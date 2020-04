Policijai uzrakstīts iesniegums par Aknīstes “sarkanās čūskas” spīdzinātājiem. Viņi uzdodas par neesošas mežniecības darbiniekiem

Jauns.lv jau rakstīja, ka pagājušajā nedēļā par Latvijas interneta sensāciju kļuva video, kurā kādā Sēlijas mežā redzama lodājam čūska spilgti kaparsarkanā krāsā. Video publiskotājs Jauns.lv pastāstīja, ka to saņēmis no kāda profesionāla mežkopja, kurš savu identitāti nevēlas atklāt. Viņš vien noteica: “Video autors ir kāds Aknīstes mežniecības meistars. No sākuma viņš video ar nofilmēto čūsku ielika privātā “Whatsapp” grupā, bet es to tālāk ieliku “Facebook”. Video nofilmēts Aknīstes mežniecībā, netālu no robežas ar Viesītes meža masīvu”.

Sākumā Jauns.lv aptaujātie Latvijas zoologi nespēja vien brīnīties par nofilmēto čūsku – kaut kas tāds Latvijā tika redzēts pirmo reizi! Tika izteiktas visdažādākās versijas: * tas esot Latvijas dabā vēl neredzēts unikāls īpatnis; * mežstrādnieks čūsku (zalkti, glodeni) esot speciāli nokrāsojis ar krāsu, ko mežinieki izmanto mežā koku marķēšanai; * tā esot no kādas eksotisko rāpuļu sugas kolekcijas izbēgusi čūska; * šis video esot feiks (viltus ziņa). Tomēr, rūpīgāk izpētot video un saklausot fonā dzirdamās balsis, noskaidrojās, ka atbilde uz šo “brīnumu” slēpjas pašā video.

Kāds no filmētājiem bažīgā balsī uztraucās: “Skat, visa tagad dreb...” Otrs mierināja: “A krāsa ta ekoloģiska!” Visticamāk, mežstrādnieki rāpuli bija aplējuši ar krāsu un tad nofilmējuši, kā viņš rāpo prom no pāridarītājiem.

Organizācijas “Dzīvnieku brīvība” vadītāja Katrīna Krīgere Jauns.lv teica, ka par notikušo rakstīs iesniegumu Valsts policijai, lai tā atrod un sauc pie atbildības čūskas spīdzinātājus. Tomēr viņa arī pieļāva iespēju, ka mežstrādnieki speciāli nav ņirgājušies par čūsku, kura arī pati varējusi būt iekritusi vai ielīdusi krāsas bundulī.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa sarunā ar Jauns.lv vēl pirms policija bija saņēmusi “Dzīvnieku brīvības” iesniegumu teica: “Saistībā ar kaitējuma nodarīšanu meža faunai, vispirms par to ir jāinformē Valsts meža dienesta attiecīgās mežniecības pārstāvji, kuri izvērtē nodarīto kaitējumu. Valsts policija var uzsākt izmeklēšanu un lemt par soda apmēru tādā gadījumā, ja tiek saņemta informācija no mežniecības darbiniekiem par nodarīto kaitējumu meža faunai”.

Savukārt Sēlijas virsmežniecības virsmežzinis Ilmārs Gūtmanis Jauns.lv teica, ka “sarkanās čūskas” spīdzinātāji nevarētu būt viņas vadītās mežniecības darbinieki, jo “Sēlijas virsmežniecības darbiniekiem nav pilnīgi nekādas informācijas par šādu gadījumu. Jāsaka arī, ka neeksistē tāda Aknīstes vai Viesītes mežniecība, kā arī nav tādu mežniecības meistaru. Noskatoties video materiālu, manuprāt, izskatās, ka kāds tik tiešām ir pamuļķojies un pirms bildēšanas šo čūsku nokrāsojis”.

Krimināllikuma 230. pants par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku par dzīvnieka spīdzināšanu vai sakropļošanu paredz sodu līdz pat trim gadiem cietumā (vai soda naudu, vai piespiedu darbu), bet ja noziegums izdarīts grupā (video dzirdams, ka par nokrāsoto čūsku “uzjautrinās” vairāki vīrieši) sods ir bargāks – līdz pat pieciem gadiem cietumā.

