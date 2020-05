GORS paplašina iespējas iepazīt koncertzāli ekskursijās

Koncertzāles izzināšana iepriekš rezervētās vai sestdienu ekskursijās ilgst vienu stundu – to laikā tiek iepazīta Lielā zāle “Gors”, Mazā zāle “Zīdaste”, semināru zāles, Mēģinājumu zāle, Horeogrāfijas zāle, tāpat ir iespēja pabūt aizskatuves zonā un ielūkoties mākslinieku grimētavās.

Apskates laikā interesentiem ir iespēja nokļūt arī uz Latgales vēstniecības GORS Jumta terases, baudot Rēzeknes ainavu no skatu laukuma, bet ekskursijas noslēgumā ikviens tiek aicināts aplūkot aktuālo izstādi pirmā stāva Mākslas galerijā. Gids allaž laipni atbildēs arī uz apmeklētājus interesējošiem jautājumiem par Latgales vēstniecības GORS darbību.

Foto: Publicitātes foto

Standarta ekskursijām (grupām līdz 25 personām) Latgales vēstniecībā GORS var pieteikties, zvanot 64633303 vai rakstot koncertzale@rezekne.lv. Koncertzāles apskate iespējama visās nedēļas dienās, arī sestdien un svētdien. Stundu ilgās ekskursijas maksa individuālajiem apmeklētājiem vai grupām līdz 10 personām ir 20,00 € (skolēniem, studentiem, pensionāriem 15,00 €), bet grupām, kurās interesentu skaits ir 10 un vairāk – ekskursijas maksa ir 2,00 € personai (skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,50 €).

Turpinot jau vairākus gadus veiksmīgi iesākto tradīciju, arī šovasar no 30. maija līdz 29. augustam Latgales vēstniecībā GORS, katru sestdienu pulksten 13.00, notiks izzinošās ekskursijas, kurās nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Piedalīties ekskursijā var, iegādājoties biļeti Latgales vēstniecības GORS kasē vai internetā latgalesgors.lv. Ekskursijas maksa ir 2,00 €, bet skolēniem, studentiem un pensionāriem 1,50 €.

Foto: Publicitātes foto

Informācijas centrā gaidīs gids, kura vadītajai ekskursijai varēs pievienoties ikviens gribētājs – gan biļetes nopērkot iepriekšpārdošanā, gan tieši pirms ekskursijas. Vietu skaits katrā ekskursijā ir ierobežots, tādēļ apmeklētāji aicināti biļetes sarūpēt laikus. Pirmā ekskursija būs 30. maijā plkst. 13.00, jūnijā ekskursijas notiks 6., 13., 20. un 27. jūnijā, jūlijā – 4., 11., 18. un 26. jūlijā, savukārt augustā ekskursijas paredzētas 1., 8., 15., 22. un 29. augustā.

Šīs tūrisma sezonas jaunums ir saīsinātās ekskursijas bez iepriekšējas pieteikšanās. Tās iespējamas GORS Informācijas centra darbalaikā (pirmdien, otrdien no 12.00 līdz 16.00, trešdien no 14.00 līdz 18.40, ceturtdien no 12.00 līdz 16.00, piektdien no 14.00 līdz 18.40, sestdien no 14.00 līdz 19.00 un svētdien no 12.00 līdz 14.00), piesakoties pie Informācijas centra speciālista.

Ekskursijas ilgums ir līdz pusstundai, tajā tiek piedāvāta iespēja apskatīt Lielo zāli, Mazo zāli, daļēji aizskatuves zonu un Jumta terasi. Ekskursijas maksa individuālajiem apmeklētājiem vai grupām līdz 10 personām ir 15,00 €, bet grupām, kurās interesentu skaits ir 10 un vairāk – 1,50 € personai.

Ikdienā Latgales vēstniecība GORS apmeklētājiem atvērta katru dienu no 11.00 līdz 22.00 un interesenti var apskatīt gan izstādi Mākslas galerijā, gan pirmā un otrā stāva publiskās zonas, paviesoties kafejnīcā “Zīds”, kā arī nopirkt pasākumu biļetes un suvenīrus Informācijas centrā-kasē.

Pasākumu dienās ekskursijas maršrutā var būt izmaiņas kā arī tikt ierobežota koncertzāles telpu apskates iespēja. Ekskursiju biļetēm netiek piemērotas GORS Kultūras vēstnieku programmas dalībnieku atlaides. Tāpat atgādinām, ka klientu plūsmas kontrolei ieiešana kases zonā šobrīd tiek organizēta caur Mazās zāles ieeju.

Būsim parūpējušies, lai ekskursijas laikā tiks ievēroti visi valsts noteiktie drošības pasākumi, kā arī aicinām apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un nedoties ekskursijā, ja ir novērojami elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.