Rīgas uz Medemciemu. (Foto: LETA)

Medemciema iedzīvotāji tiešsaistes protesta akcijas ietvaros kārtējo reizi aicinās VAS ”Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) un Satiksmes minstriju ieklausīties iedzīvotājos un šajā krīzes situācijā saglabāt kreiso pagriezienu iebraukšanai Medemciemā no Rīgas puses līdz brīdim, kamēr tiek rasts cits ekonomiski samērīgs risinājums, piemēram, tuneļa izbūve. Piedāvātais alternatīvais risinājums – satikmes plūsmas novirzīšana par A8 un A5 divlīmeņu satiksmes mezglu, ir melnā punkta pārcelšana un problēmas neatrisināšana, pakļaujot iedzīvotājus vēl lielākam satiksmes negadījumu riskam. To, ka A8 un A5 divlīmeņu satikmes mezgls, kur būs jāveic trīs pārkārtošanās manevri uz satiskmes joslām, kur atļautais ātrums ir 90 km/h, ir nedrošs, atzīst arī LVC pārstāvji.

Medemciema krustojumu izmanto 10% no visiem Jelgavas šosejas lietotājiem, līdz ar to tas ir būtisks lietotāju skaits, kuru intereses un drošība nevar tikt ignorēta.

Pašreiz veiktā krustojuma pārbūve – kreisā pagrieziena no Medemciema uz Jelgavu slēgšana, ir ievērojami uzlabojusi drošību krustojumā, jo ceļu satiksmes negadījumi galvenokārt ir notikuši, veicot šo manevru. Savukārt, veicot kreiso manevru no Rīgas uz Medemciemu, nav izraisīts neviens ceļu satiksmes negadījums, liecina Valsts policijas sniegtā informācija. Līdz ar to seko jautājums – kādēļ slēgt kreiso pagriezienu no Rīgas uz Medemciemu, kas pēc uzsākto uzlabojumu veikšanas krustojumā būs drošs un pārskatāms, un piespiest iedzīvotājus braukt pa nedrošo apkārtceļu? Iedzīvotāji tādējādi ne tikai pakļaus sevi augstam ceļu satikmes negadījumu riskam, bet arī no sava budžeta ik mēnesi iztērēs papildu 30–70 eiro un pavadīs ceļā papildu vidēji 5,6 h mēnesī. Tāpat iedzīvotājus uztrauc operatīvo dienestu, lai nokļūtu līdz Medemciemam un sniegtu palīdzību, reaģēšanas laiks, kā arī negatīvā ietekme uz vidi.

Medemciema krustojuma jautājums aktualizējās šī gada sākumā, kad LVC preses konferencē informēja par Medemciema krustojuma pārbūvi, kuras ietvaros paredzēts likvidēt kreiso pagriezienu no Medemciema uz Jelgavu, tā vietā virzienā uz Rīgu izbūvējot apgriešanās vietu pretējā braukšanas virzienā, kā arī kreiso pagriezienu no Rīgas uz Medemciemu, novirzot satiksmes plūsmu caur A8 un A5 divlīmeņu satiksmes mezglu.

Uzzinot par gaidāmajām negatīvajām izmaiņām, iedzīvotāji uzsāka parakstu vākšanu, kuras ietvaros pret kreisā pagrieziena virzienā no Rīgas uz Medemciemu slēgšanu parakstījās 5300 krustojuma lietotāji, tostarp tuvējo novadu iedzīvotāji. Paraksti kopā ar iesniegumu tika iesniegti vairākām valsts pārvaldes iestādēm, tostarp arī Ministru prezidentam. Iesniedzot parakstus Valsts kancelejā, Medemciema iedzīvotāji tika uzaicināti uz tikšanos ar Ministru prezidenta biroja vadītāju Jāni Patmalnieku, kurš pauda atbalstu iedzīvotājiem un publiski paziņoja, ka risinājums būs jārod.

Laikā, kamēr notika parakstu vākšana, Medemciema iedzīvotāji tikās ar LVC un satiksmes ministru, šo sarunu ietvaros norādot uz veikto pētījumu neprecizitātēm, kā arī piedāvājot iespējamos risinājumu variantus, taču kompromiss diemžēl netika panākts. Tāpat notika arī iedzīvotāju tikšanās ar Olaines novada domi, kur Olaines novada priekšsēdētājs pauda atbalstu un gatavību līdzfinansēt iedzīvotājiem ekonomiski samērīgu atlernatīvu ilgtermiņa risinājumu, un pilnībā izveidot un finansēt jebkuru īstermiņa risinājumu. Diemžēl Satiksmes ministrija kategoriski noraida un neatļauj realizēt nevienu no piedāvātajiem īstermiņa risinājumiem – otra apgriešanās vieta, luksofors vai papildu bremzēšanas josla.

Pēc satiksmes ministra Tāļa Linkaita pret Medemciema iedzīvotājiem vērstajiem negatīvajiem izteikumiem mikroblogošanas vietnē Twitter, ministrs piedāvāja alternatīvu risinājumu – tuneļa izbūvi. Šis projekts tiktu realizēts sadarbībā ar Olaines novada domi trīs gadu laikā. Olaines novada dome aktīvi uzsāka sadarbības līguma izstrādi, tomēr šobrīd ir nonākusi strupceļā – LVC vēlas iekļaut tajā atrunu par projekta realizāciju tikai gadījumā, ja tam tiks piešķirts papildu finansējums. Šī atruna rada bažas par projekta realizāciju. Iedzīvotāji uzskata, ka tos kārtējo reizi vēlas piemānīt, un ir neizpratnē par valsts iestāžu neieinteresītību un 5300 iedzīvotāju parakstu ignorēšanu.

Iedzīvotāji šī gada 9.apīlī saņēma atbildi no Satiksmes ministrijas uz savu 5.marta iesniegumu. Kā norāda protesta akcijas rīkotāji, atbilde nav sniegta pēc būtības – nav atbildēts ne uz vienu no iedzīvotāju izteiktajiem jautājumiem. Līdz ar to iedzīvotāji ir nosūtījuši Satiksmes ministrijai atkārtotu iesniegumu ar lūgumu sniegt atbildes pēc būtības, kā arī pieprasījuši iesniegt visus pamatojošos dokumentus, balstoties uz kuriem tika pieņemts lēmums par krustojuma rekonstrukciju. Iedzīvotāji negrasās padoties un, ja tuvākajā laikā netiks rasts kompromiss, ir gatavi iesniegt prasību tiesā pret atbildīgajām institūcijām.