Jehovieši savu Valstības zāli Torņakalnā notirgojuši burvju māksliniekiem Pecolli. Iluzionisti Covid-19 dēļ nu ir sprukās

Iluzioniste Dace Pecolli savā “Facebook” profilā ierakstījusi: “Burvju mākslinieku Pecolli ģimenei bija/ir sapnis izveidot Latvijā Brīnumu/Burvju triku muzeju un Iluzionisma teātri. 20 gadus Pecolli cītīgi strādāja un iegādājās interesantus brīnumus, rekvizītus muzeja ekspozīcijai. Beidzot 2019. gada decembrī ar “Altum” (valsts institūcija, kas sniedz finanšu atbalstu – red.) palīdzību izdevās kredītā iegādāties piemērotu ēku - bijušo kinoteātri “Liesma” Rīgā. Februārī tika sākti remontdarbi pie iekšējās telpu pārbūves (starpsienas nojaukšanas), kam vajadzēja turpināties kopā ar citiem kosmētiskā remonta darbiem. Februāra beigās sākās Pecolli viesizrāžu tūre Amerikas teātros, kura tā arī nepaspēja pa īstam sākties pasaules ārkārtējās situācijas dēļ un tūre marta sākumā beidzās. Līdz ar to pusotru gada plānošanas un ieguldījumu gads aizgāja nebūtībā...”

Pecolli triku vietā krāso sienas

Dace Pecolli vēsta: “Pecolli ģimenei ir divi varianti: 1) aizmirst par savu sapni un atdot Burvju muzeju atpakaļ “Altum” vai 2) uzrotīt piedurknes, meklēt sponsorus, sadarbības partnerus, barterus, palīgus un pašiem doties un krāsot sienas un veikt citus darbus. Mēs izvēlamies ceļu par savu sapni vēl iestāties un darīt. Mūsu Burvju muzejam ir jau dots vārdiņš – “Mystery” un bija paredzēta skaista burtu izkārtne ar lampiņām, kā senajos teātros. “Mystery” atklāšana plānojas šogad 3. oktobrī ar fantastisku brīnumu pilnu Muzeja/Teātra atklāšanas pasākumu.

Ja jūs šī gandrīz pasaka kaut kāda veidā saista ļoti, ļoti gaidīšu jūsu piedāvāto pasakas turpinājumu, idejas, ieteikumus, dalīšanos… Piedāvājums: tam, kas ir ar mieru turpināt sienas demontāžu, var ņemt sev līdzi kvalitatīvos gāzbetona blokus, kurus akurāti varot izzāģēt ar fuksīti. Meklēju kontaktus arī būvuzņēmumos, kā arī sienas un griestu krāsu veikalos. Ēkā izstādes Ekspozīcijas koridoros sienu virsma ir normāla un gatava krāsošanai - pagaidām krāsotāji esam mēs”.

Jehovas Valstības zāle par 180 000 eiro

Jehovas liecinieku Valstības zāles nosaukums Torņakalnā, Vienības gatvē, ir noņemts, un paredzams, ka drīzumā to nomainīs Burvju muzeja un teātra “Mystery” izkārtne. (Foto: Diāna Lozko/LETA)

Arī Enriko Pecolli savā “Facebook” profilā stāsta, ka pašlaik ar ģimeni no triku mākslinieka pārvērties par krāsotāju un celtnieku.

Pagājušā gada nogalē interneta sludinājumu portālos parādījās reklāmas, ka par 180 000 eiro tiek pārdota 530 kvadrātmetru plašā “komercplatība” Vienības gatvē 30 ar piecām istabām. Patiesībā tas bija 1935. gada decembrī atklātais platekrāna kinoteātris “Liesma”, kuru pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados iegādājās Jehovas liecinieki un pārvērta par savu sakrālo būvi – Valstības zāli. Nu, kā izrādās, jehoviešiem šis nams vairs nav vajadzīgs.

Jehoviešu skaits Latvijā samazinās

Dieva pagodināšanai vairs nekalpos Jehovas liecinieku Kongresu nams Vecmīlgrāvī, Atlantijas ielā. Nu to izpārdod dzīvokļos. (Foto: no nekustamo īpašumu pārdošanas sludinājuma)

Jāteic, ka viņi, kā liecina interneta sludinājumi, par divistabu dzīvokļu namu pārvērtuši arī savu kādreizējo Kongresu namu Vecmīlgrāvī - Atlantijas ielā 32, kur vēl pavisam nesen divistabu dzīvokli varēja nopirkt par 30-35 tūkstošiem eiro. Internetā par šo “jehoviešu dzīvokļu” pārdošanu atrodama šāda atsauksme: “Dzīvokļi šajā mājā tiek pārdoti relatīvi reti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot tikai dažus dzīvokļus. Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 530 eiro kvadrātmetrā. Dzīvokļi Atlantijas ielā 32 vidēji ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās”.

Līdz ar to Rīgā jehoviešiem palikušas tikai trīs saiešanas vietas – Miera, Salacas un Mazajā Stacijas ielās, kur viņi savas sanāksmes notur četrās valodās – latviski, krieviski, angliski un ķīniski. Tāpat viņiem ir savas draudzes vēl 15 Latvijas pilsētās, liecina Jehovas liecinieku oficiālā mājaslapa jw.org. Tieslietu ministrijas statikas dati liecina, ka ar katru gadu samazinās Latvijā reģistrēto Jehovas liecinieku jeb Bībeles pētnieku draudžu skaits: ja 2014. gadā tādu bija 2400, tad trīs gadu vēlāk jau par 150 mazāk – 2250. Latvijas Nacionālā enciklopēdija vēsta, ka 2017. gadā Rīgā bija septiņas jehoviešu Valstības zāles, bet nu kā liecina viņu pašu sniegtā informācija, tikai trīs.

Tieslietu ministrijas statiskas dati liecina, ka pamazām, bet konsekventi ar katru gadu samazinās Latvijā reģistrēto Jehovas liecinieku draudžu locekļu skaits. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Te gan jāteic, ka pēdējos pāris gados jehoviešu skaits kļūst lielāks, jo Latvija, tāpat kā citas Rietumvalstis, ir piešķīruši patvērumu vairākiem Krievijas Jehovas lieciniekiem, kuri savā dzimtenē tiek uzskatīti par teroristiem un kuriem tur draud vairāku gadu ilgs cietumsods.

“Tā bija īsta elle!” - iluzionisti Pecolli par atgriešanos mājās no ASV

Iluzionistiem Dacei un Enriko Pecolli koronavīrusa noteikto ierobežojumu dēļ nenotiek paredzētās izrādes ASV un tagad viņi ķērušies pie krāsotāju otām un būvinstrumentiem, lai glābtu sen izloloto sapni par Burvju teātri Pārdaugavā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Burvju mākslinieki Pecolli par savu neplānoto atgriešanos no turnejas ASV žurnālam “Kas Jauns” pastāstīja, ka tā bija īsta elle – ar asiņainiem kautiņiem lidostā, ar nogulšanos uz bagāžas reģistrācijas lentes, ar vairākiem lidojumiem, ar prāmi un īrētu auto:

Enriko un Dace Pecolli ar lielformāta cirka uzvedumu “Underwater Bubble Show” (“Zemūdens burbuļu šovs”) jau ceturto gadu devās viesturnejā uz ASV. Šova 11 cilvēku komanda atradās ASV, kad uzzināja, ka koronavīrusa pandēmijas dēļ Latvijā tiek slēgtas robežas un viņiem dotas divas dienas, lai atgrieztos mājās.

“Bija paredzētas vairāk nekā 40 izrādes, kuras parasti ir izpārdotas. Mēs – 11 cilvēku starptautiskā trupa – izbraucām februārī, bet konteiners ar deviņām tonnām aprīkojuma uz ASV devās jau pirms pusgada ar kuģi. Plānojām atgriezties pēc trim mēnešiem,” stāsta Dace Pecolli.

Kad viņi izlidoja uz Ameriku, vēl nebija ziņu, ka koronavīruss sācis plosīties Itālijā, bet no Ķīnas pienāca vēstis, ka tur situācija normalizējas. „Mums gluži cilvēciski šķita, ka tas viss ir tālu, neradās aizdomas, ka arī Amerikā vai Eiropā varētu rasties tādas problēmas. Izrādes bija izpārdotas, teātri, kuros uzstājāmies, laimīgi. Nekas neliecināja, ka Amerikā ir kāds vīruss, dzīve ritēja savu gaitu, līdz 13. martā pēkšņi ASV prezidents Donalds Tramps kā no zilām debesīm paziņoja, ka ASV ieviests ārkārtējais stāvoklis. Un jau nākamajā dienā visi teātri atteica izrādes, pieprasot atpakaļ avansu, jo tas ir “force majeure” stāvoklis,” notikušo atcerējās Dace Pecolli, paskaidrojot, ka līdz ar to cietuši pamatīgus finansiālos zaudējumus: „Mēs tagad esam ļoti lielos mīnusos. Tūres izdevumi ir pusmiljons eiro – visas aviobiļetes, konteinera nogādāšana uz ASV, apdrošināšana, viesnīcas... Un tās pāris izrādes, kuras mums izdevās nospēlēt, tās, protams, nesedza visus šos izdevumus. Nerunājot par tām summām, kādas nācās izdot, lai vispār tiktu mājās!”