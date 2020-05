Reģionālo maršrutu autobusos pasažieri lielākoties lieto sejas maskas, bet daļa tās brauciena laikā noņem

Bulmeistare norāda, ka, saņemot Satiksmes ministrijas rīkojumu par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā, pārvadātājs veic nepieciešamās darbības, lai informētu uzņēmuma darbiniekus un pasažierus par turpmāko rīcību.

Pasažieriem informācija nodrošināta gan autobusos, gan Valmieras, Valkas, Rūjienas un Smiltenes autoostās, gan pieturvietās. Tāpat nodrošināta iespēja aizsargmaskas iegādāties Valmieras autoostā.

Pēc Bulmeistares minētā, autobusu vadītāji novērojuši, ka lielākoties pasažieri ir atbildīgi, lietojot sejas aizsargus, piemēram, trešdien, 13.maijā, no 50 pasažieriem tikai diviem nebija sejas aizsargmaskas.

Autobusa vadītājam ir tiesības atteikt pasažierim izmantot sabiedrisko transportu, ja braukt gribētājam nav mutes un deguna aizsega, taču, pēc Bulmeistares paustā, līdz šim problēmsituāciju nav bijis.

Tikmēr reģionālā pasažieru pārvadātāja AS "Nordeka" pārstāvis Edvards Valdmanis norāda, ka novērots, ka daļa pasažieru iekāpj autobusā ar aizsegtu muti un degunu, bet, ieņemot sēdvietu, tos atsedz, un autobusa vadītājam nav iespējams to vairs kontrolēt.

"Tas ir atkarīgs no katra pasažiera godprātības. Esam gan brīdinājuši autobusa vadītājus - gadījumā, ja salonā kāds atsakās ievērot elpceļu nosegšanas nosacījumus, autobusa vadītājam ir jāziņo Valsts policijai," pauda Valdmanis, piebilstot, ka šī pati informācija ir pieejama visiem pasažieriem gan autobusos, gan "Nordeka" interneta vietnē. Pārkāpumu gadījumus, visticamāk, autobusa vadītājs var fiksēt tikai tad, ja par to sūdzas citi pasažieri.

Viņš pauda, ka līdz šim autobusos netika ielaisti kādi pasažieri, ja salonā jau bija sasniegta puse no autobusa ietilpības, kā arī, ja radās šaubas par pasažiera veselības stāvokli vai par to, ka pasažieris ir atgriezies no ārzemēm. Turpmāk pasažieri, kas atteiksies lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, netiks uzņemti sabiedriskajā transportā.

Ņemot vērā, ka jaunā kārtība tika ieviesta tikai 12.maijā, ir jāsaprot, ka visi pasažieri vēl nav iepazinušies ar to, tāpēc noteikti ir sagaidāmi pārpratumi, kas parasti ir raksturīgi pārejas periodam, pauda Valdmanis.