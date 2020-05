"Ar bažām lasīju ziņu par to, ka Baltijas valstu iedzīvotāji jau atkal var brīvi pārvietoties starp valstīm. Kopumā šī ierobežojuma atcelšana ir pozitīva ziņa uzņēmējiem un ekonomikai. Cilvēkiem ir iespēja arī apciemot savus radus, kas varbūt dzīvo Igaunijā vai Lietuvā.

Tomēr man absolūti šķiet nepieņemama un pat bīstama Latvijas iedzīvotāju traukšanās uz Lietuvas veikaliem pirkties, it kā zemo cenu dēļ. Eiropa nupat ir teju izrāvusies no šīs sērgas, taču vīruss nav izgaisis vai pazudis. Tas ir pierimis, jo mēs ievērojām izolācijas principus. Taču jebkurā brīdī var notikt vēl viens uzliesmojums – otrais vilnis. Un par to runā vairums valstu un arī Pasaules Veselības Organizācija. Nebūsim kurli un akli, nedomāsim tikai īstermiņā! Uzskatu, ka negausīga skriešana pa lielveikaliem joprojām ir bīstama un tā būtu jāierobežo, īpaši starpvalstu līmenī.

Ja mums īpaši nepieciešams izbraukt no valsts, braucam, bet ar saprātīgu mērķi un iemeslu. Nevis skraidelēt pa bodēm ar risku saslimt pašiem un aplipināt tos, kuri ir vājākie mūsu sabiedrības locekļi, un kas var šādu vīrusu neizturēt. Nebūsim savtīgi un egoistiski, pasargāsim mūsu pensionārus un cilvēkus, kuri šo vīrusu var nepārdzīvot – cilvēkus, kas šo valsti uzbūvēja.

Šajā situācijā būtu jādomā, kā Latvijas iedzīvotājus noturēt valstī, nevis piespiedu kārtā, bet gan radot tādus apstākļus, kuros ir ne tikai patīkami uzturēties, bet gan arī izdevīgi. Valstij ir jādomā, kā samazināt iedzīvotāju izmaksas un lielveikaliem būtu jāsamazina cenas vismaz pamata pārtikas produktiem, pienam, maizei, gaļai. Labāk kādu brīdi strādāt ar mazāku peļņu, nekā ziemas mēnešos piedzīvot vēl skaudrāku otrā viļņa realitāti."