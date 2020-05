Grīziņkalna apkaimes iedzīvotāju problēmas ar ūdeni tiks risinātas

Pēdējā laikā "Rīgas ūdens" saņem daudz sūdzību no Grīziņkalna iedzīvotājiem par uzduļķojumiem ūdensvadā, atzīst uzņēmums. Lielā mērā tas esot saistīts ar intensīvajiem remontdarbiem Čaka ielā pirms šovasar gaidāmajiem šīs ielas asfaltēšanas darbiem. Ūdensvada remontdarbi tiek veikti ar mērķi, lai pēc asfalta segas uzklāšanas samazinātu ūdensvada avāriju riskus un to dēļ nevajadzētu bojāt jaunuzklāto asfalta segumu.

Ūdensvada skalošanas darbu mērķis ir uzlabot ūdens kvalitāti, izmantojot gaisa-ūdens triecienu tehnoloģiju, kas nodrošina ūdens ķīmisko elementu nosēdumu atraušanu no cauruļvadu sieniņām.

Kā atzīmē uzņēmums, ūdens sastāvā ir daudz ķīmisko elementu, kuri, lai gan nepieciešami cilvēka organismam, gadu gaitā uz ūdensvada sieniņām izveidojuši nogulsnes. Iedzīvotāji tās ievēro, redzot no krāna tekam brūnganas vai pat melnīgsnējas nokrāsas ūdeni. Brūngano nokrāsu veido dzelzs, savukārt, melnīgsnējo - mangāna daļiņas, kas nogulsnējušās uz ūdensvada sieniņām un, mainoties ūdens plūsmas virzienam, kas visbiežāk notiek ūdensvada remontdarbu laikā, tiek atrautas un veido īslaicīgu uzduļķošanos. Zināmu laiku notecinot ūdeni, šī problēma tiek novērsta, taču ūdens ir vizuāli nepatīkams un lietošanai uzturā to ieteicams nostādināt.

Lai būtiski samazinātu šādus precedentus, "Rīgas ūdens" kopš 2017.gada Rīgā īsteno ūdensvadu skalošanas programmu. Ūdensvadu skalošanai tiek izmantotas speciālas, Vācijā iegādātas iekārtas, ar kuru palīdzību posmu pa posmam tiek skaloti maģistrālie ūdensvadi. Iekārtu pieslēdz ūdensvada hidrantam un ar gaisa - ūdens triecienplūsmu izskalo konkrētu ūdensvada posmu, izskaloto ūdeni pa atstatus esošu hidrantu izvadot uz brauktuves, no kuras tas nonāk kanalizācijas sistēmā.

"Rīgas ūdens" skalošanas darbu vadītājs Normunds Ziemelis uzsver, ka maģistrālo ūdensvadu skalošana ievērojami uzlabo ūdens kvalitāti, taču būtiska problēma ir namu iekšējo ūdensvadu stāvoklis. Izskalots maģistrālais ūdensvads vēl negarantējot ideālu ūdens kvalitāti, tāpēc ēku apsaimniekotājiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību namu iekšējo ūdensvadu stāvoklim.

No 25.maija trīs naktis no plkst.22 līdz 7 ir plānoti maģistrālā ūdensvada skalošanas darbi: A. Čaka ielas posmā no Pērnavas ielas līdz Blaumaņa ielai, Marijas ielas posmā no Blaumaņa ielas līdz Raiņa ielai, Pērnavas ielas posmā no J. Asara ielas līdz A. Čaka ielai un Matīsa ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Avotu ielai.

Skalošanas darbi tiek veikti naktīs, jo nakts stundās iedzīvotāji ūdeni patērē minimālos apjomos, tādējādi skalošanas darbi ir efektīvāki. Būtisks ir arī apstāklis, ka skalošanas darbi dienā varētu radīt autotransporta sastrēgumus Rīgas centrā.

Šajās dienās Čaka ielai pieguļošo namu kvartālos iespējami uzduļķojumi pilsētas ūdensvadā, tāpēc "Rīgas ūdens" iesaka pirms lietošanas uzturā uzduļķoto ūdeni notecināt.