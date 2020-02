Filmas autorus iedvesmojis angļu rakstnieces Mērijas Šellijas gotiskais romāns “Frankenšteins”. FIlma ir stāsts par biotehnoloģi Alisi, kas radījusi augu ar neparastām īpašībām – ja to pareizi kopj, tas spēj savu īpašnieku darīt laimīgu. Mūsdienu pasaulē šis apbrīnojamais augs var kļūt par ienesīgu antidepresantu. Pārkāpjot kompānijas drošības noteikumus, Alise vienu augu nozog un pārnes mājās. Pēc vairākiem atgadījumiem viņai rodas aizdomas, ka pašas radītā auga dēļ viņa var zaudēt dēlu.

“Zinātne mūsdienu pasaulē ir ļoti nozīmīgs temats, tāpēc vēlējos tam pievērst uzmanību. Manas filmas varone ir ģenētiķe. Mēs vērojam viņas attiecības ne vien ar augu, bet arī ar pašas dēlu, ko arī var uzskatīt par briesmoni. Ar abiem notiek dīvainas pārvērtības, un tās nav viņas varā,” režisore Džesika Hausnere stāsta žurnālam „Collider“.

„Cilvēki vienmēr tiecas pēc laimes, bet mūsdienās šī tieksme kļuvusi par nopietnu draudu. Mūždien no apkārtējiem cilvēkiem ir jūtams spiediens, ka ir jābūt laimīgam. Kad pēdējo reizi esat kādu satikuši un uz jautājumu „kā klājas“ saņēmuši atbildi „slikti“? Manuprāt, tas laupa vēlmi būt laimīgam. Mūsu dzīvi mainījuši arī sociālie tīkli. Piemēram, manam bērnam skolā māca, kā reprezentēt sevi internetā. Tas ir pozitīvi, tomēr vienlaikus liecina arī par to, cik ļoti mainījusies sabiedrība. Parādīt sevi no labās puses ir svarīgāk nekā tas, kas tu patiešām esi,“ režisore Džesika Hausnere dalās pārdomās žurnālā „Little White Lies“.

Austriešu režisore savos darbos arvien rada mākslīgu pasauli. Arī viņas jaunajā filmā ir raksturīga sirreālistiska gaisotne un estētika, kas paspilgtina sižetu un auga radītās šausmas. Dž. Hausnere vienmēr sadarbojas ar vienu un to pašu radošo grupu. Piemēram, kostīmus rada viņas māsa Tanja. “Strādājot kopā, ar laiku esam radījuši īpašu mākslīgu vizuālo stilu. Man patīk izrādīt, ka filma ir filma. Mani intriģē tas, ka es, režisore, izvēlos kamerai vietu un gribu, lai skatītāji to saprot. Tā ir tikai filma. Tā nav absolūta pilnība. Tajā ir jautājuma zīmes un melnie caurumi – ne viss ir acīmredzams,“ par savu vizuālo stilu režisore stāstījusi aģentūrai „Cineuropai“.

Filmas pasaules pirmizrāde notika Kannu kinofestivālā. Pēc tās britu kinožurnāla redaktors un kinokritiķis Deivids Dženkinss (David Jenkins) slavēja Emilijas Bīčemas tēlojumu un apgalvoja, ka Dž. Hausnere savas karjeras laikā nav radījusi nevienu sliktu filmu. Filmā vienu no galvenajām lomām tēlo arī Bens Višovs (Ben Whishaw), kas pazīstams kā profesors Q filmās par Džeimsu Bondu. Filmā “Laimes zieds” viņš tēlo Alises kolēģi, kas palīdz viņai radīt īpašo augu. “Sākumā Bens šķiet aizkustinošs un draudzīgs, taču vēlāk redzams pavisam citāds – agresīvs un nedraudzīgs gudrītis,” saka režisore par aktieru izvēli.

Izsmalcināti vizuālais stāsts par alkām pēc laimes kinoteātrī “Splendid Palace” no 21. februāra.