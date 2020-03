Divu nedēļu laikā repatriācijas reisos "airBaltic" pārvadājis 2770 pasažierus

Kopumā no 20. līdz 30. martam speciālajos lidojumos airBaltic pārvadājusi 2 262 Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājus no Abū Dabī, Amsterdamas, Frankfurtes, Stambulas, Londonas, Malagas, Maltas un Tbilisi uz Rīgu. Papildus tam lidsabiedrība pārvadājusi 509 pasažierus no Rīgas. Vislielākais pieprasījums bija maršrutos no Londonas, Frankfurtes un Amsterdamas.

"airBaltic" turpina piedāvāt tās klientiem čarterlidojumus un kravu lidojumus, kurus iespējams pieteikt uzņēmuma mājaslapā.