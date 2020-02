Augstākā tiesa izsludinājusi konkursus uz trīs senatoru vietām

AT Civillietu departamentā brīvas ir divas senatoru vietas, bet Administratīvo lietu departamentā - viena.

No senatora amata kandidātiem tiek sagaidīta nevainojama reputācija un atbilstība likumam "Par tiesu varu", proti, uz AT tiesneša amatu var pretendēt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis vai apgabaltiesas tiesnesis, kuram ir vismaz 10 gadu kopējais darba stāžs tiesneša amatā un kurš saņēmis pozitīvu AT departamenta tiesnešu kopsapulces atzinumu, personas, kurām ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs augstskolas tieslietu specialitātes akadēmiskā personāla, zvērināta advokāta vai prokurora amatā un kuras ir nokārtojušas kvalifikācijas eksāmenu, kā arī personas, kuras ir bijušas Satversmes tiesas tiesneša, starptautiskas tiesas tiesneša vai pārnacionālas tiesas tiesneša amatā.

Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt personas, kuras sasniegušas 40 gadu vecumu.

Konkursā senatora amata kandidātus vērtēšot saskaņā ar Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību.

Pieteikuma dokumenti jānosūta Augstākās tiesas priekšsēdētājam līdz 4.martam.

Tiesneša atalgojums tiek noteikts saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kas paredz, ka rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram piemērojot koeficientu 2,91, bet Augstākās tiesas tiesnesim piemēro vēl koeficientu 1,42. Savukārt bāzes mēnešalgas apmēru nosaka, saskaitot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dalot ar divi.