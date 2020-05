Pētot šo lietu, "Kas Jauns Avīze" konstatēja vairākus pretrunīgus un nesaprotamus momentus, kas liek uzdot jautājumus par uzrādīto avārijas apstākļu atbilstību patiesajiem notikumiem.

Dispečers atļāvis atstāt avārijas vietu

Autovadītāja Inga Laugale negadījuma vietā ilgi neuzkavējās, bet aizbrauca ap 200 metru tālāk, turklāt iesēdinot automašīnā pārbijušos pusaudzi.

Laugale paskaidrojumā policijai raksta: “Braucot pa Bauskas ielu, pēc izgriešanās no "Supernetto" (tagad "Mini Rimi") stāvlaukuma mašīnas labajā pusē pēkšņi sānos uzradās meitene. Meitene uzskrēja virsū automašīnai, ko vadīju. Nekavējoties apstājos un pēc avārijas gaismu ieslēgšanas kāpu ārā, lai pārbaudītu, kas noticis. Meitene stāvēja ceļa malā, manāmi satraukusies. Apskatot viņu, pušumus neredzēju.

Sazvanīju 112 dispečeru, kam izstāstīju notikušo, tika norunāts, ka tiks atsūtīta policija un ātrā palīdzība. Radītā satiksmes sastrēguma dēļ notikuma vietā jautāju, vai drīkstu pārbraukt uz drošāku vietu, piemēram, uz Ziepniekkalna ielas 9 DUS "Circle K". Kopā ar meiteni pēc apstiprinājuma atbraucām uz DUS. Automašīnai ir pilnībā sasists labais spogulis un, iespējams, bojāti sāni – skrāpēti, iebuktēti.”

Protokolā vienas puses viedoklis

Meitenes māte Inese Caunīte stāsta, ka viņas meita bijusi tik satraukta un pārbijusies, ka protokols sastādīts, balstoties tikai uz autovadītājas teikto. Ceļu policijas darbinieki ieradās pēc 25 minūtēm "Circle K" aptuveni 200 metru no notikuma vietas un turpat noformēja visus dokumentus, ieskaitot satiksmes negadījuma protokolu.

Caunīte teic: “Es biju klāt protokola sastādīšanas brīdī un varu apgalvot, ka neviens uz notikuma vietu nebrauca un viss protokolā minētais ir tikai vienas puses apgalvojums ar ļoti lielām atšķirībām no patiesā notikuma. Protokols sastādīts ļoti pavirši, jo tajā atzīmēts, ka laika apstākļi apmākušies, kaut gan laiks bija ļoti saulains. Protokolā nav minēts pat tas, kur notika sadursme – uz brauktuves vai drošības saliņas.”

Atbraukusī neatliekamās palīdzības brigāde meitenei nekādas traumas nekonstatēja, tikai ieteica vajadzības gadījumā vērsties pie ģimenes ārsta.

Vajadzējis izvairīties no auto

Policijas protokolā Nr. 350850 kā avārijas iemesls minēts “cits”, bet pretī ailītei Gājēju atrašanās uz brauktuves tam neparedzētā vietā nekādas atzīmes nebija veiktas. Tā kā meitenei nekādu miesas bojājumu nebija, māte ar savu parakstu atteicās no kriminālprocesa ierosināšanas. Sakarīgi izstāstīt par notikušo pati meitene spējusi tikai pēc dažām dienām, un viņas vēstītais krasi atšķiras no autobraucējas versijas.

Jau pēc civillietas ierosināšanas Caunīte paskaidrojumā raksta: “Mana meita tramvaja pieturā Ziepniekkalna iela izkāpa no tramvaja, braucot Bišumuižas virzienā, pa priekšējām durvīm, gar tramvaja priekšu šķērsoja tramvaja sliedes un apstājās pie pieturas zīmes staba uz apmēram vienu metru platā izkāpšanas laukuma malas pie brauktuves aiz staba. Citi tramvaja pasažieri gar tramvaja aizmuguri jau šķērsoja brauktuvi virzienā uz vienīgo tajā ielas posmā esošo trotuāru.

Meita man stāstīja, ka tramvajs uzsācis kustību un viņai nācies nedaudz atkāpties no tramvaja korpusa, lai viņu neparautu zem riteņiem. Tikai pēdējā mirklī meitai izdevās palēkt nost no izkāpšanas laukuma malas aiz aizbraukušā tramvaja uz sliežu pusi, lai izvairītos no Toyotas, kura, nedaudz aizķerot pieturas stabu, apstājās krustojumā ar beznosaukuma ielas krustojumu.”

Liktenīgais inspektora lēmums

Neraugoties uz sākotnējā protokolā veiktajām atzīmēm par negadījuma iemeslu, 2017. gada 8. augustā Caunīte saņēma Satiksmes noziegumu izmeklēšanas biroja inspektora Edija Sāviča parakstītu lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, kurā jau bija konstatēts: “Transportlīdzeklis "Toyota", kuru vadīja Inga Laugale, uzbrauca gājējai L. Caunītei, kura šķērsoja braucamo daļu gājējiem neparedzētā vietā.”

Tagad Caunīte, protams, nožēlo, ka aizņemtības dēļ nav atsaukusies uz inspektora aicinājumu ierasties sniegt paskaidrojumus par notikušo, domājot, ka, parakstot iesniegumu par kriminālprocesa ierosināšanas atteikšanu, savu viedokli ir jau formulējusi.

Nebūdama zinoša juridiskajos jautājumos un neiedomājoties par sekām, kādas šāds slēdziens var izraisīt nākotnē, Caunīte inspektora lēmumu arī nepārsūdzēja.

Uzskrējusi auto bez skrambiņas?

Vienā datumā ar inspektora lēmumu tapis arī remonta aprēķins 1390 eiro apmērā par automašīnai negadījumā nodarītajiem bojājumiem. Pēc tā spriežot, pilnībā nolauzts spogulis, bijis jāveic arī virsbūves remonts ar krāsošanu, un šie bojājumi tad arī izraisa vislielākos jautājumus.

Ja tic autovadītājas apgalvojumam un meitene pati ir uzskrējusi virsū automašīnai, turklāt uzreiz pēc pagrieziena (tātad ātrumam bija jābūt nelielam), kā viņai izdevies šādus bojājumus nodarīt? Un, ja viņai patiešām tas izdevies, tad kāpēc pašai pusaudzei nebija nevienas skrambiņas?

Vai pēc trieciena, ko meitene saņemtu, nolaužot spoguli un sabojājot spārnu, viņai kaut vai pēc fizikas likumiem nebija vismaz jānokrīt uz brauktuves, nevis mierīgi jāstāv ietves malā? Atgādināsim, ka, pēc meitenes stāstītā, autovadītāja aizķērusi pieturas stabu, kas atrodas uz drošības saliņas.

Apdrošinātāji uzvar tiesā

Satiksmes eksperts Imants Keišs, apskatījis notikuma vietu, secina: “Ja pusaudze atradās uz tramvaja izkāpšanas vietas paaugstinājuma, tad tā 100 metru garajā ielas posmā ir vienīgā brauktuves šķērsošanas vieta, bet, lai ietu pāri jebkurā citā ielas vietā, viņai pirms tam būtu jāiet pa sliedēm vai pa dubļainu zaļo zonu. Pēc mana ieskata, tur nav loģikas.”

Lai nu kā, bet pašu kļūdas dēļ, ģimenei nepārsūdzot lēmumu, bērnu tomēr atzina par vainīgo un apdrošinātājs iesniedza rēķinu par 1440 eiro. Sešu bērnu ģimenei tā bija nepaceļama summa, un Caunīte vērsās tiesā, taču arī 2020. gada marta spriedums bija viņiem negatīvs.

Tiesu gan nevar vainot, jo tā nevērtē konkrētā negadījuma apstākļus un spriedums taisīts uz Valsts policijas izsniegtās izziņas pamata. Kā Caunīšu ģimenes piekrišana notikušā versijai spriedumā piesaukts arī fakts par policijas lēmuma nepārsūdzēšanu.

Jautājums tikai, kā policijas ekipāžai izdevās to visu tik pārliecinoši konstatēt, atrodoties 200 metru no negadījumā vietas un to pat neapskatot.

Policija atbild vispārīgi

"Kas Jauns Avīze" vērsās pie Valsts policijas ar jautājumiem: vai un kāpēc ceļu policijas darbinieki (pēc cietušās puses vārdiem) neapskatīja reālo notikuma vietu un vadījās tikai no vienas puses sniegtās informācijas; kāpēc policijas darbiniekiem neradās jautājumi, redzot automašīnas reālos bojājumus un meitenes fizisko stāvokli (nekādu traumu); vai tiešām šādā situācijā, kad negadījumā iesaistīta nepilngadīga persona, 112 dispečers, nezinot notikušā apstākļus, varēja dot atļauju vadītājai atstāt notikuma vietu.

Valsts policija nav tiesiska komentēt konkrēto gadījumu, tāpēc atbilde ir vispārīga. “Katrs gadījums ir vērtējams individuāli. Ar Valsts policijas amatpersonas atļauju transportlīdzeklis var atstāt notikuma vietu, piemēram, nobraukt ceļa malā, ja tiek apdraudēta vai traucēta cita persona, trešās personas manta vai īpašums, vai gadījumos, kad nav bojāts trešās personas īpašums un tiek veikta notikuma vietas fiksēšana likumā noteiktā kārtībā pēc dispečera dotā rīkojuma. Policija dažādos veidos fiksē ceļu satiksmes negadījuma faktu un vietu,” informē Valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe.

Arī šā formulējuma fonā brauciens uz 200 metru attālo degvielas uzpildes staciju tomēr izskatās visai dīvains. Tomēr, visticamāk, Caunīšu ģimenei tomēr būs jāmeklē veids, kā apdrošinātājiem samaksāt tiesas ceļā piedzīto naudu, un tagad atliek tikai nožēlot, ka neatsaucās uz policijas aicinājumu ierasties paskaidrojumu sniegšanai.

Iespējams, ka laikus sniegta informācija lietas iznākumu būtu mainījusi, jo pret pieturas stabu nolauzts auto spogulis būtu pavisam cits stāsts – ar administratīvu sodu autovadītājai un remontu uz apdrošinātāju rēķina. Inga Laugale neatsaucās uz aicinājumu sociālajos tīklos izklāstīt savu viedokli.