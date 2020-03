Bērna māte Aija šo „mācību materiālu” ievietojusi sociālajos tīklos un komentē: „Bērnam šodien skolā bija izglītojoša lekcija, kurā piedalījās VID ierēdņi, kuri stāstīja par nodokļiem un kāpēc tie ir jāmaksā. Lai saprastu, kas notiek, kad nodokļi netiek maksāti, tika izdalīti informējoši uzskates materiāli. Nu tad izglītojamies! Tas nav fotošops. Mans bērns šādu bildi atveda no Salaspils 1. vidusskolas”.

Drīz vien sekoja desmitiem komentāru. Lūk, tikai daži:

Aņuta: „Vai tiešām nevar ko citu izdomāt? Vai obligāti cilvēkam šajā spēlē jāēd citu cilvēku? Vai bērnam savā prāta vajag to uztvert kā normālu rīcību un spēlēt spēles ar tādiem drausmīgiem scenārijiem? Murgs...”

Lilita Gulbe: „Kaut kādas šausmas!”

Agnese Petrova: „Es pat īsti nevaru izlemt - smieties vai raudāt par tādu uzskates materiālu. Man smiekli nāk, bet vispār tas ir skumji, ka valsts organizācija nav spējīga sniegt jēdzīgu skaidrojumu”.

Anete Martinsone: „Šis piegājiens ir tiešām man nesaprotams. Kas tā ir par spēli? Vairāk izskatās pēc bērnu iebaidīšanas taktikas”.

Samanta Andiņa: „Šis teksts bērniem nav atbilstošs. Būtu uzrakstījuši savādāk. Citādi bērni pārpratīs un domās, ka tagad bezpajumtnieki ēd bērnus. Lielākie saprot, bet mazākie to joku nesapratīs”.

Inga Valtere: „Piemērs maigi izsakoties ir stulbs. Neadekvāts. Lai cik būtu labs nodoms”.

Sarmīte Silgaile: „Ir smieklīgi, protams. Vienīgi tad nevajag to pozicionēt par nopietnu pasākumu ar izglītojošu ievirzi”.

Ēriks: „Lai bērniem nodokļu maksāšana būtu saprotamāka ir jāattēlo piemērs, kad nodokļu nemaksāšanas dēļ bezpajumtnieks apēd mammu, kura nemaksā nodokļus? Kaut ko stulbāku neesmu dzirdējis? Vai bērniem jeb kādam citam ir jāstāsta par cilvēku ēšanu? Vai tas ir izdevies piemērs? Šoks”.

Oļiniete: „Kā vispār normālam cilvēkam var ienākt prātā bērnus baidīt ar cilvēkēdāju? Kuram ierēdnim šī perversā ideja radās? Un tas viss vēl zem lozunga "Dzīvei gatavs!"”.

Lelde: „Bērns, gauži raudot: "Mammīt, tēti, lūdzu, maksājiet nodokļus! Es negribu, lai mani apēd!"”.

VID: „Aplamie scenāriji ir noformulēti kariķētā izteiksmē”

Jauns.lv jautāja, kas šādu mācību materiālu ir izstrādājis, kāds ir tā mērķis un vai konkrētais teksts ir adekvāts?

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga: „Cik saprotu, šādu materiālu ir izstrādājis pats VID un viņiem noteikti ir vienošanās ar skolām par izglītojošām nodarbībām, kas pats par sevi ir apsveicami. Tādēļ par šādās nodarbībās izmantoto materiālu pirmām kārtām vajadzētu uzdot jautājumus pašam VID”.

VID Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Evita Teice-Mamaja: „Pagājušā gada martā VID atsaucās nodibinājuma “Iespējamā misija” aicinājumam un iesaistījās nodibinājuma īstenotajā skolu programmā “Dzīvei gatavs”. Tās ietvaros dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti dodas uz vieslekcijām skolās visā Latvijā, lai dažāda vecuma skolēniem palīdzētu ieraudzīt un izprast, kā skolā apgūstamās zināšanas vēlāk noderēs dzīvē.

VID ir bijis aktīvs šīs programmas dalībnieks jau no pašiem tās pirmsākumiem. VID darbinieki kā lektori pēc skolu uzaicinājuma dodas pie 8. un 9. klašu skolēniem visā Latvijā, lai sociālo zinību mācību stundās skaidrotu, kas ir nodokļi, kādi ir ieguvumi, tos maksājot, un kādi ir riski, tos nemaksājot. Šīs vieslekcijas ir izstrādātas, balstoties uz skolu mācību programmu konkrētajām vecuma grupām, vieslekcijas materiāli tiek veidoti tā, lai tie ir skolēniem viegli saprotami un atmiņā paliekoši.

VID vieslekcijas norisē līdztekus teorētisku zināšanu apguvei ir iekļauta spēle, ar kuras palīdzību asprātīgā un vieglā veidā tiek pārbaudītas skolēnu stundā gūtās zināšanas, mudinot jauniešus atpazīt vēlamos, ar nodokļu nomaksu un sabiedrības ieguvumiem saistītus scenārijus. Savukārt aplamie scenāriji ir noformulēti kariķētā izteiksmē, līdz ar to palīdzot pamatskolas vecāko klašu (8.-9.) jauniešiem atpazīt tieši vēlamās rīcības. Sociālajos tīklos publicētais attēls ir tikai viena no teju trīsdesmit spēlē iekļautajām izvēlēm saistībā ar nodokļu maksāšanu. Spēles gaitā tiek piedāvātas gan sociāli atbildīgas izvēles, gan acīmredzami aplamas situācijas. Neviena no tām nav analizējama ārpus spēles konteksta. Visas situācijas un izvēles spēles gaitā lektora vadībā tiek pārrunātas nodarbības laikā.

Līdz šim VID skolotāji nav saskārušies ar skolēnu vai skolotāju neizpratni vai neapmierinātību, gluži pretēji – VID darbinieku vieslekcijas ir ļoti pieprasītas un no skolu puses tiek atzinīgi novērtētas.

Skolu pārstāvji, kur jau ir notikusi VID vieslekcija ar tajā iekļauto spēli, uzsver tās nozīmīgumu un arī atbilstību mācību procesam konkrētajā vecumposmā:

Skola Rīgā: “Labi izplānota, informatīva nodarbība par atbilstošo tēmu. Tā lika skolēniem domāt, analizēt un līdzdarboties. Šādas nodarbības viennozīmīgi skolās ir nepieciešamas (par jebkuru nozīmīgu valsts institūciju darbību). Tās ir dzīves kompetences, ko ne vienmēr vecāki vai skolotājs var interpretēt skolēniem pareizi. Katrs sava aroda profesionālis izdarīs to labāk un precīzāk”.

Skola Pierīgā: “Liels paldies, skolēniem bija interesanti strādāt stundas laikā. Viņi ieguva svarīgu papildinformāciju. Gan saturs, gan mācību procesa organizēšana bija augstākā līmenī. Paldies lektorei”.

Skola Rīgā: “Punktuāli, kodolīgi, aktuāli, iesaistoši”.

Spēļu kartīšu saturu mainīs

Mācību programma „Dzīvei gatavs” pirms gada tika uzteikta kā vērtīga iniciatīva – tās izveidotāji uzslavu saņēma pat no toreizējā Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. (Foto: Ieva Leiniša/LETA)

VID skaidro, ka vieslekcija skolu programma “Dzīvei gatavs” ietvaros ir izstrādāta, sadarbojoties ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, izglītības jomā strādājošiem speciālistiem un Valsts izglītības satura centru, bet „ņemot vērā sabiedrības pastiprināto interesi par šīs spēles situācijas aprakstiem, tie tiks pārskatīti un koriģēti, taču saglabājot mūsdienīgu pieeju mācību procesa organizēšanā tik nozīmīgā tēmā kā nodokļi un veicinot skolēnu kritisko domāšanu jebkurā ikdienas situācijā”.

Tomēr līdz šim izmantotos skolu programmas „Dzīvei gatavs” izmantotos spēļu kartīšu tekstus VID Jauns.lv liedzās atklāt. „Kā jau skaidrojām, sociālajos tīklos publicētais attēls ir tikai viena no teju trīsdesmit spēlē iekļautajām izvēlēm saistībā ar nodokļu maksāšanu. Tās nav paredzētas patstāvīgai izmantošanai ārpus nodarbības, jo neviena no šīm izvēlēm nav analizējama ārpus spēles konteksta. Visas izvēles spēles gaitā lektora vadībā tiek pārrunātas nodarbības laikā,” teica Teice-Mamaja.