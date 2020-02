Saskaņā ar Sanitas rakstīto portālā “Facebook”, incidents ar viņas vecākiem noticis pagājušajā otrdienā, 25. februārī, ap pulksten 13.00. Tēvam ir 81 gads, bet mātei, kura pēc insulta ir 1. grupas invalīde – 77 gadi.

Kā stāsta Sanita, lauku namiņā bez klauvēšanas iegājusi, iespējams, romu tautības sieviete ar “kaut kādu puķainu trauku rokās” un latviešu valodā prasījusi tēju vai ūdeni tējai.

Sanitas tēvs teicis, lai atnācēja iet projām, taču pēc mirkļa mājā ienākušas vēl trīs sievietes vecumā ap 50 gadiem. Pirmā bijusi 30-35 gadus veca.

No pensionāra un invalīdes nolaupa teju 6000 eiro

“Tēvs bija pirmais, kurš stājās pretī. Mamma, redzot, ka nebūs labi, cēlās no savas gultiņas un ar kruķu palīdzību mēģināja viņas nelaist savā stūrītī. Tad tika brutāli atņemti kruķi un pati pagrūsta malā. Tēvs paķēra nomesto kruķi un mēģināja sist nelūgtajām viešņām. Tad viena no čigānietēm izlauza tēvam no rokām viņa aizsardzības rīku,” Jauns.lv pastāstīja cietušo pensionāru meita.

Tikmēr viena no laupītājām paspējusi izmeklēt iespējamās slēptuves un, atrodot to, ko kāroja, deva pārējām ziņu. Pēcāk visas mudīgi aizgājušas projām.

“Atrodot vienā no atvilktnēm lielu naudas summu – 5900 eiro, dāma piesita trīs reizes pie skapja, padodot zīmi pārējām, ātri savācās, izgāja no mājas un aizbrauca ar tumšas krāsas auto,” piebilst Sanita. “Protams tika saukta policija, kas piesaistīja ekspertīzes darbiniekus, tika ņemti pirkstu nospiedumi, apavu nospiedumu foto.”

Sievietes savā starpā esot sarunājušās krievu valodā. Apbraukājot apkārtējo pagastu, svešais auto nav atrasts.

“Taču uz notikumu atbraukušie policisti, pēc liecību pierakstīšanas, steidzās uz Vecumnieku novada Bārbeli, kur iepriekš minētie personāži veica līdzīgu laupīšanu, iegūstot 6000 eiro! Pēc vietējo teiktā, laupītājas pārvietojās ar BMW pelēkā krāsā un Polijas valsts numura zīmēm. Auto ar poļu numuriem, pirms pusdienas tika manīts Jelgavas novada Bērvircavā,” stāsta Sanita.

Uz jautājumu, vai tuvākās apkārtnes ļaudis atceras līdzīgus gadījumus pagātnē, Sanita Jauns.lv pauda, ka pirms gada kas līdzīgs esot atgadījies Pilsrundālē. “Nesen bija arī Tukuma pusē, vakar bijuši Bērvircavā, Svitenes ciematā, Bārbelē, Vecsaulē. Diemžēl daudzi nedod ziņu sociālajā vidē, lai brīdinātu citus,” piebilda sieviete.

Sievietes sirojušas arī citviet Zemgalē

Kā noskaidroja Jauns.lv, vakar, 25. februārī, Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldē (ZRP) tik tiešām reģistrēti vairāki gadījumi, kad, iespējams, romu tautības sievietes, lūdzot pēc palīdzības vai arī piedāvājot iegādāties dažādas preces, iekļūst mājokļos un nozog naudu.

VP ZRP saņemta informācija par trīs gadījumiem, kuros vakar, 25. februārī, laika posmā no pulksten 13.30 līdz 14.00 četras, iespējams, romu tautības sievietes VP Bauskas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā, iekļūstot mājokļos, apzog pensijas vecuma cilvēkus.

Vienā gadījumā Rundāles novada Svitenes pagastā četras sievietes neatļauti iekļuva kāda pensijas vecuma vīrieša īpašumā un piedāvāja iegādāties dažādas preces, vienlaicīgi novēršot viņa uzmanību un neatļauti staigājot pa māju. Vēlāk, pielietojot fizisku spēku, mājas saimniekam tika nolaupīta nauda.

Līdzīgs gadījums vēlāk fiksēts Vecumniekos, kur kādai pensijas vecuma sievietei arī četras, iespējams, romu tautības sievietes piedāvāja iegādāties dažādas mantas.

Tāpat šīs personas pārvietojās pa māju, novērsa saimnieces uzmanību. Vēlāk tika konstatēts, ka ir nozagta nauda.

Savukārt Bauskas novadā, Vecsaules pagastā, kādai pensionārei iepriekšējam aprakstam līdzīgas trīs sievietes lūdza uzvārīt ūdeni, tādējādi iekļuva sievietes mājoklī.

Arī šoreiz viņas piedāvāja iegādāties dažādas mantas, bet pēc sieviešu aiziešanas mājas saimniece konstatēja, ka viņai ir nozagta nauda.

Uzsākti vairāki kriminālprocesi

Šobrīd par trīs minētajiem gadījumiem ir uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas un 175. panta trešās daļas un tiek noskaidrotas noziedzīgajos nodarījumos iesaistītās personas.

Arī VP raksta, ka sievietes, iespējams, bijušas romu tautības un runājušas krievu valodā. Taču vienā no gadījumiem fiksēts, ka viņas pārvietojas ar tumši zaļas krāsas automašīnu “Volvo”, nevis pelēku BMW.

Likumsargi aicina atsaukties iespējamos aculieciniekus, kuru rīcībā varētu būt jebkāda noderīga informācija izmeklēšanai, tāpat aicinām atsaukties personas, kas, iespējams, ir cietušas no līdzīgiem nodarījumiem, zvanot policijai pa tālruni 110 vai vēršoties tuvākajā policijas iecirknī.

Ņemot vērā iepriekš minētos gadījumus, Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un brīdināt savus tuviniekus, kaimiņus un vientuļus vecāka gadagājuma cilvēkus, lai viņi nevērtu vaļā durvis un savās dzīvesvietās neielaistu nepazīstamus cilvēkus.

Tāpat likumsargi aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties ziņot par sava mājokļa apkaimē pamanītām aizdomīgām personām vai automašīnām.