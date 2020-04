"Es domāju, ka jauno ģenerālprokuroru pēc tāda principa arī mēģinās atrast, kurš būs izdevīgs kādam politiskam spēkam," sacīja Kalnmeiers, norādot, ka tas ir viens konkrēts politisks spēks, to nenosaucot.

Tostarp, viņš intervijā kanālam "ReTV" atzina, ka no astoņiem kandidātiem četri esot tādi, kurus varētu dēvēt par politiski neitrāliem, bet jautājums, vai viņi varētu būt arī profesionāļi un līderi.

"Bet tas nav ne no manis atkarīgs, ne no Tieslietu padomes, tik daudz, cik no politiķiem: kā politiķi izlems, kā uzskatīs par vajadzīgu, kā novienosies savā sadarbības padomē, tā arī būs, jo pārējais būs pastarpināti."

Ēriks Kalnmeiers atzina, ka pēc termiņa beigām viņš politikā nedarbosies, bet tieši ko darīs, pagaidām nezinot.

Jauns.lv jau šodien vēstīja, ka Tieslietu padomes sekretariāts pārbaudīs, vai iesniegtie dokumenti apliecina katra pretendenta atbilstību Prokuratūras likumā izvirzītajām prasībām, proti, vecuma, pilsonības, izglītības, darba stāža un citām prasībām.

Par pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, tiks pieprasīts Satversmes aizsardzības biroja (SAB) atzinums par atbilstību likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajām prasībām speciālās atļaujas saņemšanai pieejai valsts noslēpumam.

Saeimai iecelšanai ģenerālprokurora amatā tiks virzīts kandidāts, kurš būs saņēmis Tieslietu padomes locekļu balsu vairākumu.

Iepriekš konkursā uz ģenerālprokurora amatu plānoja kandidēt četri prokurori - Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors Armīns Meisters, Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Juris Juriss, Ģenerālprokuratūras Prokuroru personāla un profesionālās izaugsmes nodaļas prokurors Jānis Ilsteris un Ģenerālprokuratūras Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurors Alēns Mickevičs.

Rīgas apgabaltiesas pārstāvis Raimonds Ločmelis un prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska apstiprināja, ka starp kandidātiem ir arī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs Juris Stukāns un Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Uvis Kozlovskis.

Uz ģenerālprokurora amatu var pretendēt visu līmeņu tiesu tiesneši un visu amatu prokurori ar atbilstošu darba stāžu, tādējādi paplašinot iespējamo kandidātu loku.

Par ģenerālprokuroru var iecelt 40 gadus sasniegušu personu, kura atbilst likuma prasībām un kura ne mazāk kā piecus gadus ir strādājusi Satversmes tiesas tiesneša, Augstākās tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā, ne mazāk kā 10 gadus strādājusi apgabaltiesas tiesneša, virsprokurora, tiesas apgabala prokuratūras vai Ģenerālprokuratūras prokurora amatā vai kurai ir 15 gadu kopējais darba stāžs tiesneša vai prokurora amatā.

Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera pilnvaru termiņš beidzas 11.jūlijā.