“Mēs pakāpeniski atveram savus restorānus un darām to ar lielu piesardzību. Mums jādomā par to, lai neviens cilvēks nesaslimtu – kā darbinieks, tā klients, un mēs uz to ļoti rūpīgi skatāmies. Mēs vēlamies ēdināšanas uzņēmumus uztaisīt kā operācijas zāles, lai neviena baktērija tur nenonāktu,” tā par drošības pasākumiem Lido saka Ķirsons.

Pēc Ķirsona domām neviens nav sācis runāt par to, ka arī ar kājām šo vīrusu var pārnēsāt. Nekur nerunā arī par to, ka ir jādezinficē krēsli, jo arī tos mēs aiztiekam.

“Ir daudz lietu, ko mēs agrāk neredzējām. COVID – 19 pandēmija kādreiz beigsies, bet nāks citas vietā. Tas ir negatīvi, taču pozitīvais ir tas, ka mēs bijām iesūnojuši, tagad mēs skatāmies, kas īsti notiek, atveram acis plašāk,” secina Ķirsons.

