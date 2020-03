Mārtiņš Berlīnē strādā par kāda respektabla restorāna menedžeri. Saslima viņš pirms vairāk nekā nedēļas, svētdienā, 8. martā.

„Manā gadījumā iespējas noķert vīrusu bija diezgan plašas. Tiešā kontaktā esmu runājis ar vismaz 1000 cilvēkiem no visas pasaules, jo mūsu restorāns Berlīnē ir diezgan populārs. Turklāt viens draugs bija ciemos pie ģimenes Ziemeļitālijā, un pēc viņa ceļojuma mēs satikāmies,” stāsta Mārtiņš.

Viņš svētdien, 8. martā, aizdevies uz darbu un sajuties diezgan slikti. „Aizgāju mājās, izrādījās, temperatūra 38.5 grādi un kaulus riktīgi lauza. Otrdien gāju pie daktera, kas, par laimi, ir tikai 100 metrus no mājām. Uz klīnikas durvīm bija kaut kāds paziņojums, ko līdz galam gan neizlasīju, bet gāju pa taisno iekšā. Izstāstīju ārstam simptomus un to, ka esmu bijis kontaktā ar, iespējams, inficētiem cilvēkiem. Uzreiz iesauca procedūru kabinetā un ļoti stresaini, ar nedaudz trīcošām rokām, paņēma analīzes. Kamēr dakteris ņēma analīzes, māsiņa lasīja jaunākos rīkojumus par to, kā rīkoties. Ārsts pat ņēma vēl vienas analīzes, jo arī viņiem viss ir diezgan jauns. Teica, ka divas dienas jāgaida, kamēr būs rezultāti. Ceturtdien no rīta saņēmu zvanu no daktera, ka esmu koronavīrusa pozitīvs un manas kļūdas dēļ, ka iegāju klīnikā, līdz galam neizlasot paziņojumu, arī manam dakterim tagad 14 dienas mājās jāsēž,” atceras Mārtiņš.

Mārtiņam pavēlēja sēdēt mājās un gaidīt zvanu no veselības dienesta ar tālākajiem norādījumiem, tikmēr viņš pats apzinājis visus kolēģus un draugus, ar kuriem bijis kontaktā, un arī viņi devās nodot analīzes. Savukārt restorāns Mārtiņa saslimšanas dēļ nu uz 10 dienām drošības dēļ ir slēgts.

Visu aizvadīto nedēļu Mārtiņš juties diezgan slikti. „Kopš tās svētdienas ļoti sāpēja acs āboli, bet ar trešdienu sākās pamatīgas galvassāpes. Ibuprofēns palīdzēja daļēji tik uz kādu stundu. Ceturtdiena un piektdiena bija vissmagākās dienas,” atklāj ar koronoavīrusu inficētais puisis, piebilstot, ka klepus nav bijis vispār, un arī kakls nav sāpējis.

Pēc divām dienām, kad analīžu rezultāti apstiprināja Mārtiņa inficēšanos, ar viņu beidzot sazinājās veselības dienests. „Deva norādījumus un teica, ka zvanīs katru dienu pārbaudīt, kā man ir. Un pats galvenais - nedrīkstu iziet no mājas, citādāk būs sods un lielas problēmas. Ieteica zāles – ja sāp galva, tad ibuprofēns. Bet tas nepalīdzēja. Bet, ja augsta temperatūra, tad paracetamols. Un, ja paliek ļoti slikti, jāsauc 112 un jāsaka, ka esmu inficēts,” par norādēm no veselības dienesta stāsta Mārtiņš, piebilstot: „Prasīju ārstam, vai, ja gadījumā kādam manam draugam arī atklāj inficēšanos, vai tad drīkstam izslimot un karantīnā pavadīt laiku kopā, dakteris atbildēja, ka tas pat ir ieteicams, jo tad vismaz nebūs garlaicīgi!”

Mārtiņam karantīnā mājās jāuzturas tik ilgi, kamēr divi testi uzrādīs negatīvus rezultātus. „Pārtiku man pagaidām piegādā draugi, ar kuriem neesmu bijis kontaktā. Līdz nedēļas vidum ar to nevajadzētu būt problēmas. Bet septiņas dienas karantīnā, slimam, vienam pašam mājās, tas nav diez ko patīkami,” atzīst Mārtiņš.

Vairāk par latvieša Mārtiņa sajūtām, esot slimam ar Covid-19, un to, kā Vācijā mēģina ierobežot sērgu un palīdzēt grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem, lasiet žurnāla "Kas Jauns" 17. marta numurā!