Ar Covid-19 inficētos cilvēkus aicina iesaistīties pētījumā

Pētījumā tiks meklētas atbildes uz vairākiem jautājumiem, tostarp, kas nosaka cilvēka imunitāti pret konkrēto vīrusu, kā uz to reaģē cilvēka imūnsistēma, kā arī kādas cilvēku bioloģiskās īpatnības nosaka slimības norises smaguma pakāpi.

Cilvēkiem, kas vēlas palīdzēt un nodot paraugus, jāsazinās ar VIGDB darba dienās, zvanot uz tālruni 29980196 vai rakstot e-pastu uz adresi "vigdb@biomed.lu.lv".

VIGDB personāls izskaidros iesaistīšanās procesu un atbildēs uz jautājumiem par pētījumu, kā arī atradīs piemērotāko un drošāko veidu, kā katram dalībniekam aizpildīt nepieciešamās veidlapas un ziedot paraugus.

Pētījums tiek veikts, sadarbojoties zinātniekiem no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra, lielākajām Latvijas universitātēm un slimnīcām.

Centrā atzīmēja, ka tiek veidota kopīga Covid-19 izpētes platforma, lai veicinātu slimības un tās izraisītāja SARS-CoV-2 vīrusa izpēti. Centrā uzsvēra, ka šobrīd īpaši aktuāli ir ievākt un apkopot visu pieejamo informāciju par jauno vīrusu un Covid-19 slimības gaitu. Platforma apkopos gan vīrusa genoma datus, gan epidemioloģisko un klīnisko informāciju par SARS-CoV-2 inficētiem cilvēkiem Latvijā.

Attiecīgi Covid-19 izpētes platformā apkoptā informācija palīdzēs medicīniskās aprūpes speciālistiem pacientu ārstēšanā, infekcijas apkarošanā iesaistīto institūciju pārstāvjiem padziļinātāk izvērtēt vīrusa izplatības ceļus, uzlabot infekcijas apkarošanas pasākumu efektivitāti, pieņemot turpmākus lēmumus par ierobežojošo pasākumu atcelšanu vai tieši pretēji - pastiprināšanu, tā stāstīja centrā.

Līdz šim Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki ir identificējuši 12 unikālas jaunā koronavīrusa mutācijas, kas pagaidām nav kontatētas citur pasaulē. Palielinot analizēto paraugu skaitu, zinātniekiem būs iespējams noskaidrot, vai mutācijas vīrusa genomā to padara agresīvāku vai vājāku un kā tās ietekmē slimības gaitu.

Centrā uzsvēra, ka salīdzinājumā ar sezonālo gripu, no kuras priekšlaicīgi mirst aptuveni viens no katriem 1000 inficētajiem cilvēkiem, ar Covid-19 mirst 20-30 no 1000 inficētajiem iedzīvotājiem. Vīruss var izraisīt gripai līdzīgus simptomus - drudzi, klepu, apgrūtinātu elpošanu, sāpes muskuļos un nogurumu. Nopietnākos saslimšanas gadījumos attīstās smaga pneimonija, akūtā respiratorā distresa sindroms, sepse un septisks šoks, kas var izraisīt nāvi. Pašlaik, nav ne īpašu vakcīnu, ne ārstēšanas veidu pret Covid-19 saslimšanu, bet visā pasaulē un arī Latvijā notiek pētījumi šajos virzienos.

Jau ziņots, ka līdz 7.maija rītam Latvijā bija veikti 71 069 Covid-19 izmeklējumi - saslimušas 909 personas, no kurām uz 6.maiju izveseļojušās bija 464. Covid-19 Latvijā laupījis dzīvību 18 cilvēkiem.