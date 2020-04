Viņš norādīja, ka Latvijas gadījumā valdības darbs nesa augļus tāpēc, ka tas balstījās nevis uz politiķu vēlmēm, bet lielā mērā uz ekspertu atzinumiem un argumentētiem ieteikumiem.

"Es domāju, ka mēs sākām nopietni un pareizā virzienā jau no paša sākuma," uzsvēra prezidents, paužot cerību, ka līdz ar to Latvija varētu kļūt par vienu no pirmajām Eiropas valstīm, kura jauno koronavīrusu būs lielākā vai mazākā mērā iegrožojuši.

Vaicāts, ko tomēr valdība šajā krīzes situācijā varēja darīt labāk, Levits atbildēja, ka uzlabojumi būtu nepieciešami finansiālā atbalsta sniegšanā Covid-19 pandēmijas dēļ grūtībās nonākušajiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem, piemēram, dīkstāves pabalstu izmaksas kritērijiem jau sākotnēji vajadzēja būt vispārīgākiem un iekļaujošākiem, ne tik stingriem. Papildus atbalstu noteikti pelnījušas ģimenes ar bērniem, jo tām šajā situācijā iet visgrūtāk, piebilda valsts pirmā persona.

Vienlaikus prezidents uzteica pašu Latvijas iedzīvotāju "apbrīnojamo disciplīnu" pandēmijas laikā un uzsvēra, ka tā ir viena no panākumu atslēgām izejai no krīzes situācijas.

Kā ziņots, Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā no 13.marta līdz 12.maijam ir izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne dažādu ierobežojumu un aizliegumu.