Foto Sabiedriskajā transportā un pieturvietās sejas maskas lieto negribīgi

Tomēr par šī nosacījuma neievērošanu nevienu sodīt nevar – viss ir uz katra paša sirdsapziņas un godaprāta. Vienīgi šoferim vai konduktoram ir tiesības reģionālajā/tālsatiksmes autobusā, kurā iekāpšana notiek pa priekšējam durvīm, neielaist pasažieri bez sejas maskas. Tas arī ir bargākais sods.

Prasība – obligāta, bet tās neievērotājus nesodīs

Gaidot vilcienu. (Foto: Rojs Maizītis)

Gan “Rīgas satiksmes” un “Pasažieru vilciena”, gan Valsts un pašvaldības policijas pārstāvji teikuši, ka nekādi īpaši reidi, lai pārbaudītu braucējus, kā viņi lieto sejas maskas, netiks veikti, un arī soda naudas nav paredzētas.



Valsts policijas preses pārstāve Simona Grāvīte skaidro, ka policija jau kopš ārkārtējās situācijas pasludināšanas strādā pastiprinātā režīmā un kontrolē, vai iedzīvotāji ievēro ārkārtējās situācijas ierobežojumus un aizliegumus. Līdzīgi būs ar aizsegu valkāšanu sabiedriskajā transportā, proti, policija saņemot informāciju par tīšu un ļaunprātīgu minētā ierobežojuma neievērošanu, reaģēs un katru gadījumu izvērtēs individuāli Viņa arī uzsvēra, ka iedzīvotājiem pašiem jāapzinās epidemioloģiskās situācijas nopietnība un ierobežojumu mazināšana nozīmē cilvēka paša atbildības palielināšanos. Tā kā – sejas maskas valkāšana transportā ir katra paša ziņā un liecina par to, cik viņam svarīga sava veselība un dzīvība!

Arī Rīgas pašvaldības policijas pārstāve Lāsma Greidāne saka, ka speciālus reidus galvaspilsētas sabiedriskajā transportā pašvaldības policija nav plānojusi: “Strādāsim līdzīgi kā iepriekš, izbraucot uz pašizolācijas un karantīnas iespējamajām pārkāpuma vietām pēc iedzīvotāju izsaukumiem”.

Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļā informēja, ka ministrija, atbilstoši valdības lēmumam, ir sagatavojusi jaunu rīkojumu par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā, kas jāievēro no 12. maija. Tajā teikts, ka pasažieru pārvadātājiem jāinformē par sejas masku nepieciešamību. Jauns.lv pārliecinājās, ka par šo prasību it kā zina visi, bet ne visi to ņem vērā.

Rīgas sabiedriskajā transportā maskas lieto negribīgi

Braucam godīgi! (Foto: Rojs Maizītis)

Galvaspilsētas tramvajos, trolejbusos un autobusos sejas maskas lietošanas paradumi ir dažādi. Pārsvarā tās lietoja jaunieši un vecāka gadagājuma cilvēki. 12. maija dienas pirmajā pusē bija transportlīdzekļi, kuros sejas maska bija labi ja katram piektajam pasažierim, vēl kāds varēja izlīdzēties ar šalli vai lakatu. Bet bija arī transportlīdzekļi, kuros gandrīz visi ievēroja jaunos noteikumus.

Tā 11. tramvajā no desmit pasažieriem tikai vienam nebija degunam priekšā aizlikta maska vai šalle. Ritvars teica: “Zinu jau zinu par tiem noteikumiem, bet kaut kā neērti un nav pierasts. Ja iekāps kontrole varbūt sejai priekšā aizlikšu šalli”.

Tikai katram ceturtajam no pie “Bērnu pasaules” pieturas tramvaju gaidošajiem bija sejas maska vai lakats. Anna: “Man somā ir sejas maska, kad vajadzēs izvilkšu un to uzlikšu”. Pienākot tramvajam un tajā iekāpjot, viņa gan no somas nekādu sejas masku neizvilka.

Novērojumi liecina, ka apzinīgākie pasažieri ir mazāk noslogotajos maršrutos. No Stacijas laukuma 3. autobusā uz Bolderāju labi ja katram desmitajam bija ar ko aizsegt seju. Savukārt uz Stīpniekiem braucošajā 7. autobusā visiem bija sejas maskas (tiesa gan, autobusā bija tikai pieci pasažieri). Arī, pienākot transportam, cilvēki pārsvarā izkāpa bez sejas maskām un neizskatījās, ka viņi tās būtu tikko noņēmuši.

Autoostā pieaudzis pieprasījums pēc sejas maskām

Gaidot vilcienu. (Foto: Rojs Maizītis)

Mazliet atbildīgāk pret sejas masku lietošanu izturas Rīgas Starptautiskajā autoostā, jo tā ir vieta, kur pasažieri šoferis var atstāt uz perona – bez sejas maskas neielaižot autobusā .

Autoostā pa skaļruņiem ir pa laikam tiek atgādināts, ka jāievēro drošības pasākumi, bet pie tur esošās aptiekas vīd liels uzraksts: “Šeit var nopirkt sejas maskas”. Farmaceite Ludmila Jauns.lv pastāstīja:

“Šodien, kā arī aizvakar un vakar ļoti strauji pieauga pēc sejas maskām. Tās pērk ļoti daudz, cilvēki laikam jau zina par jaunajiem noteikumiem. Prasa arī pa vienai maskai, bet pa vienai netirgojam – tas nav higiēniski. Mazākais ir piecu masku iepakojums par 3,90 eiro”.

Uz autoostas perona drūzma nevalda, jo autobusu reisu skaits ir samazināts. Teju visiem autobusu gaidošajiem ir sejas maskas vai vajadzības gadījumā – šalle vai lakats. Inga: “Es nezinu kāds labums no tās sejas maskas ir, bet, ja jau tādi noteikumi pieņemti, es nopirku. Negribu palikt ar koferi uz perona! Daudz nedomāju – tas labi vai slikti, bet ja vajag, tad vajag!”

Savukārt Egons, kurš tikko atbrauca no Siguldas teica: “Mūsu autobusā nevienam nebija sejas maska. Man kabatā tā bija. Domāju – vajadzēs uzlikšu, bet neliku: negribēju izskatīties pēc idiota”.

Šoferis Jānis: “Bija jau instruktāža, ka varam neielaist autobusā cilvēku bez sejas maskas, bet tā arī nevienam pasažierim neesmu kāju priekšā aizlicis. Ir jau interesanti novērot, kā cilvēki negrib to masku lietot. Viens aizliek šalli priekšā un tikko apsēžas, tā to no sejas norauj. Cits bailīgi, domādams, ka lamāšos, tā pabailīgi, apkārt lūkodamies, pērk biļeti un pēc tam ātri aizskrien uz salona pakaļgalu. Man pašam jau arī nav sejas maskas, bet to jau nevajag, jo šofera kabīne taču nodalīta no pasažieru salona. Katrā ziņā sejas maska nav ērta, traucē gan vadīt auto, gan tirgot biļetes. Daudz neuztraucos – kā būs tā būs”.

Savukārt Centrālās dzelzceļa stacijas aptiekā sejas maskas ir lētākas nekā autoostā – par piecām 3,65 eiro. Bet arī šeit peroni pustukši – braucēju maz. No Aizkraukles pienākušā vilciena konduktore: “Jā, mums, konduktoriem, ir sejas maskas. Pasažieriem par to nelietošanu varu tikai aizrādīt, bet ne izlikt no vilciena. Pagaidām nevienam aizrādījusi neesmu, Bet nav jau mums liela drūzma. Piemēram, vienā vagonā brauca tikai viena pasažiere. Manuprāt būtu muļķīgi, šādā situācijā celt kaut kādu skandālu. Es par sevi rūpējos, bet tie, kas neko neievēro, paši būs vainīgi”.