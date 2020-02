Krāpnieku grupa internetā izmāna 1000 eiro

Reinis Bambers sociālajos tīklos ievietojis brīdinājumu: “Izkrāpta videokamera 1000 eiro vērtībā. Shēma vienkārša – zvana par ss.com sludinājumu un saka, ka pērk videokameru, lai pārdevējs atsūta konta numuru. Jau pēc pusstundas vēlreiz zvana un jautā, vai nauda saņemta? Atbilde, protams, ir nē, jo krāpnieks skaita no citas bankas, tāpēc uzreiz piedāvā atsūtīt maksājuma uzdevumu. Tajā viss izskatās skaisti un pareizi, tad krāpnieks prasa, lai preci sūta ar Autoostas pastu uz Liepāju, jo kamera ļoti steidzami vajadzīga jau rīt.”

Kad kamera nosūtīta, paiet trīs līdz četras stundas, līdz tā nonāk galā, un zvanītāja telefons uzreiz tiek izslēgts. Nekāda nauda kontā tā arī neparādās, jo patiesībā maksājuma uzdevums izveidots ar fotošopa palīdzību.

Protams, ka vārds, ar kādu krāpnieks uzdevies, ir izdomāts, neatbilst patiesībai arī viņa uzrādītā adrese, telefona zvanam izmantota īsa darbības termiņa priekšapmaksas karte.

Dažu dienu laikā uz šo ierakstu atsaukušies vēl vairāki cietušie, un ir acīmredzams, ka tas nav viena krāpnieka roku darbs. Pēc visa spriežot, tā ir vairāku cilvēku grupa, kas no Liepājas darbojas arī caur Priekuli un pat Rēzekni, un apkrāpto skaits jau tuvojas desmitam.

Visos gadījumos izmantots tas pats viltotais maksājuma uzdevums, kurā mainās tikai it kā samaksātā naudas summa un maksātāja vārds. Apkrāptie ir vērsušies Valsts policijā, un ir sākts kriminālprocess.

Krāpšanas pamatā ir bankas "Citadele" viltotais maksājuma uzdevums, taču nav izslēgts, ka krāpnieki līdzīgā veidā to var izdarīt arī ar citu banku dokumentiem.

Lai šādas situācijas novērstu, "Kas Jauns Avīze" iesaka – lai cik kārdinoša būtu vēlme iespējami ātrāk notirgot nevajadzīgu mantu par it kā labu cenu, neizlaidiet to no rokām līdz brīdim, kamēr neesat pilnīgi pārliecinājušies, ka nauda jūsu kontā ir patiešām ienākusi.

Ja lasītāju vidū arī ir kāds, kurš cietis no krāpniekiem līdzīgā veidā, lūgums informēt par to jau pieminēto Reini Bamberu, kurš izveidojis iniciatīvas grupu un cenšas apzināt iespējami vairāk cietušo, un vērsties policijā.