"Neviens manī neklausījās, un daži pat izsmēja," - astrologs Kristaps Baņķis jau brīdinājis par dižkrīzi

Jau pirms trim gadiem astrologs sociālajos tīklos izteicās par neizbēgamo 2020. gada dižkrīzi, viņš pat izveidoja mirkļbirku #krize2020. Savukārt 2019. gadā novembrī Baņķis savā mājaslapā astrologi.lv publicēja plašu aprakstu par to, kas pasauli sagaida 2020. gadā un turpmāk. Savās prognozēs astrologs gan nevienu vārdu neminēja par vīrusa pandēmiju, taču detalizēti aprakstīja, kādas sekas šogad draud visai civilizācijai.

Daļa no viņa paredzētā jau ir piepildījusies, un šobrīd izskatās, ka arī daudz kas cits vēl piepildīsies. Vaicāts, kā pats šobrīd vērtē to, ka izteiktās bažas bijušas pamatotas, Kristaps Baņķis žurnālam "Kas Jauns" atbildējis: „Astrologam ir jāpaliek ar vēsu prātu, jāpēta un jāanalizē. Protams, ir nepatīkami, ka sliktās prognozes piepildās, bet tikpat nepatīkami man bija, ka visas šīs manas prognozes par #krīze2020 tika ignorētas un neuzskatītas par nopietnām, lai arī devu padomus, ko un kā to apiet. Klienti, kuri paklausīja, tagad nav zaudētājos. Bet sabiedrība kopumā noignorēja. Joprojām mani nav uzrunājis neviens no valdības, bet ekonomisti, kuri vēl nesen teica „krīzes nebūs ne šogad, ne nākamgad”, turpina dot padomus! Absurdi un ļoti skumji. Atceramies, ka nelaime nenāk viena, ka nevajag būt augstprātīgiem un uzskatīt, ka tas nevienu neskar! Mani tā skāra jau 2017. gadā, kad apzinājos, kas mums draud, un sāku veidot, cik vien spēju, uzkrājumus, mainīju darbības veidus, likvidēju biroju, pārgāju uz konsultācijām neklātienē, neizdarīju nevajadzīgi lielus pirkumus. Dauzi ar krīzi saskārušies tikai tagad – pēdējā mēnesī. Es ar šo domu, ko, kad un kā darīt, jau dzīvoju trešo gadu!”

Kristaps Baņķis uzsver, ka #krīze2020 ir process, kuru, kā tagad jau var secināt, aizsāka tieši vīruss. „Bet tas nav vienīgais notikums, kas mūs sagaida turpmāko piecu gadu laikā, kam jāmaina pasaule globāli. Tas ir process, kurā ir vairāki etapi, kas atkarīgi no valstu vadības rīcības plāniem. Tieši tāpēc savā tviterkontā ar #krīze2020 esmu devis arī noteiktus laika posmus, kad var notikt pagriezieni (ja ir prātīga rīcība) uz izeju vai uz krīzes padziļinājumu. Tuvākie datumi ir 22.–25. marts un 28. marts–1. aprīlis, kad jāvēro notiekošais pasaulē. Šajās dienās var tikt saskatīta nākotne un iespējams krīzes iznākums!

Neesmu fatālisma astrologs, es pētu ciklus un procesus, kur ietekmes nosaka arī rezultātu. 2017. gada maijā pēc astrokartes man bija skaidrs, ka #krīze2020 ir neizbēgama, bet tobrīd tās veidi vēl globāli tikai tapa,” žurnālam "Kas Jauns" atklāj astrologs, tagad piebilstot: „Pretēji vairumam ekspertu, pēc astrokartes neredzu, ka vīruss būs ilgtermiņa katastrofa, ar ko pasaule netiktu galā. Tam ir laba tendence apdzist. Tomēr tas kā sniega lavīna aizsāks visus nākamās piecgades procesus! Būs vēl daudz izaicinājumi pasaulei bez šī vīrusa!”

KO SAKA BAŅĶIS:

Unikāls planētu savienojums

Astro grandu Jupitera un Saturna savienošanās notiks 21.12.2020. kā unikāls 20 gadu cikla aizsākums. Abas kopā ir atbildīgas par izaugsmi, tik katrai ir sava metode.

Astroloģijā Jupitera un Saturna savienojums vienmēr nes pasaules kārtības pārdalījumu un lielas izmaiņas. Vēsturiski arī Betlēmes zvaigzne, kas norādīja uz Jēzus dzimšanu, bija Jupitera un Saturna savienojums Zivju zīmē.

Lai saprastu 2020. gada savienojuma unikalitāti, jāuzsver, ka līdzīgs šo planētu savienojums nav bijis pēdējo 600 gadu laikā.

Visu gadu planētu cikliskums virzīsies uz gaidāmo Dižkrīzes periodu, kas mainīs vispār izpratni par krīzes jēgu un izpausmes veidiem.

Mēs dzīvojam lielajā pārmaiņu laikā – globālās krustcelēs, tāpēc runa nav par kāda sektora satricinājumu, kā tas bija ar nekustamā īpašuma burbuli, kas parāva domino efektu arī citās sfērās. Nē, šī ir Dižkrīze, kas izpaudīsies globāli policentriski – ar mainīgiem centriem – kā tāds vīruss, kas strauji modificējas, tiklīdz pret to vērš „poti”.

Īpašs un fundamentālas pārmaiņas nesošs gads

Galvenās problēmas būs pēkšņas, negaidītas:

* tās skars tehnoloģijas, internetu, komunikāciju līdzekļus, elektroenerģiju;

* revolucionāras sistēmu maiņas, kas var novest pie sabrukuma;

* pasaules kārtību mainīs nenovērtēti nemateriāli, virtuāli procesi un (finanšu) līdzekļi;

* mēs saskarsimies ar globālu varas un ietekmes pārdali, kas tikai veicinās neziņu, „pauzes sajūtu”, no kā izrietošs domino efekts būs finanšu kavējumi, biznesa un valsts pārvaldes neelastības pastiprināšanās;

* globālā bagāto–nabago noslāņošanās katastrofāli pieaugs;

* valstu parādi palielināsies, visa veida valstu savienības sāks šķobīties iekšējās pretrunās un nacionāli seperatīvās tendencēs; resursu ekonomija un to iztrūkums; neizlēmība un lēmumu buksēšana prasīs augstu cenu, neziņa kļūs biedējoša;

* tendence sievietēm iekarot politikas un finanšu vadības grožus pastiprināsies globālās krīzes iespaidā. Jaunais Ūdensvīra ēras slieksnis prasīs ne vairs līdztiesību, bet gan feminisma dominanci;

* globāli eksperimenti ar medicīnu, ekonomiku un elektronikas maksimālu integrēšanu;

* bruņojums pieaugs, jo fonā pastāv reāli kara draudi;

* populisms miksēsies ar diktatūras (autoritārisma) alkām.

Katram ieteicams apdomāt šādus jautājumus:

* No kā varu atteikties, kas man nemaz nav vajadzīgs?

* Vai man ir likvīds, proti, ko steidzamības gadījumā varu realizēt, iegūstot līdzekļus?

* Vai esmu izveidojis buferi – uzkrājumus – potenciālai finanšu plūsmas pauzei?

* Kā esmu sakārtojis izdevumus veselības profilaksei – kamēr nauda ir, veic regulāras un kvalitatīvas pārbaudes, neatliec tās?

* Svarīgi ir piedomāt pie pārmaiņām, neuzņemties ilgtermiņa saistības, būt pārlieku atšķirīgam no citiem, kultivēt pozitīvo domāšanu un meklēt iespējas, nevis ieciklēties uz problēmām. Attieksmes maiņa ir vitāli svarīga.

Progresējošas neziņas laiks

Krīze vistiešāk izpaudīsies tieši ekonomiskajā nevienlīdzībā, konkrētāk – slikti būs reālā darba darītājiem, mazajiem un vidējiem ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem. Vairāk vai mazāk nekas nemainīsies lielajiem uzņēmumiem, īpašumu iznomātājiem utt. Un pasaules ekonomikai nav un nebūs saturīgu risinājumu šāda veida problēmām!

Karaliskais planētu savienojums paredz būtiskus notikumus. Īpaši aktīviem cilvēkiem tas dos stāvokļa uzlabošanos, bet patērētāju domāšana (tērēt, patērēt; darbs–lielveikals–mājas) piedzīvos fiasko. Gada griezumā būs ļoti daudz dīvainību un provokāciju, kas izsitīs korķus ierastajam komfortam. Dramatiski, revolucionāri notikumi un izmaiņas. Par stabilitāti var tikai sapņot.

* Globalizācijas strupceļš un noslāņošanās.

* Viens no krīžu iemesliem būs arī naudas iemaksu/izmaksu ierobežošana.

* Jārēķinās, ka arvien vairāk notiks valsts un banku finanšu autoritārisms jeb tavu līdzekļu kontrolēšana un ierobežošana.

* Arvien lielāka bezskaidras naudas jeb kriptovalūtu nozīme.

* Saules aktivitātes pieaugums 2020. gadā nesīs būtiskus elektronikas nobrukumus, kas arī var būt par pamatu lielām problēmām, jo īpaši, ja „nobruks” lielo servisu uzturētāju serveri. Tieši tāpēc svarīgu informāciju dublēšana vairākos informācijas nesējos ir būtiska.

* Vairs nebūs populāri vienas profesijas pārstāvji, ja vien nebūs padziļināti apguvuši specifiskas zināšanas vai sintezējuši divus atšķirīgus virzienus, piemēram, ekonomika + kultūra. Par vienu no galvenajiem integratīvajiem virzītājspēkiem kļūs zinātnes un tehnoloģijas attīstība teju ikvienā nozarē.

* Medicīnā atklās jaunus preparātus. Bet piekļuve tiem būs lielas naudas jautājums.

* Daudzi uzņēmumi mainīs darbības lauku, likvidēs vai transformēs darbības veidu un vidi līdztekus mainīgajam tirgum. Tāpēc par savu vietu droši varēs būt tikai elastīgākie, prasmīgākie.

* Ūdensvīra laikmetā resursi koncentrēsies maksimāli lielo tirgus spēlētāju rokās, bet mazajiem uzņēmējiem vajadzēs meklēt arvien specifiskākas nišas, ko nenosedz lielās ķēdes un tīkli.

* Šajā laikā var tikt pārvērtēta kā garīgo, tā materiālo vērtību sistēma, tādējādi kļūstot dzīvesgudrākam. Tas ir laiks, kad jānostiprina nestabilais un jāpaplašina šaurais.

* Sabiedrība būs tendēta uz neprognozējamu rīcību, streikiem, nekārtībām.

* Nelaimes gadījumi, terorakti, dabas katastrofas un lieli cilvēku upuri.

* Mežāža valsts ir Ķīna, kuras rīcība noteiks toni globālā mērogā.