SIA "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS) pārstāve Maija Lazdiņa pastāstīja, ka RMS, izmantojot videonovērošanas kameras, izskaitļojuši konkrēto pasažieri, kurš ceļojis kopā ar meitu.

Mikroautobusa šoferis pats nekavējoties esot devies uz Latvijas Infektoloģijas centru pārbaudīties. Autobusā bijuši vēl divi pasažieri, apgalvo Lazdiņa.

"Pēc informācijas medijos sapratām, ka kaut kādā veidā viņam uz centru bija jānokļūst. Mēs zinājām viņa ielidošanas laiku, un, pārbaudot savus maršrutus attiecīgajā laika posmā, pasažieri arī izskaitļojām," sacīja Lazdiņa.

RMS uz lidostu ir divi maršruti - Nr.322 un Nr.341.

Jau ziņots, ka ar avioreisu no Stambulas uz Rīgu trešdien lidojis Irānas pilsonis, kuram vēlāk, pēc aizbraukšanas ar "Lux Express" autobusu uz Tallinu, konstatēts jaunais koronavīruss. Inficētais Irānas pilsonis Rīgā ielidojis no Irānas tranzītā caur Turciju. Uz Rīgu no Turcijas tiešos reisus veic Turcijas aviokompānija "Turkish Airlines", kuras lidmašīna no Stambulas trešdien ielidoja Rīgā plkst.11.20.

Autobusu satiksmes kompānija "Lux Express" paziņojusi, ka inficētais Irānas pilsonis izbraucis ar tās autobusu no Rīgas plkst.14 un ieradies Tallinā plkst.18.30. Uz šo reisu pārdotas 24 biļetes. "Lux Express" esot nodevusi ziņas par reisa pasažieriem Igaunijas Veselības departamentam, kas ar viņiem visiem sazinājies.

Pēc Igaunijas Veselības departamenta ģenerāldirektores Merikes Jirilo preses konferencē teiktā, visticamāk, Irānas pilsonis inficējies Irānā, kur uzturējies ilgāku laiku. Ierodoties Tallinas autoostā, viņš pats sev izsaucis ātro palīdzību. Pēc Igaunijas Veselības departamenta informācijas, kopā ar inficēto Irānas pilsoni autobusā braukusi viņa meita. Igaunijas Veselības departaments paziņojis, ka autobuss ticis dezinficēts, lai gan maz ticams, ka tas varētu būt inficēts.

Latvijā līdz šim nav apstiprināts neviens saslimšanas gadījums ar koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19".