Bērnu mākslas darbnīcu programma “Ziemeļblāzmas Mākslas stundas”

Šo programmu veidojusi starpdisciplināri strādājošā māksliniece Gundega Evelone, un viņas vadībā 4–14 gadus veci bērni “mākslas stundu” laikā caur savu pašu radošo praksi piedzīvos dažādas mūsdienu mākslas parādības. Nodarbību laikā to dalībnieki uzzinās gan par tēmas ietvaros jau eksistējošiem Latvijas un pasaules mākslas piemēriem, gan varēs radīt savas fiziskas interpretācijas.

“Ziemeļblāzmas mākslas stundu” veidotāja Gundega Evelone uzskata, ka laikmetīgā māksla nebūt nav sarežģīts, elitārs rēbuss, bet tā var būt saprotama arī pašiem mazākajiem interesentiem, ja vien to atbilstoši paskaidro. Šādā veidā apgūtos mākslas jēdzienus, mākslas darbos izpētītos ideju tapšanas ceļus un praktiskās darbošanās laikā apgūtās iemaņas bērni vēlāk pielieto arī citās situācijās. “Ziemeļblāzmas mākslas stundu” ietvaros paredzētas tādas radošās darbnīcas, kas atsaucas uz šī brīža mākslas tendencēm un arī sabiedriski nozīmīgām tēmām kā, piemēram, "Zero Waste māksla”, “Arhīva izpēte”, “Pašportrets vai selfijs”, “Starpdisciplināritāte” un citas, kas katra risināsies kādā no tai atbilstošākajām dažnedažādajām kultūras pils “Ziemeļblāzma” telpām.

Tāpat daļa nodarbību būs pieskaņotas tobrīd kultūras pilī “Ziemeļblāzma” redzamajām vizuālās mākslas izstādēm.

Pirmās “Ziemeļblāzmas mākslas stundas” nosaukums un tēma – “Autors ir kolektīvs”. Tā notiks 15. februārī no plkst. 11.00 un būs veltīta mākslas darba autorības jautājumam – vai mākslas darbam var būt vairāk nekā viens radītājs? Kas notiek, kad daudzi mākslinieki strādā kopā tik cieši, ka vairs nevar saprast, kur beidzas viena veikums un sākas cita? Vai, ja daudzi rada kopā, tad gala radījums sanāk lielāks, un kam tas beigās pieder?

Iespējams, ka tad mākslas darbs pārvēršas par pilnīgi neparedzamu stihiju, un neviens nevar paredzēt, par ko tas taps! Kolektīvā darba izpēte notiks, bērniem kopīgi sadarbojoties, lai taptu 20 metrus garš, grafisks mākslas darbs.

Dalība darbnīcā un darba materiāli ir bezmaksas, taču dalībnieku skaits ir ierobežots – lūgums iepriekš pieteikties pa tālruni 20270966. Nodarbība risināsies pusotru stundu. Lūgums ierasties apģērbā, kuru nav bail nosmērēt, jo, iespējams, tiks strādāts arī ar krāsām.

Nodarbības laikā tiks fotografēts pasākuma publicitātes vajadzībām.