FOTO: Jasmīnu Simsoni gleznu izstādes atklāšanā Mārtiņš Rītiņš apdāvina ar olām

Viena no izstādes apmeklētāju favorītiem bija gleznā “Dabiskais plēsējs” ar skaisto tīģeri. Vēlmi iegādāties šo gleznu izteikuši jau vairāki pretendenti. (Foto: Juris Rozenbergs)

Jasmīna atklāj, ka ar zīmēšanu aizrāvusies kopš agras mazotnes, taču nu jau krietnu laiku apgūst gleznošanu pie profesionāla skolotāja – Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja, gleznotāja Andreja Ameļkoviča, kuru uzskata par vērtīgāko pavadoni savu prasmju un stila izkopšanā. “Es jau vēl esmu tikai savos mākslinieciskajos meklējumos,” atzīst jauniete, atklājot, ka pirmoreiz plašākai auditorijai izrādot savus gleznojumus, jūtas visai samulsusi. “Izstādei izvēlējos tos darbus, par kuriem nekautrējos. Tie ir tapuši beidzamo piecu gadu laikā – tātad pirmais no tiem, kad man bija vēl tikai 13 gadu,” smaidot atklāj topošā māksliniece, kura pašlaik mācās 12. klasē.

Par Jasmīnas Simsones mērķtiecību un daudzsološo talantu, izstādi atklājot, teica viņas pasniedzējs mākslinieks Andrejs Ameļkovičs. (Foto: Juris Rozenbergs)

Jasmīna atzīst, ka pati līdz šim nav nedz iedomājusies, nedz sapņojusi par savu darbu personālizstādi, vismaz ne šai brīdī, taču viņu uz šo soli pamudinājusi krustmāte, žurnāliste un grāmatas “Skaistumam nav gadu” autore Una Ulme.

Uz izstādes atklāšanu kuplā pulkā bija sanākuši gan Jasmīnas Simsones skolasbiedri, gan tuvinieki, gan arī ģimenes draugi, no kuriem daudzi Jasmīnu pazīst jau kopš agras bērnības. Komplimentus par meitas gleznošanas prasmi uzklausīja jaunās mākslas entuziastes vecāki – uzņēmēji Aija un Pēteris Šmidres.

Jasmīna kopā ar vecākiem Aiju Šmidri un Pēteri Šmidri izstādes atklāšanas vakarā restorānā “Buržujs”. (Foto: Juris Rozenbergs)

Jau izstādes atklāšanas vakarā viesi izteica interesi pēc izstādes norises laika iegādāties vairākus no ekspozīcijā izliktajām gleznām. “Tas ir tik jauki, tomēr arī mulsinoši. Tas būtu interesanti uzzināt, kādu cenu cilvēki būtu gatavi maksāt par manām gleznām. Pašlaik gan nevienu no šiem darbiem pārdot neplānoju,” bilda Jasmīna, atzīdamās, ka līdz šim dažus no saviem gleznojumiem tikai dāvinājusi tuviem cilvēkiem, bet pirmās gleznas pārdošana vēl priekšā.

Ja vairums izstādes atklāšanas apmeklētāju Jasmīnu sveica ar ziediem, oriģinālu dāvanu bija sarūpējis šefpavārs Mārtiņš Rītiņš, kurš meitenei pasniedza kārbu ar paša vistu dētajām ekoloģiskajām olām. "Kas var būt labāks par šo?!” smejot sacīja Rītiņš.

Jasmīnas Simsones gleznu personālizstāde “Cilvēka un dabas attiecību evolūcija” restorānā “Buržujs” Berga bazārā būs apskatāma līdz pat 31. martam.