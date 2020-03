“Cilvēki politikā ir ļoti aizspriedumaini, viņi neviens nav bijis iekšā apskatīties (azartspēļu vietas). Mums bija pilnīgi nodrošināta divu metru izolācija starp cilvēkiem, ja kāds to būtu redzējis, viņi varētu to arī adekvāti novērtēt. Es to uztveru kā politisku cīņu – mēs gribējām aizvērt, ir daži spēki, kas visu laiku to proponē, un, mums tas tagad izdevās šajā apstākļu sakritībā. Kāda vella pēc viņi pieķērās klāt online azartspēlēm, to gan es nesaprotu, jo tur nav nekāda sakara ar cilvēku glābšanu no COVID – 19, jo tas viss notiek attālināti. Te būs tiesu darbi,” par politiķu lēmumu slēgt azartspēļu vietas paudis Jānis Zuzāns.

Viņš arī pieminēja, ka viņam neesot ne jausmas, ar ko azartspēļu vietu aizvēršana ir labāka par to, ka bankas ir vaļā un cilvēki tās var brīvi apmeklēt.

“Nezinu, ar ko viņas ir sliktākas vai labākas? Varbūt, ka bankas izdod naudu un menedžē naudu, bet mēs vairāk rūpējamies par cilvēku izklaidi, par viņu brīvprātīgu izklaidi. Tas, ka šis jautājums ir ļoti politizēts, tas ir redzams ar neapbruņotu aci jau gadiem ilgi,” pārliecināts ir Zuzāns.