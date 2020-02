Zatlera pameitas uzstādīto ūdens sienu Prezidenta rezidencē demontēs, „slepeno dīvānu” atstās

Jauns.lv jau rakstīja, ka VNĪ izsludinājusi iepirkumu par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu ēkā Zigfrīda Meierovica prospektā 31, Jūrmalā, kur atrodas Valsts prezidenta rezidence. Prezidenta apartamentu vajadzībām paredzēts iepirkt mīksto mēbeļu grupu (trīsvietīgu dīvānu, četrus klubkrēslus, atpūtas krēslu), kā arī kafijas galdiņu. Tāpat tiks iepirkta mēbeļu grupu neformālām sarunām (trīsvietīgs un divvietīgs dīvāns, dīvāns-zvilnis, dekoratīvie spilveni, četri kafijas galdiņi, inkrustēts ēdamgalds, palīggaldi, kā arī 20 krēsli pie ēdamgalda, divi krēsli ar roku balstiem, brīvstāvoša mēbele servēšanas piederumiem), kā arī nišā iebūvējami plaukti, spogulis ar plauktu.

Mēbelēm piešķir valsts noslēpuma statusu

Jāatgādina, ka jau 2008. un 2009. gadā par teju diviem miljoniem eiro tika veikts Prezidenta rezidences vērienīgs iekštelpu remonts. Visvairāk naudas tika atvēlēts otrā un trešā stāva remontam. Pagrabstāvā izremontēja virtuvi, atjaunoja arī fasādi. Bet interjera dizainere, toreizējā prezidenta sievas Lilitas Zatleres meita Agnese Mangule, saņēma pasūtījumu teju 14 000 eiro vērtībā, lai par 12 000 eiro ierīkotu sienas strūklaku ar stikla virsmu, ko vēlākais prezidents Raimonds Vējonis ieslēdza reti, jo tā bijusi pārāk skaļa.

Apmēbelējumam par 88 000 eiro ierīkoja dārgu virtuvi, ar iekārtām, kādas nav atļāvušies pat labākie Rīgas restorāni. Piemēram, „Liebherr” firmas vīna skapī par 3190 eiro bija vieta 143 pudelēm ar trīs līmeņiem - sarkanā, baltā vīna un šampanieša dzesēšanai. Mēbeles tika iegādātas par aptuveni 66 400 eiro. Dīvānam, galdiem ar krēsliem, klubkrēsliem, pat kafijas galdiņam bija piešķirts valsts noslēpuma statuss – kā kaujas komandcentra aprīkojumam. Eksprezidenta Andra Bērziņa laikā gan slepenības statuss mēbelēm noņemts.

Rezidenci padara pievilcīgāku

Pēc Egila Levita stāšanās Valsts prezidenta amatā atkal sākās rezidences pārbūve par teju pusmiljonu eiro. Šoreiz gan klāt neķērās iekštelpām, bet gan fasādei. Pārbūves nepieciešamība tika pamatota ar to, ka 1971. gadā būvēto 1200 m2 plašo tautā tā dēvēto „Kosigina dāču” (Aleksejs Kosigins – bijušais PSRS Ministru padomes priekšsēdētājs) – PSRS vadoņu vasarnīcu jāpadara vizuāli pievilcīgāku un uzturēšanai izdevīgāku. Jaunā pārbūve uz apkuri gadā ļautu ieekonomēt aptuveni 10 000 eiro.

Pats Levits gan līdz šim rezidencē bijis vien pāris reižu un paziņojis: „Esmu to apskatījis. Tā ir tukša un samērā nemājīga būve”. Pašlaik prezidents mīt Saeimas viesu namā netālu no Dzintaru koncertzāles.

Interjeru nemainīs

Jauns.lv interesējās, kas tagad notiks ar Zatlera laikā iegādātajām mēbelēm un viņa pameitas dizainēto ūdens sienu. VNĪ Komunikācijas daļa Jauns.lv skaidroja:

„VNĪ rūpējas par ēku, ārsienām, taču par rezidences iekštelpu iekārtošanu atbilstoši Valsts prezidenta vēlmēm un sajūtām gādā Valsts prezidenta kanceleja. Klienta – Valsts prezidenta kancelejas uzdevumā VNĪ organizē iepirkumu par mēbeļu iegādi un uzstādīšanu. Kopumā interjers prezidenta rezidencē mainīts netiek. Mēbeles plānots nomainīt tikai rezidences publiskajā daļā - pirmā stāva dzīvojamajā telpā un priekšnamā. Pagrabstāvā, otrajā un trešajā stāvā tiks izmantotas iepriekš uzstādītās mēbeles”.

„Ūdens siena” tehniski un funkcionāli novecojusi

Eksprezidenta Valda Zatlera pameitas Agneses Mangules dizainētā un pirms 11 gadiem Prezidenta rezidencē uzstādītā „ūdens siena” tiks demontēta, jo tā tehniski un funkcionāli ir novecojusi. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Savukārt Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāja Justīne Deičmane Jauns.lv teica:

„Prezidenta kanceleja sadarbībā ar VNĪ ir konstatējusi, ka pēc Prezidenta rezidencē veiktajiem energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbiem un kosmētiskā remonta, telpām nepieciešams izveidot arī konceptuāli vienotu dizaina risinājumu. Plānotās izmaiņas skars rezidences “publiskās telpas”, tas ir – pirmā stāva dzīvojamo telpu un priekšnamu.

Iepriekšējais rezidences iekārtojums veidojies ilgākā periodā pakāpeniski iegādājoties atsevišķus apmēbelējuma elementus, līdz ar to netika nodrošināta vienota stilistiska pieeja telpu dizainam. Vairākās rezidences telpās esošās mēbeles un interjera elementi, tai skaitā “ūdens siena”, ir iegādāti pat pirms desmit un vairāk gadiem, līdz ar to tehniski un funkcionāli ir novecojuši un nepieciešams izvērtēt to turpmākās lietošanas lietderību. Par turpmāko rīcību ar “ūdens sienu” lems pēc tās demontāžas un tehniskā stāvokļa noskaidrošanas.

Iecerētais dizaina risinājums ir balstīts uz nacionālām un Ziemeļeiropas dizaina tradīcijām. Tas ne tikai nodrošinās reprezentatīvu Valsts prezidenta rezidences funkciju izpildi, bet arī ļaus paplašināt rezidences telpu izmantojumu dažāda formāta prezidenta darba kārtības pasākumu norisei.

Kanceleja sadarbībā ar VNĪ izvērtēs mēbeļu turpmāko pielietojumu. Mēbeles tiks izmantotas iespējami lietderīgākā veidā, piemēram, izvietojot tās citās telpās. Par rīcību ar mēbelēm, kas nebūs izmantojamas rezidences vajadzībām, Prezidenta kanceleja lems normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā”.

