"Krīžu glābšana rada lielākas problēmas nekā pati krīze," brīdina kardiologs Andrejs Ērglis

"Cāļus skaita rudenī – daudzas lietas par pandēmiju redzēsim vēlāk, tā vēl ilgi tiks analizēta. Piemēram, ir pierādīts, ka piecdesmitajos gados ārstu un tādu ļoti sterilu ģimeņu bērni slimoja daudz vairāk. To abi ar Pēteri Apini apgalvojam, ka bērniem jātiekas, viņus nedrīkst atbrīvot no sporta stundām, jo tas viss veido imunitāti – ne tikai fizisko, bet arī garīgo. Sociālā higiēna to māca – jo imunitāte stiprāka, jo ir iespēja dažreiz vieglāk pārlaist kādas ligas," intervijā saka Ērglis.

"Mums jāsaglabā nedaudz ironijas pret sevi un dzīvi, vispār tāda veselīga attieksme. Vienmēr esmu teicis, ka bērniem vajadzīga arī fiziskā kultūra, sacensības – ar to mēs stiprinām ne tikai fizisko, bet arī mentālo imunitāti. Stresa situācijas drīkst būt, ir vajadzīgas skautu, izdzīvošanas nometnes – tās ir kā treniņš tam, ja vēlāk dzīvē notiek kaut kas ekstremāls. Bet jāsaprot, ka cilvēku emocionālie stāvokļi ir dažādi. Nedraugi saka – demokrātija ir beigusies, tiek slēgtas robežas… Nē, nē, tā nav. Ir jāsaprot, ka dažādas situācijas pieprasa dažādu uzvedību. Tomēr domāju, ka nevajag pārspīlēt. Ir lietas, kuras jāuzlabo veselības aprūpē, tās organizācijā, civilajā aizsardzībā, bet es arī skaidri redzu, cik latviešu tauta ir pašorganizējoša. Vienmēr būs kāds, kas kaut ko pārkāps, bet lielākā daļa pakļaujas, un man par to ir milzīgs prieks. Tas rāda, ka katrs indivīds ir ārkārtīgi spēcīgs. Vienmēr esmu teicis – ja kalnos kāpjam vai strādājam komandā, esam tik stipri, cik ķēdes vājākais posms. Un, izrādās, ka esam pietiekami spēcīgi," tā kardiologs.

"To ir teikusi Amerikas Sirds asociācija, Eiropas Kardiologu biedrība un citas organizācijas – visu laiku nav jāskatās televīzija vai jāapspriež Covid-19 tēma, jo tas lietas tikai padara sliktākas. Dažreiz krīžu glābšana rada lielākas problēmas nekā pati krīze. Un to mēs nedrīkstam pieļaut," nosaka Ērglis.

"Ir jādara viss, lai maksimāli ātri atjaunotu gan ekonomisko, gan visu pārējo dzīvi, sadzīvi, vienkārši jāmācās dzīvot šajos grūtajos apstākļos. Atklāti sakot, redzot, kādos nenormālos ātrumos sākušas kustēties cilvēka smadzenes, nākas domāt – tā laikam notiek kādos pasaules attīstības periodos. Kaut tepat Latvijā – cik daudz piedāvājumu, izgudrojumu!

Visā sliktajā pozitīvā lieta ir tā, ka būs zinātnes, daudzu zināšanu sprādziens. Un tas ir forši.

Vēlreiz un vēlreiz jāsaprot – ieslēdzoties mājās, mums jādara maksimāli daudz. Pat vairāk nekā parasti. Nevaram vienkārši pacelt rokas, sēdēt un gaidīt…" saka viņš.

Visu interviju ar Andreju Ērgli lasiet žurnāla "Patiesā Dzīve" jaunākajā numurā!