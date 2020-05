Iedzīvotājus aicina iesaistīties iniciatīvā “EiRevīzija”

Konkursa laikā iedzīvotāji aicināti ieviest kārtību savās mājvietās, atbrīvojoties no nevajadzīgajām mantām, tās pareizi sašķirojot. Iniciatīvas dalībnieki, kuri līdz 24.maijam iesūtīs savas fotogrāfijas, varēs pretendēt arī uz ikdienā noderīgām balvām.

Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis: “Ja ne katram, tad katram otrajam iedzīvotājam noteikti mājās ir kādi plauktiņi, skapji, noliktavas, kur atrodami virkne sen neaiztiktu priekšmetu. Stikla burciņas un pudeles, apģērbi, apavi, nolietotas elektroiekārtas, kartona kastes u.c. - tam visam ir iespējams dot “otro dzīvi”, pareizi sašķirojot.

Jau pēc mūsu aptaujām redzam, ka ik gadu palielinās to iedzīvotāju skaits, kuri šķiro savus mājsaimniecībā radītos atkritumus. Atšķirībā no daudzām citām aktivitātēm, atkritumu šķirošanā un arī konkursā “EiRevīzija” var piedalīties katrs, tādējādi parūpējoties par tīru un sakoptu vidi, kā arī ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Iniciatīvas laikā aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, parādīt savus atkritumu šķirošanas paradumus vai ieviest tos no jauna, tādējādi iedrošinot arī citus parūpēties par to, lai pēc iespējas vairāk atkritumu nonāktu otrreizējā apritē.”

“EiRevīzija” konkurss notiek Latvijas Zaļā punkta "Facebook" profilā @zaļais.punkts, kur ikviens iniciatīvas dalībnieks līdz 24.maijam var publicēt vai nosūtīt savu fotogrāfiju ar atspoguļojumu par dalību savā mājas revīzijā, atkritumu šķirošanā vai Lielajā Talkā, kas norisināsies jau šajā nedēļas nogalē.

Visi konkursa dalībnieki, kuri būs iesūtījuši savas fotogrāfijas, maija beigās piedalīsies izlozē par patīkamām un ikdienā noderīgām balvām.

Sašķirotās mantas, ievērojot valstī noteiktās piesardzības prasības, iedzīvotāji var nodot tuvējos atkritumu dalītās vākšanas punktos. Vieglo iepakojumu (plastmasas, papīra, metāla) un stikla taru iespējams izmest gan publiski pieejamos atkritumu šķirošanas konteineros, gan, atbilstoši atkritumu apsaimniekotāja piedāvājumam, individuāli lietojamajos.

Atkritumu šķirošanas laukumos, kuri pieejami visā Latvijā, var nodot arī elektroiekārtas, mēbeles, koka iepakojumu, metālu, autoriepas un citus priekšmetus. Kopš pagājušā gada septembra Rīgā un tuvējā Pierīgā pieejami arī tekstila šķirošanas konteineri, kuri tika uzstādīti Latvijas Zaļā punkta un SIA “Eco Baltia vide” tekstila šķirošanas pilotprojekta ietvaros, kā arī lieliem soļiem jau notiek darbs pie bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas ieviešanas Latvijā.

Informāciju par dažāda veida atkritumu šķirošanas vietām var atrast Latvijas Zaļā punkta mājaslapā.