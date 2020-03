Politiķis norādīja, ka Satversmē vairs nav no tās agrāk izslēgtais 81.pants, kas ļāva Saeimas darba pārtraukumā valdībai, ja neatliekama vajadzība to prasa, izdot noteikumus ar likuma spēku. Tāpēc ir jāmeklē kādi IT risinājumi Saeimas darbam, piemēram, organizējot telefonkonferenci caur kādu programmu.

Augulis skaidroja, ka Saeimai jāturpina darbs, jo ir nepieciešams veikt grozījumus parlamenta pieņemtajā likumā par atbalstu slimības Covid-19 izplatības laikā. Pirmkārt, ir papildu jānosaka atbalsts valsts kapitālsabiedrībām un to darbiniekiem, kuri ir palikuši ārpus likuma tvēruma, akcentēja ZZS frakcijas vadītājs. Kā piemērus viņš minēja lidostu "Rīga" un AS "Pasažieru vilciens", kuri šajā laikā vai nu paliek bez ienākumiem vai ienākumi samazinās.

Politiķis norādīja, ka koalīcijai jau vakar Saeimas sēdē vajadzēja atbalstīt opozīcijas iesniegtos priekšlikumus, lai tagad nebūtu nepieciešamība veikt grozījumus.

Augulis norādīja, ka jātiek pilnīgā skaidrībā ar Eiropas Savienības fondu izmantošanu un to, kā ir iespējams izmantot atbalstu un mehānismus, ko paredz Eiropas Komisijas pieņemtie jaunie atvieglotie finanšu sistēmas nosacījumi.

Jau vēstīts, ka Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa saslimšanas ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 dēļ Slimību profilakses un kontroles cents (SPKC) izmeklēs visus parlamentāriešus un citus parlamenta darbiniekus, šodien žurnālistiem paziņoja SPKC pārstāvis Jurijs Perevoščikovs.

Tāpat cilvēkiem, kuri ir kontaktējušies ar Kaimiņu, turpmākās 14 dienas ir jāpavada pašizolācijā, sekojot līdzi savam veselības stāvoklim un nepieciešamības gadījumā vēršoties pēc mediķu palīdzības. Ņemot vērā, ka Kaimiņš kontaktējies arī ar valdības pārstāvjiem un piedalījies koalīcijas partiju Sadarbības padomes sēdēs, pašizolēties nepieciešams arī valdības locekļiem, tostarp Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV).

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK) teica, ka arvien plašāk tiek domāts par iespēju Saeimai lēmumus pieņemt informācijas tehnoloģiju platformā, par ko gan vēl jāvienojas un kas vēl jāizveido.

Valdība turpmāk strādās attālināti.