VID aicina gada ienākumu deklarācijas iesniegt elektroniski

Šī gada martā sākas trīs mēnešu periods, kurā 2019.gada ienākumu deklarācijas var iesniegt iedzīvotāji, kam tas jādara obligāti, un vairāk nekā trīs gadus ilgs periods tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi - attaisnoto izdevumu atgūšanai.

VID aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties neadekvāti liels lietotāju skaits, tās darbība var tikt apgrūtināta un deklarācijas iesniegšana tajā brīdī vienkārši var nebūt iespējama.

Obligāti 2019.gada deklarācija līdz 1.jūnijam (ja personas kopējie 2019.gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro - līdz 1.jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā; tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās darbības;

Tāpat deklarācijas obligāti jāiesniedz, ja ienākumi ir gūti ārvalstīs, tajā skaitā jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir darba alga kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, ja šiem ienākumiem ir piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis.

Obligāti deklarācijas ir jāiesniedz arī tad, ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 2019.gadā pārsniedz 10 000 eiro, piemēram, pārdota personiskā manta; ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, bet šis nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai personai; ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām, kas nav radniecībā līdz trešajai pakāpei, saņemti dāvinājumi virs 1425 eiro.

VID atgādina, ka saimnieciskās darbības veicējiem jau kopš 2014.gada deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski. Ja to nav iespējams izdarīt no personīgā datora, datori ar bezmaksas interneta pieslēgumu pieejami VID klientu apkalpošanas centros, Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un publiskajās bibliotēkās visā Latvijā.

Savukārt visi tie iedzīvotāji, kuri neatbilst minētajiem nosacījumiem un gada ienākumu deklarāciju vēlas iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem - ārstniecību, izglītību, ziedojumiem, iemaksām pensiju fondos u.c. - to var izdarīt līdz pat 2023.gada 16.jūnijam.

Plašāka informācija, kā arī video pamācība par deklarācijas aizpildīšanu pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā "Gada ienākumu deklarācija 2019". Jautājumu un neskaidrību gadījumā VID aicina iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, uzdot savu jautājumu rakstiski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kā arī konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.