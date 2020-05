Jelgavnieki varēs baudīt brīvdabas "Auto kino"

"Auto kino" ir filmu demonstrēšana uz lielā ekrāna, cilvēkiem atrodoties savās automašīnās. Filma tiek rādīta uz ekrāna, bet skaņa translēta caur FM viļņiem, un dzirdama automašīnas radio, tādējādi apmeklētāji var noteikt kino skaļumu paši. Automašīnas atradīsies divu metru attālumā cita no citas, teritorijā tiks ielaistas tikai vieglās automašīnas, nebūs atļauts izkāpt no auto un atvērt to logus. Tāpat biļetes uz brīvdabas kino seansiem var iegādāties tikai internetā.

Viena kinoseansa vietu skaits ir ierobežots, kopumā "Rullīša" kompleksa teritorijā paredzot vietu līdz 150 apmeklētāju automašīnām, un tās tiks izvietotas rindas kārtībā, taču augstāki auto tiks izvietoti gar malām, lai nevienam apmeklētājam netiktu traucēta skatīšanās.

Filmas tiks demonstrētas katru nedēļas nogali no piektdienas līdz svētdienai, un plānoti divi līdz trīs seansi dienā. Pagaidām "Auto kino" vasara ieplānota līdz jūnija beigām, tomēr pie liela pieprasījuma tā varētu turpināties, un būtisks rādītājs būs tieši pirmās nedēļas apmeklējums.

"Veidojot repertuāru, esam domājuši par to, lai saturs būtu saistošs gan pieaugušajiem, gan bērniem. Piedāvājumā būs gan latviešu, gan ārzemju filmas, kā arī multfilmas pašiem mazākajiem. Pirmās nedēļas nogales repertuārā ir filmas "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru", "Kriminālās ekselences fonds", "Pilsēta pie upes", "The Gentlemen", "Anna", "Ledus" un citas. Filmu seansu piedāvājums katru nedēļu tiks papildināts, un pieprasītākās filmas tiks demonstrētas atkārtoti," skaidroja "Playground Events" pārstāve Nellija Štolcermane.

Pēc viņas teiktā, vasaras sezonas laikā līdzīgi seansi plānoti arī autotrasēs citās pilsētās, sniedzot vietējiem iedzīvotājiem jaunas izklaides iespējas, un reizē palīdzot autotrasēm izdzīvot šajā ārkārtējās situācijas laikā.

Tuvākie seansi sporta un atpūtas kompleksā "Rullītis" paredzēti 22.maijā plkst.17, 19 un 22. Kinoseansi "Rullītī" Aku ceļā 1 plānoti nedēļas nogalēs.