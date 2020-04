Guntaram Račam apnicis, ka mūziķi nestāsta, kā ir palikt bez ienākumiem

“Sēžu, domāju ko darīt.

Pirmkārt, es kā muzikants šogad varu aizmirst par koncertēšanu. Ja arī ārkārtas situācija beigsies ātrāk, pulcēšanās ierobežojumi saglabāsies. Tā lemj citās valstīs, un tā prognozēja Uga Dumpis un Perevoščikovs raidījumā Tieša runa. Ar to jāsamierinās. Skarbi.

Otrkārt, ja gribētu pieteikties uz pabalstu, man būtu jāpārtrauc strādāt un zaudējumi pašam un uzņēmumiem tad būtu vēl lielāki. Tā teikt, kulies pats. Es arī kuļos un nevienam pabalstus neprasu.

Treškārt, pēc atskaitēm redzu, ka apgrozījums uzņēmumos turpina kristies.

Un vēl es izdomāju, ka mani sāk kaitināt radošo cilvēku optimistiskais tonis TV raidījumos, intervijās un pārdomās... Cik jauka iespēja radoši strādāt utt. bla, bla.. Tā var runāt tikai tie, kas savu radošo darbu neuztver kā profesiju, kā iespēju pelnīt iztikas līdzekļus, vai arī tie, kuriem ir vēl kāds pamatdarbs kādā valsts uzņēmumā vai pārtikas vai zāļu ražošanā, kur, kā es noprotu, apgrozījums pieaug. Vai arī tie, kam uz acīm ir rozā brilles. Bet mums nekāda pamata optimismam nav. Runājot ar saviem amata brāļiem muzikantiem saprotu, ka viņu saņemtie pabalsti svārstās no 32 – 170 eiro. Iztikas minimums vien ir divreiz lielāks. Kredīti par dzīvokļiem un instrumentiem. Es neesmu no tiem, kas sūkstās par valdību, pieņemtajiem lēmumiem utt., bet es esmu par to, lai radošie cilvēki skaidri pauž savu pozīciju. Savādāk mūs nesadzirdēs un teiks - vakar dzirdēju interviju ar to un to un viņš teica, ka forši, tagad varot radoši strādāt... Savādāk mēs visi, pazīstami, nepazīstami utt., šobrīd esam ielu muzikantu statusā, kurus uzskata par tādiem, kas muzicē sava prieka pēc. Nē, mēs strādājam. Gan tie, kas uz Arēna Rīga skatuves, gan tie, kas kāzās un banketos. Tas ir mūsu darbs. Un tagad mums ir aizliegts strādāt. Es nevaru atbildēt par visiem, bet zinu, ka 90% no man zināmajiem kolēģiem atlīdzību līdz šim saņēma legāli.

Mīts par to, ka te šovbiznesā viss notiek pelēkajā zonā, tāpēc mums nekas nepienākas, ir, maigi izsakoties, nepatiess.

Tāpēc muzikanti nav kaut kāda pelēkā zona, muzikanti ir sava aroda meistari. Bieži vien lidinās pus metru virs zemes, bet par to jau mēs viņus arī mīlam.

Iemesls, kāpēc es šo uzrakstīju, ir vienkāršs. Ja jūs paši godīgi nestāstīsiet par to, kā ir patiesībā, neviens arī nesadzirdēs jūsu vaidus. Saglabājiet savu pašcieņu un pastāviet par savām tiesībām, organizējieties grupās, paudiet viedokli... Neviens, patiešām neviens to jūsu vietā nedarīs.

Re, kā lauksaimniekiem pat vēl nav krīze, nav aizliegts strādāt, bet 45.5 miljoni jau rezervēti. Jo ir lobijs. Bet kas lobēs banketa muzikanta tiesības strādāt un saņemt atlīdzību? Neviens.

LNSO arodbiedrība tā noteikti nebūs. Arī subsidēto mūzikas apvienību menedžeri tie nebūs. Mazākais ko jūs varat darīt, ir netēlot, ka viss ir labi un šis ir radošs un jauks laiks. Paldies. Āmen. P.S. Bet ja nu šis laiks jums patiesi ir jaunu iespēju laiks un jūtaties labi, un tā var gadīties, piedošanu,” sociālajā vietnē Facebook mūziķus uzrunā Guntars Račs, precizēdams: “Es gribu akcentēt tikai to, ka tā vietā, lai patiesi izstāstītu stāstu, ko nozīmē palikt bez ienākumiem, es dzirdu stāstus par to, ka šis ir radošu iespēju laiks. Tas dominē un dod nepareizu signālu lēmējvarai. Un, ja nekliedz, tad jau nav tik traki.”

Uz Guntara Rača publisko paziņojumu reaģējuši daudzi mūzikas aprindu ļaudis, pauzdami piekrišanu viņa viedoklim.