Koronavīruss Vidzemē: katlu revolūcija Ogrē, niknie gulbji Smiltenē un dedzinātājs Valkā

Bet Valkas iedzīvotāji domā, ka pēc gada ilgas snaudas pamodusies vietējā piromānu banda.

Katlu revolūcija Ogrē

Ogres sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu īpašnieki un darbinieki otrdien, 26. maijā, sešos vakarā pašā Ogres centrā – Brīvības ielā, skandinot katlus, pievienojās Latvijas Restorānu biedrības rīkotai Katlu revolūcijas protesta akcijai, pieprasot valdībai viesmīlības nozarei, tostarp arī kafejnīcu un restorānu biznesam samazināt pievienotās vērtības nodokli, lai to glābtu no krīzes izraisītām sekām. Pamatīgā katlu rībēšana pamodināja ne tikai ogrēniešus, bet arī Ogres novada mēru Egilu Helmani. Vai tukšo kastroļu rībināšana sadzirdēta arī Rīgā, pagaidām ziņu nav.

Ogrēniešu iecīnītā “M.Pūre” restorāna un beķerejas īpašniece Iveta Zāģere saka: “Šodien nākam uz ielas ar tukšiem katliem, jo nav ko ēdināt – tūristi nebrauc, arī vietējie iedzīvotāji ļoti piesardzīgi. Cilvēki taupa, jo māc bažas par turpmāko finansiālo situāciju. Mainās arī ēšanas paradumi, jo izvēlas lētāko, nevis labāko”.

SIA "Avotu Ezītis" līdzīpašnieks Daumants Pabrieža uzsvēra, ka pārējā Eiropā jau sen sapratuši, ka viesmīlības nozarei vajag atvieglojumus, un 19 no 28 Eiropas Savienības valstīm nozarei jau ir piemērots samazināts PVN.

Pēc katlu parībināšanas akcijas dalībnieki tika cienāti ar “M.Pūre” restorānā vārīto soļanku, jo tā tiek vārīta no produktiem, kas paliek pāri, un mūsu restorāniem tādu pašlaik ir pāru pārēm.

Uz akciju bija ieradies arī pašvaldības vadītājs, kurš teica: "Daudzi no šiem sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem ir ģimenes uzņēmumi. Tā ir pievienotā vērtība, ka ģimenei ir savs uzņēmums, jo šī ģimene nes labumu visai sabiedrībai. Ja ģimenes spēs izdzīvot savā valstī un savā pilsētā, tad mums visiem klāsies labi".

Smilteniešiem uzbrūk nikns gulbju pāris

Dodoties promenādē gar Tepera ezeru Smiltenē, jāuzmanās no agresīviem gulbjiem, kuri aizstāv savus mazuļus un ligzdu. (Foto: smiltene.lv)

Ja Ogres pavāri pilsētnieku mieru patraucēja tikai uz īsu brīdi, tad smitenieši, kuri dodas promenādē gar Tepera ezera krasta, kas ir viena no iecienītākajām atpūtas un pastaigu vietām ģimenēm ar bērniem, kā arī aktīvās atpūtas cienītājiem, jau vairākas nedēļas dzīvo ar trīsām sirdīs. Tur pilsētniekiem un Smiltenes viesiem uzbrūk nikni gulbji!

Ezeru par šīs vasaras mājvietu ir izvēlējies gulbju pāris, kam tuvākajā laikā šķilsies mazuļi. Pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību, ka gulbji, aizstāvot savus mazuļus un ligzdas teritoriju, var kļūt agresīvi, par niknajiem gulbjiem informē savā mājaslapā un pie ezera izvietotajās informatīvajās zīmēs:

“Aizvien vairāk sociālos medijos parādās fotogrāfijas un video, kur viens no gulbjiem iznāk krastā un iedzīvotāji to piebaro ar līdzpaņemto baltmaizi, pašvaldība aicina to nedarīt, tādā veidā nepieradinot pie barības meklēšanas ārpus ūdenstilpnes. Sazinoties ar vairākiem ornitologiem, saņēmām apstiprinājumu, ka tieši piebarošana ar maizi ir aktuāla problēma un var nodarīt kaitējumu gulbjiem. Speciālisti vērš uzmanību, ka gulbji, barojot tos ar maizi, var kļūt atkarīgi, agresīvi, jo mainās viņu uzvedība.

Tie var apdraudēt gan sevi, gan cilvēkus. Gulbji pamatā barojas ar augu izcelsmes barību, kā arī ar sīkiem ūdens dzīvniekiem un dažādu ūdensaugu daļām, kas ūdenstilpnēs ir pietiekami, tāpēc papildus tos barot nav nepieciešams.

Tāpat iedzīvotājiem ir jābūt īpaši piesardzīgiem tuvojoties gulbjiem, jo viņi var sajusties apdraudēti un mēģināt sevi aizstāvēt, uzbrūkot cilvēkiem. Īpaši bīstami tas var būt bērniem! Gulbis ir spēcīgs putns, ar spārna sitienu tas mazam bērnam var salauzt roku vai kāju, tāpat tuvošanās putnam var traumatiski izvērsties jebkuram cilvēkam, tai skaitā peldoties vai airējoties ar sup dēli”.

Valkā uzdarbojas piromāni

Valkas iedzīvotāji mēļo, ka pēc gadu ilgas “miera guļas” pilsētā atkal pamodies piromāns, kurš iemīļojis nakts stundās svilināt pamestas ēkas. (Foto: Paula Čurkste/LETA)

Savukārt netālās Valkas iedzīvotājiem ir citas problēmas. Viņi uzskata, ka pēc gadu klusēšanas pilsētā atkal uzradies maniakāls dedzinātājs vai piromānu banda.

Tieši pirms gada – 2019. gada maija beigās Valkā viens pēc otra notika vairāki ugunsgrēki diennakts tumšajā laikā – dega gan pamestas ēkas, gan kāds kiosks. Toreiz likumsargi uzskatīja (viņu viedoklim piekrita arī vairums valcēniešu), ka pilsētā uzdarbojies kāds dedzinātājs vai piromānu grupējums.



Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes vecāka speciāliste Zane Vaskāne laikrakstam “Ziemeļlatvija” norādīja, ka par gadu seno dedzināšanas gadījumu joprojām notiek izmeklēšana un tādēļ policisti par to pašlaik nevar neko sīkāk pastāstīt.

Nu valcēniešu satraukums atjaunojies, jo pirms nedēļas – naktī no piektdienas uz sestdienu atkal zilām liesmām dega divstāvu garāža un saimniecības ēka Lauktehnikas rajonā – Varoņu ielā. Ugunsnelaimes likvidēšana prasīja teju septiņas stundas. Policijā par to uzsākts kriminālprocess.

Savukārt sociālajos tīklos spriež, ka līdz ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu mīkstināšanu pamodies arī Valkas piromāns.