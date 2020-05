Atbild Linda Sparāne, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja:

“Ja pienākums maksāt uzturlīdzekļus tēvam ir noteikts ar tiesas spriedumu, šim spriedumam ir likuma spēks un tēvam tas ir jāpilda neatkarīgi no tā, vai uzturlīdzekļi tiek vai nē izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Tāpat arī bērna faktiska atrašanās pie tēva neaptur sprieduma izpildi, un tēvam turpina pieaugt uzturlīdzekļu parāds.

Spriedumu grozīt var tikai pusēm pašām vēršoties tiesā ar jaunu pieteikumu atbilstoši Civilprocesa likuma 203. panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka, ja mainās apstākļi, kas ietekmē maksājumu apmēru vai ilgumu, katra puse ir tiesīga, iesniedzot jaunu prasību, prasīt maksājumu apmēra vai termiņa grozīšanu. Vienlaikus ar uzturlīdzekļu maksāšanas kārtības grozīšanu vecāki var vienoties arī par bērna dzīvesvietas noteikšanu un saskarsmes tiesību īstenošanas kārtību.



Tomēr kaut arī spriedums nosaka tēva pienākumu maksāt uzturlīdzekļus, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda netiek izmaksāti, ja bērns faktiski neatrodas uzturlīdzekļu saņēmēja aprūpē. Lai uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiktu izbeigta, vecākiem par to ir jāinformē Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.



Šajā gadījumā mātei ir pienākums triju darba dienu laikā iesniegt fonda administrācijai iesniegumu, informējot, ka bērns neatrodas viņas faktiskajā aprūpē, bet uzturas pie tēva. Pēc tam, kad bērns būs atgriezies pie mātes, viņai būs tiesības no jauna saņemt uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Ja māte šādu iesniegumu nav iesniegusi, informāciju var sniegt arī tēvs, un Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uzsāks pārbaudi, lai lemtu par uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanu”.