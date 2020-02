Zolitūdes traģēdijā cietusī: "Spriedums ir necienīgs pret cilvēkiem, kas zaudēja sev tuvos un mīļos"

Kā sacīja viena no cietušajām, kas šajā traģēdijā zaudēja vīru un draudzeni – tiesas sēdes esot bijušas dīvainas, arī tiesneši uzklausījuši tikai apsūdzēto pusi.

"Bojā gāja cilvēki, taču viss izskatās tā, it kā mēs paši būtu iegājuši lielveikalā un paši sev uz galvām uzgāzuši jumtu," par tiesas spriedumu sašutusi bija sieviete, kura Zolitūdes traģēdijā zaudēja vīru un draudzeni. (Foto: Ekrānuzņēmums)

“Mēs no tiesas zāles izgājām protestējot, jo nevēlējāmies dzirdēt šo murgu. Taisnīga tiesa – tas nav par Latviju. Mums nav taisnīgas tiesas. Bojā gāja cilvēki, taču viss izskatās tā, it kā mēs paši būtu iegājuši lielveikalā un paši sev uz galvām uzgāzuši jumtu. Mums nav vainīgo, viņus attaisno. Kādam no viņiem esot trīs mazgadīgi bērni, man arī ir trīs nepilngadīgi bērni, tikai viņi savu tēvu satiek, bet manējie bērni tagad staigā uz kapiem. Jūs domājat, ka tas ir taisnīgi?” satriekta vaicā cietusī.

24 Foto Paziņo spriedumu Zolitūdes krimināllietā: par vainīgu atzīst tikai būvinženieri Sergetu +20 Skatīties vairāk

“Spriedumu šajā lietā gaidīja 263 cilvēki un šis spriedums ir necienīgs pret cilvēkiem, kas zaudēja sev tuvos un mīļos cilvēkus, beigās izrādoties, ka pie visa šī murga ir vainojams tikai viens cilvēks, bet pārējie apsūdzētie – attaisnoti,” sacīja cietusī.