Aicina neizcirst kokus Melnsila un Kapseļu ielas krustojuma pārbūvē veikala "Lidl" vajadzībām

Koku ciršana tiek rosināta, lai paplašinātu Melnsila ielu. Rīgas domes Satiksmes departaments ir pilnvarojis "Lidl Latvija" pārbūvēt Melnsila un Kapseļu ielas krustojumu, jo tuvumā plānots uzbūvēt "Lidl" veikalu.

Āgenskalna apkaimes biedrība uzskata, ka krustojumu iespējams uzlabot bez vērtīgo koku izciršanas.

"Ierastā prakse, kad pilsēta infrastruktūras sakārtošanu deleģē privātam uzņēmumam, ir bīstama tendence, jo uzņēmējs vispirms domās par sava biznesa, nevis sabiedrības interesēm," norāda biedrība.

Iznākums šādai rīcībai visbiežāk esot slikts, kam Rīgā ir daudz piemēru. Āgenskalnā viens no tādiem ir "tilts uz nekurieni" Raņķa dambī, kur pilsēta iecerētā tirdzniecības centra attīstītājam uzdeva sakārtot satiksmes infrastruktūru.

"Rezultātā ir degradēta vide un iztērēti ievērojami līdzekļi," raksta Āgenskalna aktīvisti.

Āgenskalna apkaimes biedrība norāda, ka Melnsila un Kapseļu ielas krustojums ir nedrošs, sevišķi gājējiem, tas nav ērts arī sabiedriskajam transportam, vietējiem iedzīvotājiem, tādēļ tas ir jāuzlabo. Taču pilsētai tas jādara pašai, rēķinoties gan ar vietas specifiku, gan iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām, norāda biedrība.

Jau ziņots, ka mazumtirdzniecības veikalu tīkls SIA "Lidl Latvija" plānotā veikala teritorijā Kalnciema ielā 38, Rīgā, gatavo jaunu projekta risinājumu, kas paredz mazāku autostāvvietu un palielinātu apstādījumu platību apkārt esošajā teritorijā.

"Lidl Latvija" pārstāvis Ingars Rudzītis uzsvēra, ka patlaban plānotā veikala apkārtnē un Melnsila ielā esošo koku liktenis vēl nav skaidrs, jo joprojām turpinās sabiedriskā apspriešana.

"Ne pilsētas iestādes, ne "Lidl Latvija" vēl nekādus lēmumus nav pieņēmušas. Mēs esam elastīgi un nepieciešamības gadījumā projektu var mainīt, lai saglabātu kokus," skaidroja Rudzītis.

Vienlaikus Rīgas pilsētas būvvalde līdz 15.aprīlim organizē sabiedrisko apspriešanu par ieceri teritorijā pie Melnsila ielas 7, Melnsila ielas 9 un Melnsila ielas sarkanajās līnijās kopumā nozāģēt astoņus kokus. Iecere paredz likvidēt četras liepas, vienu ozolu, divas kļavas un vienu zirgkastaņu.

Koku nozāģēšana nepieciešama Melnsila un Kapseļu ielas krustojuma pārbūvei, un tās ierosinātāja ir "Lidl Latvija". Saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, minētā zemesgabala atļautā izmantošana ir transporta infrastruktūras teritorijas, līdz ar to objekta būvniecība zemesgabalā ir pieļaujama.

Februārī būvvalde bija izsludinājusi sabiedrisko apspriedi par ieceri Kalnciema ielā 38 un Melnsila ielas sarkanajās līnijās kopumā likvidēt astoņas liepas un divas ošlapu kļavas, kas bija nepieciešams veikala tirdzniecības ēkas izbūvei.

Kā apliecināja būvvaldes pārstāvis Edgars Butāns, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija pieņēmusi lēmumu, ka pasūtītajam piederošajā zemesgabalā kokus nocirst drīkstēs, bet tos kokus, kas atrodas uz pašvaldības zemes, nocirst nedrīkstēs.

Tas nozīmē, ka patlaban komisija sniegusi atļauju likvidēt Kalnciema ielā 38 esošās četras liepas un divas ošlapu kļavas, bet Melnsila ielas sarkanajās līnijās esošās četras liepas ir jāsaglabā. Vienlaikus sniegta atļauja nozāģēt vēl divas pasūtītāja zemesgabalā esošās ošlapu kļavas, jo šie koki jau iepriekš iezīmēti kā drošību apdraudoši.

Vienlaikus Butāns norādīja, ka ciršanas atļauja vēl nav izsniegta, jo tā tiks piešķirta reizē ar būvatļauju, kuru uzņēmums vēl nav saņēmis. Līdz ar to izmaiņas projektā vēl ir iespējamas.

Rudzītis norādīja, ka sadarbībā ar Rīgas domes Satiksmes departamentu patlaban tiek izstrādāti ērtāki auto satiksmes plūsmas risinājumi Kapseļu un Kalnciema ielās.

"Ieklausoties speciālistu un Āgenskalna apkaimes iedzīvotāju atsauksmēs, maksimāli palielināta veikalam pieguļošās teritorijas apzaļumotā platība un samazināta plānotā veikala autostāvvieta. Konsultējoties ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, uzņēmums izskata vietas Āgenskalnā, kur varētu iestādīt lielizmēra koku stādus," skaidroja Rudzītis.

"Lidl Latvija" pārstāvis informēja, ka uzņēmums ir ņēmis vērā gan Rīgas pilsētas būvvaldes un Rīgas pilsētas Attīstības departamenta ieteikumus, gan pirmās sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemtos sabiedrības viedokļus un veicis vairākas korekcijas plānotā veikala novietnē Kalnciema un Melnsila ielu krustojumā un tā vizuālajā risinājumā.

Būtiski palielināts stādījumu skaits un apzaļumotā platība ap plānoto veikalu, kas būs lielāka nekā vēsturiski šajā industriālajā teritorijā jebkad bijusi. Tas panākts, samazinot autostāvvietu skaitu no 146 līdz 130.

Ņemot vērā Āgenskalna vēsturiskās apbūves raksturu, ēkas pirmā stāva fasādē pret Kalnciema ielu ir paredzētas vairākas nelielas nomas platības, kurās varēs izvietoties darbnīcas vai citi pakalpojumu sniedzēji. Izmainīts arī būves novietojums, vēl vairāk atkāpjoties no Kalnciema ielas, un tādējādi plānotā veikala ēka būs vēl vairāk koku ieskauta, skaidroja Rudzītis.

"Lidl Latvija" Komunikācijas departamenta vadītāja Dana Hasana norādīja, ka uzņēmums ir aktīvā dialogā gan ar pilsētas būvvaldes, gan Satiksmes departamenta speciālistiem, un ieklausās Āgenskalna iedzīvotāju viedokļos, lai pilnveidotu sākotnējo ieceri un atrastu tieši šai vietai labāko risinājumu.

"Vienlaikus vēlamies vērst uzmanību, ka plānotā veikala arhitektoniskais risinājums vēl tiek attīstīts, ņemot vērā saņemtās norādes un ieteikumus no pašvaldības. Šobrīd būvvaldē ir iesniegts minimālais būvprojekts un tiek gatavota papildus informācija būvvaldei," skaidroja Hasana.

Februārī, Rīgas domē tika iesniegts 17 Āgenskalna iedzīvotāju parakstīts iesniegums pret "Lidl" veikala būvniecību Kalnciema ielā 38 esošā plānojumā.

Āgenskalna iedzīvotāju grupa iebilst, ka šajā vietā tiks nocirsti vairāki koki, tāpat šī iedzīvotāju grupa lūdz Rīgas domi rūpīgi un objektīvi pārvērtēt šī objekta celtniecību un koku ciršanu, lai nesabojātu "Pārdaugavas arhitektūras elegantos vaibstus". Vēstules iesniedzēji uzskata, ka šī celtne radīs vēl lielākus sastrēgumus apkaimē - lai no ielas nogrieztos uz veikalu, kā arī koku izciršana būtiski pasliktinās jau esošo gaisa kvalitāti, rēķinoties ar lielo auto plūsmu.

Vienlaikus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atzina, ka pēc funkcijas projekts atbilst Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajai teritorijas izmantošanai, bet pēc funkcijas apmēra neatbilst, jo zemesgabals atrodas Āgenskalnā - lielākajā no pašvaldības noteiktajām apbūves aizsardzības teritorijām, divu ļoti intensīvi noslogotu ielu krustojumā.

Atbilstoši zemesgrāmatas datiem zemesgabals Kalnciema ielā 38 joprojām pieder SIA "Burdeks", kas savulaik Kalnciema un Melnsila ielu krustojumā bija iecerējis veidot mākslas telpu, taču patlaban īpašumam ir noteikts aizliegums to bez "Lidl Latvija" rakstiskas piekrišanas atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsniedzis tehniskos noteikumus objekta būvniecībai. Atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām no Kalnciema ielas objektam būs pieļaujama tikai iebraukšana ar labo pagrieziena manevru. Piebrauktuves un ietves krustošanās zonu paredzēts izcelt virs brauktuves seguma virsmas līmeņa, nodrošinot gājējiem kustību pāri pārbrauktuvei kā prioritāti. Savukārt autostāvvietas veikala teritorijas iekšienē paredzēts veidot maksimāli atvirzītas no Kalnciema ielas, tā, lai iespējami mazāk tiktu kavēta iebraucošo transportlīdzekļu plūsma.

No Melnsila ielas būs pieļaujama tikai viena piebrauktuve, iebraukšanu no Melnsila ielas un izbraukšanu uz Melnsila ielu organizējot tikai ar labajiem pagrieziena manevriem. Tāpat tiks izbūvēta piebrauktuve no Kapseļu ielas, ar nosacījumu, ka tai jābūt maksimāli atvirzītai no Melnsila ielas un Kapseļu ielas krustojuma. Ņemot vērā esošo ielu platumu un satiksmes organizāciju, attīstītājam būs jāveic Kapseļu un Melnsila ielas krustojuma pārbūve, paredzot to aprīkot ar luksoforiem un tos sinhronizēt ar tuvumā esošajiem luksoforiem. Tāpat paredzēts izveidot kreisā pagrieziena nogriešanās joslu uz Melnsila ielu.

Tāpat vēstīts, ka azartspēļu uzņēmuma SIA "Alfor" viens no līdzīpašniekiem un mākslas kolekcionārs Jānis Zuzāns pirms dažiem gadiem iegādājās īpašumu Kalnciema ielā 36/38, kas pazīstama kā kādreizējās velosipēdu fabrikas "Omega" teritorija. Gandrīz 0,8 hektāru gruntsgabalā bija iecerēts izbūvēt ēkas jaunam mākslas centram, lai uz šo vietu pārceltu mākslas salonu, kas atrodas Mūkusalas ielā. 2015.gada sākumā tika rīkots slēgts konkurss, kurā piedalījās trīs arhitektu biroji.

Tāpat 2015.gadā Zuzāna dzīvesbiedrei Dinai Zuzānei piederošā uzņēmuma "Burdeks" toreizējais valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Miķelsons pauda, ka vēl līdz galam nav skaidrs, kas jaunbūvējamā ēkā varētu notikt, taču tas nebūšot lielveikals. "Jaunajā apbūvē varētu notikt gan ar mākslu, gan pakalpojumiem saistītas aktivitātes. Tas nebūs lielveikals. Pašlaik ir skaidrs, ka tā būs publiska apbūve. Tā būs arī mūsdienīga, lai būtu saskaņā ar to, kas tur bijis, un to, kas atrodas pāri ielai," 2015.gadā skaidroja Miķelsons.

2015.gada maijā arhitektūras portālā "A4D" arī parādījās informācija, ka šajā vietā taps mākslas centrs, kura projektu izstrādās arhitektu birojs "SZK un partneri". Projekta autori bija biroja "SZK un partneri" arhitekti Andis Sīlis, Svens Delle, Reinis Sokolovs un Reinis Jansons.

"Lidl" ir pārstāvēts 30 pasaules valstīs ar vairāk nekā 10 500 veikaliem. Baltijas valstīs pašlaik "Lidl" veikali ir tikai Lietuvā, bet Latvijā uzņēmums plāno veikalus atvērt šogad, tādējādi vairākās pilsētās notiek aktīva veikalu būvniecība.