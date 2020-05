Datu uzraugi sola pārliecināties par lietotnes "Apturi Covid" atbilstību tiesībām uz privātumu

Inspekcijā uzsvēra, ka personas datu aizsardzībai nav jābūt šķērslim, kas kavētu efektīvu cīņu ar infekciju slimību, tostarp Covid-19 izplatību, bet gan novērstu nepamatotu un nesamērīgu informāciju izplatīšanu par konkrētām saslimušām personām vai personām, kuras atrodas riska grupā. Ir svarīgi, lai attiecīgā informācija tiktu izmantota tikai tam, lai veiktu konkrētos pasākumus sabiedrības veselības jomā.

DVI atzīmēja, ka Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) neaizliedz apstrādāt personas datus, ja tam ir tiesiskais pamats un sasniedzamais mērķis.

Attiecīgi inspekcijā skaidroja, ka, lai noskaidrotu personas datu apstrādes tiesiskumu un samērīgumu, jāņem vērā konkrētās rīcības nolūks, mērķis, kura sasniegšanai personas dati tiek vākti, apstrādāti, publicēti.

Līdz ar to attiecīgā tehniskā rīka izmantošanas tiesiskums un iespējamība ir atkarīga no paša rīka uzbūves, tā, kādus datus rīks izmanto, kur tie tiek nodoti, cik ilgu laiku glabājas, kam ir piekļuve un tamlīdzīgi.

DVI uzsvēra, ka šādiem pasākumiem jābūt vērstiem uz konkrēta mērķa sasniegšanu un tikai ierobežotu un noteiktu laiku. Piemērām, rīks var būt izmantots tikai noteiktajam mērķim, kas ir vērsts uz vīrusa izplatīšanos ierobežošanu un personu savlaicīgu apzināšanu, ja tām var būt kontaktpersonas statuss. Šāda informācija var būt izmantota noteikto laiku, kas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai.

Tā kā mobilās aplikācijas lietošana, lai ierobežotu Covid-19 izplatību būs brīvprātīga, tas būtu viens no apsvērumiem, kas mazina personu privātuma aizsardzības risku, jo pati persona brīvprātīgi izvēlās lietot attiecīgo aplikāciju.

LETA jau ziņoja, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumi līdz maija vidum plāno izstrādāt mobilo lietotni Covid-19 kontaktpersonu noteikšanai atbilstoši epidemiologu prasībām. Patlaban lietotne testēta apmēram trīs nedēļas.

Lietotne būs praktisks un drošs IKT risinājums, kas būtiski atbalstīs Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologus, ļaujot efektīvāk konstatēt slimnieku kontaktpersonas. Iedzīvotājiem lietotni būs nepieciešams instalēt viedierīcē, lai tā ar "Bluetooth" signāliem apmēram divu metru attālumā varētu sazināties ar citām ierīcēm, kurām ir šī lietotne.

Lietotnē notiks šifrēta datu apmaiņa, līdz ar to lietotnē kontaktpersonas uzrādīsies anonīmi. Savukārt, ja iedzīvotājs būs saslimis ar Covid-19 vīrusu, viņam tiks izsniegts speciāls kods, kas būs jāievada lietotnē. Līdz ar koda ievadi izpildīsies mehānisms, kas lokāli mēģinās saprast, vai šī ierīce bijusi kontaktā. Dati lietotnē uzglabāsies 14 dienas - pēc tam tie automātiski dzēsīsies. Lietotnes īpašnieks būs SPKC.

Lietotnes izstrādē no biznesa sektora piedalās LMT, "Mak IT", "TestDevLab", "Zippy Vision", "ITcentrs" un nevalstiskās organizācijas "TechHub Riga" līdzdibinātājs Andris Bērziņš. No akadēmiskā un valsts sekota atbalstu sniedz Valsts prezidents un Valsts prezidenta kanceleja, SPKC, Veselības ministrija, DVI, "NATO StratCom" un Latvijas Universitāte. Savukārt digitālās komunikācijas partneri ir "Nord DDB Riga", "Deep White", "Wrong" un "Mobilly".

Jau vēstīts, ka līdz 12.maijam Latvijā saistībā ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu.