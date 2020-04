Kā nopirkt recepšu zāles citam pacientam

Ar šādu situāciju, gribot palīdzēt kaimiņam, saskārusies Inese, kura to aprakstījusi Facebook: “Aizeju pie viņa ģimenes ārsta un izstāstu, ka cilvēks nonācis slimnīcā, dzīvo viens pats, bet es esmu gatava nopirkt viņam zāles un aizvest. Faktiski ģimenes ārsts man nedrīkstētu neko uzticēt, bet pēc īsas sarunas un mana solījuma, ka izņemšu pilnvaru, es tieku ierakstīta e-sistēmā kā tiesīga izņemt kaimiņam izrakstītās zāles. Dodos uz aptieku, taču e-sistēmā mani pēc visai ilgas meklēšanas darbinieces mani neatrod.”

Zāles tomēr dabūja

Tā kā Inese zinot kaimiņa personas kodu un varējusi uzrādīt savu personas dokumentu, zāles viņa tomēr dabūjusi. Farmaceites gan teikušas, ka vajadzētu ņemt no ģimenes ārsta receptes izdruku, kas jāuzrādot katrā zāļu pirkšanas reizē.

“Jautāju – tad jau visvienkāršāk katru reizi būtu ņemt no ģimenes ārsta papīra recepti, un abas farmaceites piekrītoši māj ar galvu. Nu esmu nolēmusi nokārtot universālo pilnvaru (izbraukuma notārs maksā 95 eiro), taču man tomēr šķiet, ka šādās situācijās vairāk būtu jāiesaistās sociālajiem dienestiem,” piebilst Inese.

Skaidrojot situāciju, jāsecina, ka šīs problēmas risināšana ir visai birokrātiska, taču tam ir savi iemesli – gan personas datu aizsardzība, gan situācijas, kad runa ir par stipras iedarbības vai narkotiskas vielas saturošiem ārstniecības preparātiem, kuru nelikumīga apgrozība ir krimināli sodāma, tāpēc arī zāļu tirdzniecībai ir jābūt kontrolētai. Tomēr ir vairāki varianti, kā palīdzēt citiem, ja tāda vajadzība radusies.

Jāzina e-receptes numurs

Pats vienkāršākais variants patiešām ir dabūt no ģimenes ārsta papīra recepti, bet ne visi ārsti tādas vēl izraksta. Tas arī, visticamāk, būs iespējams tikai tad, ja pacients un, vēlams, arī viņa brīvprātīgais palīgs ārstam būs labi zināmi.

Zāles citam cilvēkam var nopirkt, uzrādot vai nosaucot e-receptes identifikācijas numuru, ko veido no 15 cipariem. To var norakstīt vai izdrukāt no e-veselības portāla vai uzrādīt kā foto viedtelefonā. Pie šā numura var tikt ārsts, kurš izrakstījis recepti, vai pats pacients portālā Latvija.lv e-veselības sadaļā, izmantojot internetbankas pieeju.

Var, protams, arī no aptiekas zvanīt ģimenes ārstam, bet zinot viņu aizņemtību, agri vai vēlu atsaucība var arī beigties. Aptiekā arī jānosauc pacienta vārds un uzvārds (personas kods nav vajadzīgs) un jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments.

Var deleģēt zāļu saņemšanu

Slimnieks, kuram šīs zāles nepieciešamas, var deleģēt šīs tiesības jebkuram citam, izmantojot portālu eveseliba.gov.lv.

Vispirms šeit ir jāautorizējas un jāieiet sadaļā E-recepte, tad jāatzīmē, ka esat Iedzīvotājs, un jāapstiprina, ka esat iepazinies ar noteikumiem. Tad ir jāautentificējas, izmantojot internetbanku.

Pēc tā atvērsies jūsu personas dati, un varēsiet ieiet sadaļā Tiesību deleģējumi, kur arī var ierakstīt pat vairāku personu datus, kuriem cilvēks vēlas deleģēt medikamentu saņemšanu. Tad pircējs aptiekā varēs uzrādīt tikai savu personu apliecinošu dokumentu, un nekādus citus datus viņam vairs neprasīs.

Notariāla pilnvara

Vienkārša, bet ar izmaksām saistīta iespēja ir notāra apstiprināta ģenerālpilnvara, tomēr šāda dokumenta izsniegšana ir arī atkarīga no abu iesaistīto pušu savstarpējās uzticēšanās līmeņa.

Ja rodas jautājumi, var arī zvanīt uz E-veselības informatīvo tālruni 67803300 vai aprunāties ar farmaceitu aptiekā – pacientu konsultēšana, turklāt bez maksas, ietilpst viņu pienākumos arī pēc likuma.