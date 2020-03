VIDEO: Vecmīlgrāvī ar atklātu liesmu dedzis daudzstāvu ēkas dzīvoklis

Vakar ap plkst.18 ugunsdzēsēji devās uz izsaukumu Rīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā tika konstatēts, ka piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī ar atklātu liesmu deg istaba un gaitenis 30 kvadrātmetru platībā.

No degošā dzīvokļa tika izglābti divi cilvēki, kuri bija cietuši, un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Arī no blakus dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks, bet divus cilvēkus ugunsdzēsēji evakuēja no piedūmotās kāpņu telpas. Stundas laikā šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva dzīvoklī ar atklātu liesmu dega istaba un gaitenis 30 kvadrātmetru platībā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

VUGD atzīmē, ka degušajā dzīvoklī nebija uzstādīts dūmu detektors. VUGD atgādina, ka no šā gada 1.janvāra visos mājokļos - gan dzīvokļos, gan privātmājās - obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, meža zemsedze, vieglā automašīna, bez uzraudzības uz ieslēgtas plīts atstāts piededzis ēdiens, gaisa kondicioniera vadi, divos gadījumos saimniecības ēkas, dēļu kaudze, sodrēji ēku dūmvados, kokmateriālu kaudze, dārza māja, nojumes grīda, neapsaimniekota ēka, piebūve un dzīvojamās mājas ārsiena.

Pirmdien 11 ugunsgrēki dzēsti novados, deviņi Rīgā, bet vēl divi citās pilsētās. Papildus dzēsti arī 19 kūlas ugunsgrēki. Turklāt VUGD darbinieki dzēsuši arī vienu meža ugunsgrēku, kas gan netiek ieskaitīts dienesta apkopotajā kopējā ugunsgrēku statistikā.

Diennakts laikā VUGD darbinieki veikuši arī 13 glābšanas darbus - piecus novados, četrus Rīgā un vēl divus citās pilsētās.

Kopš gada sākuma Latvijā dzēsti 1225 ugunsgrēki, no kuriem 134 bijuši kūlas degšanas gadījumi, ugunsnelaimēs cietuši 66 cilvēki, bet 26 gājuši bojā, liecina VUGD statistika.