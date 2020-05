Kas azerbaidžāni pārsteidzis Latvijā. Pieredzes stāsts

Pēc dažādām dienā visā valstī tiks atzīmēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena un šogad tā būs jubilejas reize – 30 gadi. Latvijā dzīvo un to mīl ne tikai latvieši, bet arī ārzemnieki. Latvija un Azerbaidžāna ir gājušas vienu ceļu, un lai gan abas valstis un to iedzīvotāji ir ļoti dažādi, ir atrodamas arī daudzas līdzības, stāsta Ismails Hasanli, kurš Latvijā dzīvo vairāk nekā sešus gadus. Braucis uz Latviju studēt, Ismails šeit atradis arī draugus, mīļoto sievu un no studenta kļuvis par pasniedzēju. Atskatoties uz Latvijā pavadīto laiku, viņš atzīst, ka ir iemīlējis Latviju, taču vienlaikus lepojas ar savu izcelsmi. Kad gadās satikt latviešus Baku, Ismails ar prieku viņus uzrunā latviešu valodā.