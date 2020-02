Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” būs skatāma Līvas Kaprāles darbu izstāde “Portrets un telpa”

No 24. februāra līdz 28. martam kultūras pils “Ziemeļblāzma” izstāžu zālē redzamo mākslas darbu autore ir tekstilmāksliniece Līva Kaprāle, kuras darbi veidoti kā filcētie portreti un plānā vilnas vēlumā pārradītie apkārtējās vides fragmenti. Tematiski ekspozīcija veidota divos virzienos, kas brīžam atdalās, brīžam saplūst; viena daļa veltīta portretam, otra – apkārtējai videi, skatienam caur logu, kas transformējies caur subjektīvo tekstilmākslinieces skatījumu, ar tam raksturīgo tēlu, bet, it īpaši, materiālo, taktilo sajūtu kopumu.

Autores pašportrets ar dažādu formu un krāsu izteiksmi kļūst par mainīgu emociju atspoguļotāju. Portreta žanrs, īpaši pašportrets un cilvēka attēlojums, vispār tekstilmākslā parādās salīdzinoši retāk. Iespējams, darbā ar pašportretu izpaužas sava daļa narcisisma, bet reizē tajā iespējama pilnīga visatļautība un brīvība tajās apzinātajās un neapzinātajās robežās, ko autors pats sev nosaka, un pašportrets ir arī ne tikai ļoti personīgu, bet arī reizē visiem kopīgu un pazīstamu emociju atspoguļotājs.

Vairākos darbos autore izmanto oriģinālus senos logu rāmjus no Viļņas, citos redzami fragmenti un veidotas vizuālas references no Ogres kūrorta vasarnīcu logiem. Logu rāmjos veidotais filcējums ir kā mīksta putekļu vitrāža, kas attēlo gan pašu autori, gan viņas iespaidus. Loga rāmji ir gan kā fiziska stingra struktūra, kas burtiski ietver un notur plāno tekstilu, gan kā atsauces un pieturvietu norādītāji uz dažādām reālām vietām. Līdzās logu rāmjiem ir darbi, kas papildina un sniedz noskaņu fragmentus no caur logiem redzamajiem stāstiem.

Filcējumu daudzveidība īpaši atklājas dažādos apgaismojumos – vienmērīgā izkliedētā apgaismojumā nolasāms glezniecisks, krāsains tēls, bet pretgaismā atklājas grafiski strukturālais materiāla šķiedru zīmējums. Darbos apzināti nereti tiek konfrontētas materiālā attēlojuma un tehnikas vizuālās un fizikālās īpašības – filcējums, kam tradicionāli lemts būt blīvam un biezam, transformēts smalkās, plānās putekļveidīgās gleznās.

Lielākā daļa izstādes darbi veikti filcēšanas tehnikā, kurā specializējās tekstilmāksliniece. Paradoksāli, bet iepazīstot šo tekstila tehniku Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, tā sākotnēji šķita ļoti nepatīkama un neērta, izraisot domas, ka nekad neko šādi neradīs, bet jau Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas diplomdarbs, vēlāk arī Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra darbi tapuši tieši šajā tehnikā.

Līva Kaprāle beigusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu tekstila dizaina nodaļu, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas maģistrantūru, no 2012. gada ir Latvijas Tekstilmākslas asociācijas biedre, veidojusi gan personālizstādes, gan piedalās grupu izstādēs Latvijā un ārvalstīs.

Izstāde “Portrets un telpa” būs apskatāma Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” no 24. februāra līdz 28. martam no plkst. 10.00 līdz 19.00. Ieeja bez maksas.