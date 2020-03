Brīdina: lietotnē “WhatsApp” strauji izplatās ķēdes vēstule par viltus vīrusu

Pirms vairākiem gadiem, IT drošības aprindās šāda uz neesošiem draudiem balstīta vēstule ieguva nosaukumu “Martinelli blēdība”.

Ziņojumā, kurš tiek pārsūtīts “WhatsApp” un, domājams, arī citās līdzīgās lietotnēs, saņēmējs tiek aicināts uzmanīties un nekādā gadījumā nevērt vaļā vēstules, kurās pārsūtīts video “Dance of The Pope”. Tas esot vīruss, kurš formatē telefonu un to nekas vairs nespēšot salabot.

"WhatsApp" ķēdes vēstule, kurā izskan brīdinājums par viltus vīrusu. (Foto: Ekrānuzņēmums)

IT drošības medijs “Naked Security” ziņo, ka teju identiska ķēdes vēstule tai, kura izplatās šobrīd, ir izplatījusies gan 2018. gadā, gan arī 2015. gadā.

Būtiski, ka daļa, kurā minēts “WhatsApp Gold” un izskan brīdinājums to neinstalēt, savā ziņā daļēji ir saistīta ar patiesību.

Vēl 2016. gadā viltus ziņu identificēšanas vietne Snopes.com informēja par kādu eksistējošu vīrusu, kurš tika izplatīts ar nosaukumu “WhatsApp Gold” un aprakstīts kā “lietotnes versija, kuru līdz šim lietojuši tikai slavenības un kura nu ir noplūdusi un pieejama parastajai tautai”.

Noprotams, ka “Dance of The Pope” vēstules veidotājs ir iekļāvis šo daļu, lai piešķirtu kopējai viltus ziņai ticamības elementu.

Medijs “Naked Security” aicina cilvēkus nepiedalīties viltus ziņas izplatīšanā un norāda, ka mūsdienās šāda ļauna programmatūra, kura spētu apdraudēt ierīci ar tā video atskaņotāja palīdzību, ir ļoti liels retums.

Turklāt šādi drošības “caurumi” parasti tiek ātri atklāti un novērsti ar atjauninājumu palīdzību.