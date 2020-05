Siltumenerģijas patēriņš šajā sezonā saruka par 7,5%, bet maksājumi pieauga

"Šoziem no decembra līdz martam gaisa temperatūra bija vidēji par pieciem grādiem virs mēneša normas, pārspējot iepriekš novērotos siltuma rekordus. Līdz ar to arī mazāk tērējām siltumenerģiju," atzina "Latvijas namsaimnieka" valdes priekšsēdētājs Mihails Čerņavskis.

Vienlaikus lielāki maksājumi par siltumu lielā mērā saistīti ar siltumenerģijas tarifa pieaugumu, skaidroja Čerņavskis. No pagājušā gada 1.augusta Rīgā par aptuveni 17% tika paaugstināta maksa par izmantoto siltumenerģiju, ko ietekmēja augstākas dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas cenas. Savukārt šogad, sarūkot energoresursu izmaksām, "Rīgas siltums" samazina siltumenerģijas tarifu - par vidēji 7% no 1.aprīļa un vēl par 5% no 1.jūnija, kopumā par 12%.

"To lielā mērā ietekmē Covid-19 izraisītā krīze, kā rezultātā visā pasaulē ir kritusies energoresursu cena. Tiek plānots, ka samazinātais siltumenerģijas tarifs saglabāsies arī nākamajā apkures sezonā," norādīja Čerņavskis.

Viņš piebilda, ka katru gadu pirms apkures sezonas un tās laikā apsaimniekotājs mudina iedzīvotājus uz aktīvu savstarpēju komunikāciju. "Ja dzīvoklī ir par karstu, tad iedzīvotāji par to var ziņot mājas vecākajam, kurš šo informāciju nodod tālāk namu apsaimniekotājam. Mēs parūpējamies, lai siltuma padeve tiktu pieregulēta atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm. Pat par vienu grādu samazinot gaisa temperatūru namā, maksu par siltumu var samazināt vidēji par 5%. Tas ir būtisks ietaupījums," norādīja Čerņavskis.

Namos, kur veikta renovācija, ir uzstādīti kvalitatīvi siltummezgli, kas ļauj automātiski regulēt temperatūru atbilstoši laikapstākļiem, kā arī veikt patērētā siltuma patēriņa precīzu uzskaiti. Līdz ar to renovētos un jaunos namos iedzīvotājiem siltumu ieekonomēt izdodas labāk, uzsvēra Čerņavskis.

Pašlaik vairāk nekā 80% "Latvijas namsaimnieks" apsaimniekoto namu siltumapgādes piegāde ir noslēgta. Tas tiek darīts pakāpeniski, sekojot iedzīvotāju izteiktajām vēlmēm par apkures padeves pārtraukšanu.

"Latvijas namsaimnieks" reģistrēts 1995.gadā, un tā pamatkapitāls ir 28 400 eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir SIA "City Service", liecina "Firmas.lv" informācija. 2018.gadā "Latvijas namsaimnieks" strādāja ar 2,192 miljonu eiro apgrozījumu un 536 345 eiro zaudējumiem. Uzņēmuma 2019.gada finanšu rādītāji vēl nav publicēti.

"Latvijas namsaimnieks" apsaimnieko ēkas Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās ar kopējo platību vairāk nekā 700 000 kvadrātmetru. Uzņēmums ir daļa no starptautiskā nekustamā īpašuma apsaimniekotāja "City Service" grupas, kas darbojas Baltijas, Polijas, Spānijas un Krievijas tirgos.